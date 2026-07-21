Superávit energético récord: en el primer semestre, la Argentina casi duplicó el saldo de 2025

Las exportaciones de petróleo crudo desde Vaca Muerta crecieron 47,7% en el primer semestre y acumularon USD 4.693 millones

Por el impulso de Vaca Muerta, la Argentina registró en el primer semestre un superávit en la balanza comercial de combustibles y energía de 5.076 millones de dólares. Este número significó un salto del 61,7% frente a los USD 3.139 millones del mismo período del año anterior, según consignó el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que publicó el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Puntualmente, las exportaciones del sector alcanzaron USD 6.594 millones, lo que representó un alza del 42,5% interanual, mientras que las importaciones totalizaron USD 1.518 millones, con un leve incremento de 1,9% respecto al mismo período de 2025.

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Estos datos reflejan un cambio estructural en el perfil exportador del país. Es que las razones que explican el salto no tienen que ver necesariamente con la suba de los precios internacionales, sino con el aumento sostenido de la producción. Es decir que, del total del crecimiento exportador energético del semestre, la mayor parte corresponde a un incremento en las cantidades despachadas al exterior; los precios, si bien contribuyeron como consecuencia del conflicto armado en Medio Oriente, fueron un factor secundario. “Vaca Muerta produce más, y eso es lo que mueve el negocio”, analizan en el sector.

El producto que más traccionó fue el petróleo crudo: los despachos de aceites crudos de petróleo crecieron 47,7% en el semestre, con ingresos por USD 4.693 millones, el 71,2% del total exportado por el sector. Le siguieron las naftas, con USD 346 millones (+41,5%); los butanos licuados, con USD 231 millones (+37,3%); y el propano licuado, con USD 177 millones (+23%).

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La balanza comercial de combustibles y energía acumuló un superávit de USD 5.076 millones en el primer semestre de 2026

Solo en junio, las exportaciones del capítulo energético sumaron USD 1.234 millones, una suba de 28,5% respecto al mismo mes de 2025, liderada por los aceites crudos de petróleo, con USD 918 millones y una variación positiva de 24,3 por ciento.

Las importaciones y la paradoja del invierno

Del lado de las compras al exterior, las importaciones energéticas del semestre totalizaron USD 1.518 millones, con un incremento de 1,9% respecto al mismo período de 2025. Los principales productos adquiridos fueron gas natural licuado (USD 418 millones), energía eléctrica (USD 356 millones) y gas natural en estado gaseoso (USD 74 millones).

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En junio, las importaciones del sector treparon 126,5% interanual hasta USD 765 millones, principalmente por mayores compras de gas natural licuado (GNL) y gasóleo. El salto tiene una explicación estructural: la Argentina produce alrededor de 140 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas, pero la demanda invernal supera los 180 MMm3/d. La red de transporte no tiene capacidad suficiente para trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hasta los centros de consumo en los picos estacionales, por lo que el GNL importado opera como un seguro para cubrir esos faltantes puntuales.

Este invierno, ese seguro llegó a un costo que el sector productivo dice no poder pagar. Antes de que arrancaran los meses de frío, el Gobierno buscaba que un privado se hiciera cargo tanto de la compra, como de la gestión y posterior distribución de los barcos de GNL. El proceso se estiró, hubo falta de acuerdo en los valores de importación y, finalmente, terminó en manos de Enarsa, tal como lo hacía desde 2008.

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En junio, las importaciones de gas natural licuado treparon 126,5% interanual hasta USD 765 millones

Sin embargo, la gran diferencia respecto a inviernos anteriores es que el Gobierno -mediante la Secretaría de Energía- decidió trasladar íntegramente el precio del GNL importado a la industria, sin subsidios del Tesoro, en línea con la política oficial de que los usuarios abonen el precio real de la energía. El problema se extendió durante los días más fríos de julio, cuando alrededor de 130 fábricas en todo el país sufrieron cortes o decidieron frenar la producción ante el salto en el precio del GNL.

Las proyecciones para lo que resta del año

La trayectoria del primer semestre anticipa un cierre de año con números inéditos para el sector. Las proyecciones apuntan a exportaciones de combustibles y energía en torno a los USD 11.300 millones al cierre de 2026, con un precio promedio del barril de Brent estimado en USD 82. De concretarse ese escenario, la balanza energética anual podría superar los USD 12.000 millones, muy por encima del récord de USD 7.815 millones registrado en 2025.

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Un factor adicional podría acelerar ese crecimiento en los próximos meses. El oleoducto VMOS —que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro, desde Allen hasta Punta Colorada, a lo largo de casi 600 kilómetros— prevé su puesta en marcha para fines de 2026. El proyecto generaría una evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, con capacidad para llegar a 550.000. Para mediados de 2027, esa capacidad podría ubicarse en torno a los 390.000 barriles por día, lo que proyectaría las exportaciones de energía de ese año por encima de los 18.500 millones de dólares.