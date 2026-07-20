Salud

Por qué el cansancio ataca a media tarde y cómo evitarlo, según la ciencia

Especialistas analizan los motivos detrás de la pérdida de energía en la segunda mitad del día y advierten qué señales observar para mejorar el bienestar cotidiano

Guardar
Google icon
Hombre de espaldas con la cabeza apoyada en el brazo sobre un escritorio. Hay una taza, papeles, una laptop, bollería y ensaladas. Ventanales de fondo.
Mark Hyman afirmó que el bajón de energía por la tarde suele indicar un problema previo y no una consecuencia inevitable de la edad, el trabajo o la falta de café (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el pódcast Office Hours, Mark Hyman, médico estadounidense especializado en medicina funcional y autor de varios libros sobre salud y nutrición, sostuvo que el bajón de energía por la tarde no era un efecto inevitable de la edad, del trabajo o de la falta de café, sino una señal de que algo fallaba antes en el día. Según explicó, el bajón vespertino, que suele aparecer entre las dos y las cuatro de la tarde, se vinculaba sobre todo con tres factores principales: picos y caídas de glucosa en sangre, sueño deficiente o desajuste del ritmo circadiano, y estrés sostenido.

Para reducirlo, Hyman propuso comidas con proteína, grasas saludables y fibra, exposición a luz natural poco después de despertar, horarios regulares de sueño, menos pantallas por la noche, pausas breves, hidratación y un uso más cuidadoso de la cafeína.

PUBLICIDAD

Hyman planteó que esa caída de energía no era aleatoria: “Ese bajón de la tarde no tiene que ver solo con estar ocupado, hacerse mayor o necesitar más cafeína. Tu cuerpo te está enviando una señal”, dijo Hyman. A su juicio, lo que se sentía como una baja repentina a media tarde solía empezar horas antes, e incluso la noche anterior, a partir de cómo se comía, cómo se dormía y cómo se estructuraba la jornada.

Un hombre con ojeras pronunciadas se apoya en un escritorio oscuro frente a un monitor de computadora, con una taza de café y un reloj digital a su lado.
Hyman señaló que saltarse el desayuno, tomar café solo, consumir azúcar o elegir carbohidratos refinados favorece picos y caídas de glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La glucosa en sangre detrás del bajón

El primer factor que destacó fue la glucosa en sangre. “La razón más común por la que la gente se desploma por la tarde es una glucosa en sangre inestable”, afirmó.

PUBLICIDAD

Dentro de ese patrón incluyó saltarse el desayuno, tomar café solo o con bollería, beber batidos compuestos sobre todo por fruta o azúcar y almorzar carbohidratos refinados como pan blanco, pasta o productos procesados. Esas opciones, dijo, daban energía rápida pero sin estabilidad, y favorecían una caída unas horas después.

Hyman explicó que el cuerpo podía sostenerse por un tiempo con hormonas del estrés cuando faltaba comida por la mañana. También señaló que el café y el azúcar podían dar una subida breve que no equivalía a un aporte sostenido.

Gota de sangre con glucosa, cetonas, mitocondrias y rutas de energía celular. Alrededor: virus, neuronas, vasos, corazón y otras estructuras moleculares.
Para sostener la energía durante el día, Hyman propuso comidas con proteína, grasas saludables y fibra para suavizar la respuesta de la glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como salida, propuso estructurar cada comida con tres componentes: proteína, grasas saludables y fibra. Mencionó como ejemplos huevos con aguacate y vegetales por la mañana, y un almuerzo con pollo, verduras y aceite de oliva, con la idea de ralentizar la absorción y suavizar la respuesta de la glucosa.

Sueño, ritmo circadiano y estrés como causas del cansancio

El segundo factor fue el reloj interno del cuerpo. Hyman dijo que la energía no dependía solo de lo que se comía, sino también de cuándo el organismo esperaba estar despierto, alerta y activo a lo largo de un ciclo de 24 h. Añadió que la falta de luz natural por la mañana, los horarios de sueño irregulares y el uso nocturno de pantallas alteraban esas señales. “Una de las señales más poderosas para reiniciar ese reloj interno es la luz”, afirmó.

