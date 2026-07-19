Tensión en Francia: una figura acusó a sus compañeros de “comportamientos inaceptables” tras la derrota con Inglaterra en el Mundial

Francia cayó en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra (Reuters)

La selección de Francia experimentó una situación inédita tras su derrota por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial disputado el sábado en Miami. El resultado generó una serie de cuestionamientos internos, reflejados en las declaraciones del centrocampista de Francia, Adrien Rabiot, quien expresó un profundo malestar por la actitud de algunos de sus compañeros durante el encuentro, según informó BeIN Sports.

Rabiot, actualmente jugador del AC Milan, describió la primera parte del partido como “bastante lamentable”, tras observar que Francia se fue al descanso con un desventaja de 0-4. El futbolista no ocultó su sorpresa por el comportamiento de algunos integrantes del equipo, afirmando: “Vi una conducta de algunos jugadores que nunca antes había visto. Es un poco decepcionante, porque era el último partido para hacerlo bien en esta competición”, declaró Rabiot en una conversación con BeIN Sports que replicó RMC Sports. Esta autocrítica se intensificó al señalar que “tuvimos un inicio vergonzoso”.

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El centrocampista consideró que la derrota ante España en la instancia previa dejó secuelas emocionales en el plantel, pero subrayó la obligación de cumplir con el compromiso hasta el final del torneo. “Hay mucha decepción tras la derrota contra España, pero había trabajo por hacer hasta el final y no podíamos permitirnos ese lujo de descuido”, remarcó el jugador. Además, reveló que en el descanso el grupo mantuvo un diálogo para revertir la imagen: “Hablamos en el descanso, nos dijimos que teníamos que demostrar orgullo, y la segunda parte fue mucho mejor, porque algunos comportamientos de la primera fueron inaceptables”.

Deschamps se pronunció en rueda de prensa (Reuters)

Rabiot también reservó palabras para el cuerpo técnico encabezado por Guy Stéphan, al que reconoció por su aporte al equipo nacional. “Por lo demás, hay que destacar al entrenador, Guy (Stéphan), Franck (Raviot), Cyril (Moine), que hicieron un trabajo tremendo y devolvieron a este equipo a la cima con todos los jugadores. Nos hubiera gustado terminar con una victoria para que el entrenador tuviera una mejor despedida, pero eso no empaña la imagen que tiene entre todos los franceses”, sostuvo el centrocampista.

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Consultado en rueda de prensa sobre los señalamientos de Rabiot, Didier Deschamps, quien dirigía su último compromiso al frente de la selección francesa tras 14 años, prefirió no profundizar en los cuestionamientos individuales. “Fue mi error”, respondió Deschamps, descartando la posibilidad de responsabilizar a jugadores específicos, aunque reconoció que “podría haber hecho ocho” sustituciones en lugar de las cuatro realizadas en el entretiempo. El entrenador añadió: “Debería haber tomado decisiones desde el principio del partido, y quizás las cosas habrían ido mejor después”.

Deschamps enfatizó que nunca ha juzgado públicamente a sus dirigidos y sostuvo esa postura hasta el final de su ciclo. “A todos se nos juzga por nuestro rendimiento, pero juzgar a los jugadores, sus caracteres, sus diferentes personalidades... nunca lo he hecho delante de ustedes, y no voy a acabar así. Obviamente, hay algunos jugadores que podrían haberlo hecho mejor. Les deseo lo mejor a todos”, puntualizó el entrenador.

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La derrota ante Inglaterra y el posterior cruce de declaraciones dejaron al descubierto una fractura interna en uno de los planteles más destacados del fútbol internacional. De cara a futuro, el nombre de Zinedine Zidane es el que empieza a estar en el radar para reemplazar a Deschamps, que en 2018 volvió a darle un título a la selección gala.