Salud

Cuál es el lácteo recomendado por nutricionistas que ayuda a bajar la presión arterial

Un alimento identificado por su bajo contenido de sal, sus propiedades minerales y sus compuestos proteicos se posiciona como la opción más indicada para quienes buscan controlar la tensión

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Manos de una persona preparan una tabla de quesos con varias variedades, uvas verdes, pan baguette, nueces y un cuchillo sobre una mesa de madera.
La selección de lácteos con menos sodio se vuelve clave en el control de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones dietéticas para el manejo de la presión arterial han evolucionado en los últimos años, poniendo énfasis en alimentos con bajo contenido de sodio y alto aporte de minerales esenciales. Diversos especialistas y revisiones científicas coinciden en que la selección adecuada de ciertos lácteos puede desempeñar un papel relevante dentro de un plan de alimentación saludable para quienes buscan controlar la hipertensión.

El queso suizo figura como el producto lácteo que puede ayudar a bajar la presión arterial; esa recomendación se basa en tres factores: su menor contenido de sodio frente a otros quesos, su aporte de calcio y la presencia de péptidos bioactivos asociados con posibles efectos antihipertensivos.

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Diversos estudios clínicos avalan la relación entre el consumo de productos lácteos bajos en sodio y una reducción en la presión arterial.

Infografía titulada 'Queso suizo: la mejor opción láctea'. Contiene un trozo de queso, iconos de salud, leche, sal, hierbas y un plato con comida.
El calcio participa en la regulación vascular dentro de una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, una revisión publicada por la American Heart Association señala que los lácteos ricos en calcio, potasio y magnesio pueden ser beneficiosos para personas con hipertensión, siempre que se elijan opciones con bajo contenido de sal. Esta evidencia respalda la sugerencia de priorizar variedades como el queso suizo frente a quesos más salados.

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En un artículo de EatingWell firmado por April Benshosan y revisado por la dietista Kelly Plowe, se explica que esa elección se apoya en su bajo contenido de sodio, su calcio y compuestos proteicos que podrían contribuir a ese efecto.

La dietista-nutricionista registrada Sheri Gaw afirmó, citada por el medio, que el queso suizo tiene propiedades que podrían favorecer mejores niveles de presión arterial. La publicación también señala que los lácteos no suelen figurar entre los primeros alimentos que se asocian con este objetivo.

Por qué el queso suizo destaca frente a otros quesos

Brazo adulto con manguito de presión arterial sobre mesa de madera. Una mano sostiene un estetoscopio. Monitor digital indica 138/92 mmHg. Brazalete médico, ilustración de corazón.
El control de la presión se fortalece con ejercicio regular y menor consumo de alcohol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el sodio es una de las mejores formas de ayudar a bajar la presión arterial. En ese punto, el queso suizo sobresale frente a otras variedades porque, según Gaw, es una de las opciones con menos sodio.

Una porción de 28 gramos de queso suizo contiene unos 52 miligramos de sodio, equivalentes al 2% del valor diario. La misma cantidad de cheddar aporta cerca de 185 miligramos, o el 8% del valor diario.

El queso suizo también aporta calcio. Esa misma porción ofrece alrededor del 20% del valor diario y, según Gaw, el calcio de lácteos como este no aumenta la presión arterial ni el riesgo de hipertensión.

Una tabla de madera contiene cubos de queso pálido con palillos que tienen banderas de Suiza en la parte superior.
La evidencia sugiere beneficios cuando se priorizan opciones con minerales esenciales y menor contenido salino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos destaca que el calcio cumple un papel fundamental en la regulación de la presión arterial.

Según sus guías, una ingesta adecuada de este mineral puede ayudar a mantener los vasos sanguíneos relajados y facilitar el control de la tensión arterial. No obstante, se enfatiza la importancia de un consumo moderado y dentro de un patrón alimentario equilibrado.

La especialista añadió: “De hecho, puede reducir el riesgo de ictus”. La publicación presenta ese dato como parte del respaldo nutricional de esta elección.

Qué dice la investigación sobre sus compuestos

Mano con cuchara sirviendo confitura roja, un bol de confitura, un bloque de queso amarillo, cubos de queso, un plato con queso azul y nueces, un bol de pistachos.
La comparación entre variedades revela diferencias relevantes en el aporte de sal por porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También indica que la proteína del queso puede aportar péptidos bioactivos con beneficios potenciales para la presión arterial. En el caso del queso suizo, menciona dos compuestos concretos: Ile-Pro-Pro y Val-Pro-Pro.

La investigación ha atribuido a esos péptidos bioactivos efectos antihipertensivos. Aun así, la propia publicación aclara que hace falta más investigación para precisar qué cantidad de queso sería necesaria para obtener esos beneficios.

Investigaciones realizadas en centros como la Universidad de Helsinki han comprobado que los péptidos bioactivos derivados de la fermentación de la leche pueden ejercer un leve efecto vasodilatador, contribuyendo a la reducción de la presión arterial en adultos con prehipertensión o hipertensión leve. Sin embargo, los expertos coinciden en que estos compuestos deben formar parte de un enfoque integral para el control de la presión, no como única estrategia.

Mujer adulta sentada en mesa de comedor midiéndose la presión arterial con tensiómetro digital. Fondo de hogar luminoso con plantas y taza de té en la mesa.
La dieta para la presión arterial prioriza alimentos con bajo contenido de sodio y minerales esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo incorporarlo a una dieta favorable para la presión arterial

La recomendación no se limita a cambiar de queso. Gaw aconsejó usar hierbas y especias como ajo, jengibre, albahaca y orégano en lugar de sal, además de priorizar patrones de alimentación de base vegetal como la dieta DASH y la dieta mediterránea.

También menciona otras medidas, como reducir el alcohol y hacer ejercicio con regularidad. Según el medio, estos patrones de alimentación parecen más prometedores para bajar la presión arterial que la sola restricción de sal.

Olla de fondue con queso derretido, tenedores con trozos de pan sumergidos, canasta con pan, copa de vino blanco, mesa de madera, fuego de chimenea en el fondo.
El queso suizo se perfila como opción destacada por su menor aporte de sal frente a otros quesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para sumarlo a la dieta, Gaw recomendó combinar un pedazo de queso suizo con fruta como tentempié bajo en sodio. También propuso usarlo en un sándwich de pollo a la plancha con lechuga, tomate y aguacate.

La lista de usos que recoge EatingWell incluye además ensaladas y galletas integrales. Así, el queso suizo aparece como una alternativa con menos sodio que otros quesos y con nutrientes y compuestos que pueden encajar en una alimentación orientada al control de la presión arterial.

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