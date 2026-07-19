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Irán volvió a lanzar ataques con drones y misiles contra objetivos en Kuwait y Bahrein

Ambos países activaron sus defensas aéreas y sonaron sirenas de alarma, mientras Jordania cerró el aeropuerto y el puerto de Áqaba por una amenaza “específica y creíble”

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En Bahrein, sede de la Quinta Flota estadounidense, el ejército indicó que sus defensas aéreas “confrontaron, interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos traicioneros de Irán”.
En Bahrein, sede de la Quinta Flota estadounidense, el ejército indicó que sus defensas aéreas “confrontaron, interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos traicioneros de Irán”.

Irán volvió a lanzar ataques con drones y misiles contra objetivos en Kuwait y Bahrein la madrugada del domingo, lo que llevó a ambos países a activar sus defensas aéreas y a que sonaran sirenas de alarma en las dos naciones del Golfo. El ejército iraní dijo que atacó con drones dos bases estadounidenses en Kuwait en respuesta a los ataques de Washington contra territorio iraní, mientras que en Jordania las autoridades evacuaron y cerraron el aeropuerto internacional y el puerto marítimo de Áqaba por una “amenaza específica y creíble”, según informó la embajada estadounidense en Amán.

“Las defensas aéreas kuwaitíes están confrontando en estos momentos ataques hostiles con misiles y drones, tras la pecaminosa agresión iraní”, dijo el ejército de Kuwait en un comunicado, mientras un periodista de la AFP reportó sirenas sonando en Ciudad Kuwait.

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En Bahrein, sede de la Quinta Flota estadounidense, el ejército indicó que sus defensas aéreas “confrontaron, interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos traicioneros de Irán”, y acusó a Teherán de atacar a civiles. Un periodista de la AFP escuchó explosiones en el norte de Bahrein, después de que otro corresponsal informara que una sirena sonó en toda la capital, Manama.

Teherán afirmó haber llevado a cabo “ataques a gran escala con drones kamikaze” contra el depósito de municiones del ejército estadounidense en Camp Udairi y contra el sistema de radar Patriot y el radar de vigilancia aérea de la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, según un comunicado difundido por medios estatales. T

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Tanto Kuwait como Bahrein han soportado la peor parte de los ataques iraníes contra los vecinos del Golfo desde que se reanudaron las hostilidades este mes, pese al alto el fuego y al memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán.

El sábado, Kuwait ya había informado que Irán atacó una planta eléctrica y de agua, además de una instalación petrolera, antes de que Estados Unidos anunciara bombardeos para “castigar” a Irán por las primeras muertes de militares estadounidenses desde la reanudación de las hostilidades. El Comando Central estadounidense (CENTCOM) señaló que dos efectivos murieron el viernes mientras “se defendían de ataques con misiles balísticos y drones iraníes”, y que otro militar permanece desaparecido en combate.

La respuesta de Washington

Humo se eleva tras una explosión en un lugar no identificado, en lo que el Comando Central de EEUU (CENTCOM) describe como ataques contra Irán, según una captura de un video difundido el 18 de julio de 2026 (CENTCOM/Reuters)
Humo se eleva tras una explosión en un lugar no identificado, en lo que el Comando Central de EEUU (CENTCOM) describe como ataques contra Irán, según una captura de un video difundido el 18 de julio de 2026 (CENTCOM/Reuters)

La ofensiva iraní de este domingo se produce horas después de que el ejército estadounidense lanzara ataques aéreos contra la Guardia Revolucionaria de Irán en represalia por la muerte de militares estadounidenses en un ataque contra una base en Jordania. Ese ataque mató a dos militares, dejó a uno desaparecido y a otros cuatro hospitalizados, según el ejército de EEUU.

Los bombardeos estadounidenses forman parte de una campaña que ya lleva una semana, iniciada por la disputa sobre el control del estrecho de Ormuz y que ha visto a Irán golpear a países aliados de Washington en toda la región. Estados Unidos ha atacado puentes, instalaciones eléctricas y otros objetivos en Irán, mientras Teherán intensificó a la vez sus amenazas de ampliar los ataques, lo que generó una advertencia de Emiratos Árabes Unidos durante la noche.

Desde el inicio de la guerra, 16 militares estadounidenses murieron y más de 430 resultaron heridos, mientras que autoridades iraníes reportaron el sábado al menos 50 muertos y más de 500 heridos por los últimos ataques de Washington. El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, advirtió el sábado de “lecciones inolvidables” si Estados Unidos continúa atacando a la República Islámica, mientras un negociador iraní afirmó que Teherán suspendía sus compromisos bajo el acuerdo provisional firmado hace un mes.

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