Mujer con camiseta de color claro dormida en un escritorio de madera con vasos de café desechables y un bolígrafo, junto a una ventana con vista urbana.
La exposición a luz natural entre 30 y 60 minutos después de despertarse ayuda a regular el ritmo circadiano y a estabilizar la energía, según Hyman (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su explicación, exponerse al sol natural durante los primeros 30 a 60 minutos tras despertarse ayudaba a enviar al cerebro el mensaje de que era hora de activarse. Esa señal contribuía a ordenar hormonas como el cortisol y la melatonina, y podía traducirse en energía más estable, mejor concentración y menos caídas por la tarde.

Hyman sumó la consistencia horaria como otra pieza del problema. Acostarse y levantarse más o menos a la misma hora, y reducir la exposición a pantallas entre 30 a 60 minutos antes de dormir, podían mejorar la calidad del descanso y, con ello, la energía, el apetito, el estado de ánimo y la regulación de la glucosa.

El tercer factor fue el estrés sostenido. Explicó que, bajo presión constante, el cuerpo pasaba a depender de hormonas como el cortisol y la adrenalina para sostener el ritmo, pero ese mecanismo no podía mantenerse de forma indefinida.

Hombre joven sentado en un sillón de madera y tela, con suéter oscuro, mano en la sien, mirando por un ventanal con hiedra. Mesa con libros y taza.
Los horarios regulares de sueño y menos pantallas entre 30 y 60 minutos antes de dormir pueden mejorar el descanso, la concentración y la regulación de la glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalló que muchas personas ni siquiera percibían cuánto estrés acumulaban, porque no siempre procedía de un único hecho visible. Habló de notificaciones constantes, reuniones encadenadas, falta de pausas y mal descanso como elementos que se sumaban hasta dejar al organismo en sobrecarga.

Qué cambios propuso Hyman

En el tramo final, Hyman abordó la cafeína y descartó que fuera el problema por sí mismo. “La cafeína en sí no es el problema”, dijo, aunque advirtió que tomarla en ayunas, usarla para sustituir comida o seguir con varias tazas durante el día podía encubrir el origen del cansancio.

Su recomendación fue tomar café después de una comida equilibrada o junto con ella, y acompañarlo de alimentos reales con proteína, grasa y fibra. También aconsejó evitarlo al final de la tarde, porque podía afectar el sueño aunque el efecto no se notara de inmediato.

Primer plano de una persona en camiseta gris comiendo una dieta equilibrada de pollo a la parrilla, quinoa y ensalada en una mesa blanca con un vaso de agua.
La cafeína, la deshidratación, el deseo de azúcar por la tarde y la necesidad constante de siestas largas pueden encubrir problemas de sueño, glucosa, nutrición o ritmo biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una ronda breve de preguntas y respuestas, sostuvo que dormir ocho horas no garantizaba descanso reparador si la glucosa era inestable, el estrés seguía alto o el ritmo circadiano estaba alterado. Añadió que el deseo de azúcar por la tarde era frecuente, pero no necesariamente normal, y lo vinculó con glucosa inestable o con una ingesta insuficiente de proteína en las horas previas.

También afirmó que la deshidratación podía empeorar el cansancio y afectar la energía, la concentración, el estado de ánimo y el rendimiento físico. Sobre las siestas, indicó que las cortas podían ayudar en algunos casos, pero la necesidad constante de siestas largas apuntaba a un problema de sueño, estrés, glucosa, nutrición o ritmo biológico.

