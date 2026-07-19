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Zelensky afirmó que “Putin no tiene intención de poner fin a la guerra” en Ucrania

El mandatario ucraniano aseguró que Moscú rechazó todas las iniciativas presentadas por Kiev para abrir una vía de negociación y sostuvo que el Kremlin mantiene su disposición a prolongar la invasión iniciada en 2022

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Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania (Europa Press/Archivo)
Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania (Europa Press/Archivo)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, “no tiene intención de poner fin a la guerra” iniciada en febrero de 2022 y acusó a Moscú de rechazar todas las iniciativas presentadas por Kiev para abrir una vía diplomática que permita detener el conflicto.

“Solo este año presentamos en varias ocasiones propuestas a Rusia para detener la guerra. La única respuesta ha sido un nuevo rechazo”, indicó el mandatario en su mensaje diario, donde insistió: “Putin no tiene intención de poner fin a la guerra”.

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El jefe de Estado ucraniano señaló que los aliados de Ucrania mantienen esfuerzos para organizar un encuentro entre dirigentes en Estados Unidos, Turquía, países europeos y otros Estados. Además, sostuvo que Rusia “podría dar el paso hacia la diplomacia y poner fin a su agresión”, pero responsabilizó a las autoridades del Kremlin y su disposición a continuar la confrontación por la prolongación de la invasión.

Zelensky agradeció la labor de las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad ucranianos tras las operaciones de la última noche y aseguró que las fuerzas de su país alcanzaron “el edificio principal de una instalación petrolera y otros objetivos” en territorio ruso. “Nuestra operación es importante. Habrá más. Habrá más recursos para nuestros ataques de precisión”, anunció, y celebró el avance “de forma constante” de la aplicación del régimen de sanciones contra Moscú.

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Vladimir Putin rechaza todos los pedidos de alto el fuego por parte de Zelensky (Europa Press)
Vladimir Putin rechaza todos los pedidos de alto el fuego por parte de Zelensky (Europa Press)

En el ámbito militar, explicó que mantuvo reuniones con los mandos del Ejército para analizar la situación en los sectores más activos del frente, como Pokrovsk, otras zonas de la región de Donetsk y la región de Kharkiv, donde la situación continúa siendo “difícil”. Adelantó que el Estado Mayor abordará la próxima semana las necesidades de equipamiento, armamento y coordinación de las tropas, y aseguró que el Gobierno sigue trabajando con países aliados para reforzar el suministro de material militar especializado.

Por otra parte, Zelensky comunicó que en las últimas dos jornadas realizó una ronda de consultas con distintos responsables, entre ellos el ministro de Transformación Digital, Mijailo Fedorov, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, con el objetivo de preparar nuevas decisiones para el Ejército. “Ayer y hoy han estado llenos de consultas. Por supuesto, escucho lo que la gente está diciendo”, concluyó, y agradeció “a todos los que defienden nuestras posiciones en la línea del frente y a aquellos que hacen lo posible por llevar la guerra de regreso a casa, a Rusia, de donde vino”.

Las fuerzas rusas posicionaron sus unidades de avanzada a menos de cinco kilómetros de Kramatorsk, considerado el principal bastión militar de Ucrania en el Donbás, mientras el Ejército intensificó la presión sobre este enclave. El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov, supervisó personalmente las operaciones y confirmó la proximidad de las tropas, con concentración de fuego de artillería sobre posiciones ucranianas en la periferia oriental.

Firefighters work at the site of a supermarket hit by a Russian air strike, amid Russia's attack on Ukraine, in the town of Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine, July 4, 2026. REUTERS/Anatolii Stepanov
Firefighters work at the site of a supermarket hit by a Russian air strike, amid Russia's attack on Ukraine, in the town of Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine, July 4, 2026. REUTERS/Anatolii Stepanov

Guerásimov recorrió uno de los puestos de mando de la agrupación militar Zapad y señaló que las fuerzas de la agrupación Sur ingresaron en Oleksievo-Druzhkivka, localidad ubicada al sur de Kramatorsk. En esa zona continuaron los combates en un intento de avanzar hacia Druzhkivka, identificada como la puerta de entrada desde el sur a la fortaleza ucraniana.

Desde Kiev, las autoridades negaron que el ejército ruso hubiera conquistado por completo el bastión de Kostiantínivka, lo que impediría a las tropas rusas progresar hacia el norte de la provincia de Donetsk. En esta región, el gobierno ucraniano mantiene menos de una quinta parte del territorio bajo control.

(Con información de Europa Press)

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