Economía

Dólar estable, récord exportador y soja al alza: el Gobierno celebra las buenas noticias cambiarias, pero cae el salario real

La estabilidad cambiaria se potencia gracias al superávit fiscal y el incremento de la cotización de la oleaginosa. Sin embargo, la mejora en los indicadores económicos convive con una baja de los sueldos registrados, que volvieron a perder contra la inflación

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Varios billetes de dólares estadounidenses y pesos argentinos están esparcidos sobre una mesa de madera, mostrando diferentes denominaciones de ambas monedas.
El Gobierno recibe buenas noticias en materia de dólar, pero el salario real sigue cayendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue otra rueda intensa en Estados Unidos que contagió al mundo, pero se descomprimió cerca del cierre por las declaraciones de los representantes de EE.UU. e Irán acerca de un diálogo sobre el estrecho de Ormuz. En ese momento, el precio del petróleo había superado los USD 90 y los operadores consideraban necesario revisar sus proyecciones sobre inflación y tasas.

La Argentina sintió el alivio particularmente en el precio de los bonos soberanos, que fueron los de mejor comportamiento de la región. La suba de los títulos con legislación extranjera promedió 0,4%, lo que permitió bajar el riesgo país 3 unidades (-0,7%) a 416 puntos básicos.

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Al mismo tiempo, los bonos con vencimiento en 2030 concentraron la mayor demanda. Registraron un buen desempeño en un contexto internacional marcado por la apreciación del dólar frente a las principales monedas, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos descendió a 4,55% debido al aumento de su precio.

De todas maneras, los inversores están enfocados en el canje de hoy de los bonos dollar linked, que sirven de cobertura contra una devaluación. El título para canjear es el D31L6 que vence a fin de mes por un monto de USD 538 millones a valor nominal. El precio del dólar será fijado con el cierre del Mercado Libre de Cambios del martes de la semana próxima. El Tesoro ofrece la opción de un bono dollar linked con vencimiento a fin de agosto y otro, el TZVD8, con vencimiento el 15 de diciembre de 2028. La idea es evitar el cuello de botella de fin de mes y extender el plazo de vencimiento. Saben que es la etapa de mayor demanda de dólares para cobertura, aunque los dólares billete siguen arribando.

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Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, hay más calma en la cobertura de los inversores. El informe señala que “en futuros el volumen fue de 631.132 contratos que es superior a los 343.694 previos y, sin embargo, sigue mostrando tendencia declinante. En interés abierto selló la cuarta jornada consecutiva con desarme neto. Si bien, entre las cuatro acumulan una caída en el interés abierto de USD 59,6 millones, no dejan de ser una señal de calma”.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mantiene un sano equilibrio porque acompaña el movimiento de las divisas de la región. El monto de negocios fue elevado; USD 582 millones y el Banco Central compró USD 32 millones que elevaron sus reservas a USD 48.807 millones y en USD 1.476 millones en lo que va del mes. El dólar mayorista cerró con un alza de $3 (+0,2%) a 1.481 pesos.

En la plaza financiera, tanto el MEP como el contado con liquidación cerraron en baja. El MEP cedió siete pesos (-0,5%) a $1.512 y el CCL, $3,3 (-0,2%) a 1.572,76 pesos. El “blue” aumentó diez pesos a $1.540 y dejó de ser el dólar más barato del sistema.

El buen comportamiento del sector externo fue clave para que las coberturas en dólares cedieran. El saldo comercial del sector externo en junio fue de USD 2.109 millones y según F2 “el acumulado para la primera mitad de año en dólares constantes es el mejor desde 2009”.

Desde el mercado de Chicago llegó una noticia positiva. Según la Bolsa de Comercio de Rosario “el maíz encontró impulso en el clima más seco en el Medio Oeste de Estados Unidos, la demanda externa reflejada en licitaciones de Corea del Sur y la incertidumbre sobre los embarques del Mar Negro. La soja también avanzó por la preocupación climática en Estados Unidos, sumado a nuevas compras chinas de poroto estadounidense y el apoyo del contexto geopolítico en Medio Oriente sobre el mercado energético”. La soja subió 1,10% a USD 450 por tonelada, mientras que el maíz aumentó cuatro dólares a USD 271,65 (1,4%).

El Gobierno enfrenta dificultades para revertir la caída del salario real, que en mayo volvió a registrar una baja y representa un factor clave de cara a las elecciones de 2027. En ese mes, los salarios aumentaron 1,8%, mientras que la inflación alcanzó 2,1 por ciento. Los ajustes de precios siguen el ritmo de la inflación, en especial los alquileres, que afectan con mayor fuerza a la clase media.

Sin embargo, las expectativas de una menor inflación provocaron una caída de $160.000 millones en los plazos fijos ajustados por UVA. Por su parte, las tasas de las LECAP registraron un leve descenso en el corto plazo, ubicándose en torno al 1,8% efectivo mensual.

El Merval de las acciones líderes tuvo una suba de 0,7% en pesos y 1% en dólares. Los papeles vinculados a la energía fueron los ganadores. Metrogas subió 4,9%; Pampa, 1,9% e YPF, 1,7 por ciento.

En el mercado overnite, los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York mostraban leves verdes mientras aguardan los balances de Google, Intel y Tesla. El oro estaba a punto de perforar USD 4.000 a pesar de la leve suba de 0,20 por ciento. El petróleo tenía un leve retroceso y el Brent estaba en USD 89 dólares por barril.

Los mercados locales no cambiarán de tendencia y hay lugar para nuevas subas de los bonos soberanos.

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