Temas Relacionados

GlucosaRitmo circadianoEstrésBienestarSueñoDescansoAlimentaciónNewsroom BUEEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué las alergias estacionales pueden causar cansancio y niebla mental

Aunque suelen asociarse con estornudos, picazón y congestión, estos cuadros también pueden alterar la rutina diaria de formas menos evidentes. Cleveland Clinic explica cuándo conviene consultar y qué señales pueden orientar el abordaje

Por qué las alergias estacionales pueden causar cansancio y niebla mental

Las amistades intergeneracionales fortalecerían el bienestar emocional

Los estudios indican que estos vínculos impulsan la empatía, derriban prejuicios y promueven la integración social

Las amistades intergeneracionales fortalecerían el bienestar emocional

Por primera vez, logran producir células similares a los glóbulos rojos de perros en el laboratorio

Científicos japoneses reprogramaron células caninas. Cómo a partir de los resultados se podrían cambiar las transfusiones veterinarias y contribuir al desarrollo de productos sanguíneos para uso humano

Por primera vez, logran producir células similares a los glóbulos rojos de perros en el laboratorio

La FDA detectó un falso positivo en la lechuga de Taylor Farms y el brote de Cyclospora sigue sin un origen claro

La agencia federal admitió un error de laboratorio que anuló el señalamiento previo contra el proveedor y reordenó la pesquisa sanitaria, mientras continúan los contagios, las internaciones y las medidas preventivas de varios estados

La FDA detectó un falso positivo en la lechuga de Taylor Farms y el brote de Cyclospora sigue sin un origen claro

Café y salud cardiovascular: cuál es la cantidad de tazas diarias recomendadas, según los cardiólogos

Una nueva declaración científica de la Asociación Americana del Corazón señala que el consumo moderado podría brindar beneficios, aunque advierte que dosis elevadas o bebidas energizantes pueden aumentar el riesgo

Café y salud cardiovascular: cuál es la cantidad de tazas diarias recomendadas, según los cardiólogos

DEPORTES

“¡El próximo se juega en casa!“: Alejandro Domínguez palpitó el Mundial 2030 que tendrá partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay

“¡El próximo se juega en casa!“: Alejandro Domínguez palpitó el Mundial 2030 que tendrá partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay

La fuerte discusión entre Alejandro Fantino y Juan Ramón Carrasco por el exabrupto machista del DT contra una periodista: “Desubicado”

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

El técnico de España Luis De la Fuente confesó qué le dijo a Scaloni tras ganarle la final del Mundial

Qué futbolistas de la selección argentina viajan en el avión que aterrizará hoy en Ezeiza tras la final del Mundial

TELESHOW

Sabrina Garciarena celebró su cumpleaños junto a la final de la Selección: “Qué orgullo ser argentinos”

Sabrina Garciarena celebró su cumpleaños junto a la final de la Selección: “Qué orgullo ser argentinos”

Las conmovedoras palabras de Valentina Cervantes a Enzo Fernández tras el Mundial: “Siempre voy a estar a tu lado”

Dalma Maradona emocionó a los hinchas argentinos con su dedicatoria a Lionel Messi: “Gracias por dejar todo”

La dura reflexión de Pedro Rosemblat tras la derrota de Argentina: “Deseaban profundamente nuestra rendición”

El mensaje de Maxi López tras el asalto a la casa de Wanda Nara en Italia: “Entraron tres ladrones”

INFOBAE AMÉRICA

Los hutíes de Yemen declararon un bloqueo naval a Arabia Saudita y abren un nuevo frente en la guerra entre EEUU e Irán

Los hutíes de Yemen declararon un bloqueo naval a Arabia Saudita y abren un nuevo frente en la guerra entre EEUU e Irán

Las mujeres ocupan el 60% de los espacios en sectores clave de la economía centroamericana, según el SIECA

Campesinos en Honduras protestan exigiendo derogar leyes que consideran perjudiciales

Dos nicaragüenses quedan bajo custodia de ICE en operativos separados

Dolly, el primer mamífero clonado: cómo evolucionó la ciencia en 30 años