Cómo estará el tiempo en el AMBA y en el resto del país a la hora de la final entre Argentina y España por el Mundial 2026

El SMN estableció que para hoy se espera una jornada lluviosa y fresca

En vísperas de la esperada final del Mundial que esta tarde disputarán la selección argentina y España en el estadio Met Life de Nueva Jersey, Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá afectada durante toda la jornada por chaparrones y temperaturas bajas. Según el informe oficial, y de cara a la nueva semana, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores registrará jornadas con nubosidad variable, precipitaciones y vientos moderados, mientras que se prevé una mejora paulatina hacia el fin de semana.

De acuerdo al pronóstico del SMN, para este domingo se esperan lluvias aisladas durante la mañana, con una probabilidad de precipitación entre 10% y 40%. A la tarde, horario del partido, se aguardan precipitaciones en forma de chaparrones, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 10°C y 15°C.

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Para este lunes, el pronóstico indica cielo mayormente nublado y una leve baja en las temperaturas, con mínimas de 9°C y máximas de 13°C. Las lluvias cederán durante la mayor parte del día, aunque se mantiene una baja probabilidad de precipitaciones hacia la tarde. El viento persistirá desde el este, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h (8 y 14 mph).

El martes, la tendencia continuará con nubosidad abundante y temperaturas similares al día anterior. El termómetro marcará entre 9°C y 13°C, y no se descartan lluvias aisladas durante la tarde y noche, nuevamente con vientos predominantes del este.

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Una infografía presenta el pronóstico meteorológico de siete días para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando temperaturas, precipitaciones y condiciones de viento.

El SMN anticipa que entre miércoles y viernes se mantendrá el cielo cubierto, aunque sin precipitaciones de relevancia. Las temperaturas mínimas rondarán los 8°C y las máximas alcanzarán los 15°C. Los vientos seguirán soplando del este y noreste, con velocidades moderadas.

Para el sábado, el pronóstico muestra un panorama más estable, con disminución de la nubosidad y ascenso de la temperatura. Se prevé una mínima de 11°C y una máxima de 17°C, sin lluvias en el horizonte inmediato.

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El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a los habitantes del AMBA mantenerse informados ante posibles actualizaciones y tomar precauciones por las ráfagas y las bajas temperaturas, sobre todo en la franja matutina.

En la provincia de Buenos Aires, se registran bancos de niebla en el suroeste y lloviznas en el este y norte, mientras que hacia la tarde y la noche, las precipitaciones se mantendrán en el este.

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Las condiciones se mantendrán similares para mañana, con lluvias en el suroeste (Coronel Suárez, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Pigüé, Sierra de la Ventana y Monte Hermoso). Desde el martes y hacia el próximo fin de semana, las condiciones mejorará de a poco, con nubosidad variable.

Las alertas en el resto del país

Las alertas para este domingo, con tormentas en el este y nevadas y fuertes vientos al oeste

El SMN indicó que el Litoral argentino está un frente tormentoso. En este sentido, las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Misiones están bajo alerta amarilla por tormentas. En tanto, en el área que conforma el norte de Entre Ríos y sur-centro de Corrientes la advertencia asciende a naranja.

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Este tipo de alertas se refiere a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Con lo cual, las recomendaciones son:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por nevadas, la zona cordillerana comprendida desde Catamarca hasta Mendoza rige una alerta amarilla. En tanto que el noroeste de San Juan, el aviso es naranja. En este escenario, el organismo climatológico nacional solicita:

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Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es imprescindible.

Circulá solo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Lleva siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve. Retirá la nieve acumulada.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días y carga en el celular. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que toda la familia sepa qué hacer en caso de emergencia.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

A su vez, y por fuertes vientos, toda la provincia de Misiones y el noroeste de San Juan cuenta con alerta amarilla. Entre tanto, en el área cordillerana de Salta, Catamarca y La Rioja, como también al oeste de Tucumán, la misma escala a naranja. Por viento Zonda, la región norte de Salta y Jujuy está bajo alerta amarilla, mientras que el centro de Catamarca, oeste de Tucumán y centro de Salta y Jujuy aumenta a naranja. Ante este escenario, las acciones oficiales son:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Evitá conducir si la visibilidad está reducida.

Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No enciendas fuego.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Las alertas amarillas por temperaturas frías extremas en el sur

El SMN también señaló que el sureste de Chubut, gran parte del territorio de Santa Cruz y la totalidad de Tierra del Fuego e Islas Malvinas están con alerta amarilla por temperaturas extremas frías. Estas pueden ser peligrosas “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Para combatir las bajas temperaturas:

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Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.