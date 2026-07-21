El TSE estima pedir 3,200 establecimientos al sistema educativo para las elecciones de Guatemala en 2027

El TSE estima solicitar entre 3,100 y 3,200 establecimientos escolares, por encima de los 2,500 usados en el proceso electoral de 2023. (TGW)

El Ministerio de Educación de Guatemala anticipa un aumento considerable en la cantidad de escuelas que serán utilizadas como centros de votación en las próximas elecciones, proyectadas para junio de 2027.

Carlos Aldana, viceministro de Educación Extraescolar y Alternativa, confirmó que la institución ya está preparada para responder a los requerimientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y garantizar espacios aptos para la jornada electoral.

Luego de una citación en el Congreso de la República, Aldana explicó que, para este proceso, el TSE estima solicitar entre 3,100 y 3,200 establecimientos del Ministerio, una cifra superior a los 2,500 utilizados en el ciclo electoral de 2023.

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“El Ministerio de Educación ya está listo y dispuesto para la adecuación de los establecimientos que el TSE nos pida”, manifestó el funcionario.

Preparación y remozamiento de establecimientos escolares

La cartera educativa ha trabajado en el mejoramiento de la infraestructura escolar como parte de su compromiso con la ciudadanía. Aldana detalló que 28,000 de los 37,000 establecimientos del país han recibido algún tipo de remozamiento, lo que asegura mejores condiciones para los usuarios.

El funcionario destacó: “Creemos que la solicitud que nos va a hacer el Tribunal Supremo Electoral va a estar en correspondencia con establecimientos que ya están remozados”. Esta mejora permitirá ofrecer espacios más adecuados que los disponibles en la elección anterior.

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Las autoridades también discutieron en la reunión la necesidad de reforzar aspectos básicos en las escuelas: acceso a agua potable, suministro de energía, conectividad a Internet, baños funcionales y rampas para personas con discapacidad.

Para Aldana, “todo eso me parece que es supervalioso”, ya que impacta tanto en el proceso electoral como en la vida diaria de la comunidad educativa.

El Ministerio de Educación informó que 28,000 de los 37,000 establecimientos del país recibieron remozamiento de infraestructura escolar. (TGW)

Convenio para la devolución y mantenimiento de las escuelas

En el marco del convenio entre el Ministerio de Educación y el TSE, se establece que las escuelas deberán ser devueltas en las mismas condiciones en que fueron entregadas. El viceministro aclaró que existe “un acta de cómo está” cada establecimiento antes de ser usado, y en caso de daños o deterioro, el Tribunal Supremo Electoral tiene la responsabilidad de realizar las reparaciones necesarias.

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El procedimiento incluye la verificación por parte de las direcciones departamentales, que reciben los inmuebles tras su uso como centros de votación. Si se detectan daños, el TSE debe asumir las adecuaciones para garantizar la preservación de las instalaciones educativas.

¿Qué implica el uso de escuelas como centros de votación?

El Ministerio de Educación de Guatemala proyecta prestar más de tres mil establecimientos escolares como centros de votación, cifra que supera la utilizada en la elección anterior. Esto obliga a coordinar acciones para asegurar la infraestructura y los servicios básicos, así como a establecer mecanismos de control para evitar daños en los inmuebles.

El TSE estima solicitar entre 3,100 y 3,200 establecimientos escolares, por encima de los 2,500 usados en el proceso electoral de 2023. (TGW)

Aldana subrayó la importancia de estas medidas: “Nos ha costado tanto la adecuación de los establecimientos públicos escolares como para que en el proceso electoral se pierda eso”. No obstante, confía en la responsabilidad del TSE y en el cumplimiento del convenio que compromete a ambas instituciones.

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El fortalecimiento de la infraestructura educativa, sumado a la colaboración entre autoridades electorales y educativas, busca asegurar que el proceso se desarrolle en condiciones óptimas, tanto para los votantes como para la comunidad escolar que hará uso posterior de los establecimientos.