Autos híbridos vs. nafteros: qué opción prefieren los usuarios entre la nueva tecnología y los 0 km convencionales

Los autos híbridos tuvieron un gran crecimiento en el mercado, pero son pocos los modelos que ofrecen ambas versiones en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de auge de los autos híbridos, todavía son pocos los modelos en el mercado local que tienen en su oferta versiones con propulsión convencional de gasolina y versiones con motorización híbrida. Sin embargo, en casi todos los casos, cuando hay una elección que tomar, la mayoría termina vendiendo más volumen de autos híbridos que nafteros.

Contando los autos más vendidos del primer semestre, son seis modelos los que tienen esa dualidad de versiones, y arrojaron como resultado general que el 58% son híbridos.

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El caso más relevante es el de los dos modelos que dominan las ventas de autos híbridos convencionales en el mercado argentino: el Ford Territory y el Toyota Corolla Cross. El primero es el líder en ventas de este año y el segundo el más vendido de 2025.

Ford Territory trae las versiones híbridas dentro del cupo y las nafteras por fuera. Es el único modelo en el que no prevalecen los híbridos

En el caso del Ford Territory hay tres versiones, dos nafteras y una ubica híbrida. En los primeros seis meses del año se vendieron en total 11.470 unidades, de las cuales 4.885 fueron con sistema de propulsión híbrida, lo que equivale al 42 por ciento. Este es uno de los pocos casos en los que las versiones a combustión son más que las híbridas, y tiene directa relación con que sólo estas últimas están dentro del cupo del Gobierno eximidos de pagar arancel de importación, mientras que las nafteras deben pagar ese 35% al ingresar al país.

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El caso del Toyota Corolla Cross es distinto, no solo por el mix, sino porque todas las versiones vienen desde Brasil, por lo tanto no pagan arancel de importación alguno. En este caso, el total de unidades vendidas entre enero y junio fue de 6.534 vehículos, de los cuales 4.079 fueron híbridas, lo que representa el 72 por ciento. Aquí se nota la preferencia por la propulsión combinada con electricidad de la propuesta.

El tercer vehículo es otro Toyota, el nuevo SUV-B, Yaris Cross, que también llega desde Brasil y por lo tanto sin diferencias arancelarias entre combustión e híbridación. Este vehículo comenzó a venderse este año en el mes de marzo y ya lleva un total de 4.479 unidades, de las cuales 2.225 fueron híbridas, es decir el 49 por ciento.

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El Toyota Yaris Cross es el más reciente modelo que ofrece versiones nafteras e híbridas de la marca en Argentina

Por historia y por continuidad, incluso a pesar de ser un sedán, el Toyota Corolla es el cuarto vehículo que se vende con ambas opciones de motorización. El desglose es del 54% a favor de los híbridos, ya que, del total de 3.002 vehículos patentados, hubo 1.629 con motor híbrido.

El quinto caso es el Haval H6 y Jolion, dos modelos chinos de la marca Great Wall que importa el Grupo Antelo, y que se vendió en los primeros seis meses en varias versiones, de las cuales tres eran nafteras y tres híbridas. A pesar de esa cantidad de opciones, del total de 1.401 H6 patentadas, los híbridos fueron 1.271, es decir el 90%; y de los 1.259 de Jolion, 1.215 fueron híbridas, el 96 por ciento.

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Por último, el Chery Tiggo 4 también tuvo dos opciones de motorización, pero con clara preferencia a los híbridos. En total se vendieron 924 autos con 830 híbridos, que representan el 89 por ciento.

Los Haval tienen versiones nafteras pero más del 90% de las ventas son de los híbridos. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Hay un caso diferente en BYD, que trajo el mismo auto con dos nombres diferentes y en diferentes momentos, pero que alternan entre híbridos y 100% eléctricos.

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Se trata del BYD Yuan Pro, que se lanzó el año pasado con el desembarco de la marca y que es únicamente eléctrico, y el Atto 2, que llegó este año en febrero, y que es un híbrido enchufable. Entre ambos modelos se vendieron 3.523 unidades, de las cuales 2.545 fueron del Atto 2, es decir que nuevamente los híbridos se impusieron como los de mayor preferencia para los usuarios con el 78% de las ventas.

Hay dos modelos utilitarios que también comparten propulsión entre naftera e híbrida, son las Ford F150 y Ford Maverick, una importada de EE.UU. y la otra desde México. Pero no hay números oficiales del mix en ambas pickups.

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