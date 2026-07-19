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El sentido mensaje de Messi y la foto de unidad de los jugadores de Argentina antes de la final con España: “Una historia que nadie podrá borrar”

El capitán eligió esta significativa postal para enviar sus sensaciones antes del partido por el título. De Paul, Otamendi, Dibu Martínez, Cuti Romero, Tagliafico, Paredes y Licha Martínez, entre otros, también subieron la misma imagen

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Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Dibu Martínez, Cuti Romero, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Licha Martínez, entre otros, eligieron esta postal para dejar un mensaje de unidad antes de la final del Mundial
Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Dibu Martínez, Cuti Romero, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Licha Martínez, entre otros, eligieron esta postal para dejar un mensaje de unidad antes de la final del Mundial

La imagen es un símbolo de la selección argentina. Están todos. Desde el capitán Lionel Messi hasta cada integrante de la delegación que ayudó a lo largo de estos 50 días en Estados Unidos con los aspectos de la vida cotidiana. La Albiceleste jugará este domingo, desde las 16hs, la gran final del Mundial 2026 ante España y la mayoría de los jugadores eligió esa imagen para dejar un mensaje contundente.

El más significativo fue el de Messi, que a sus 39 años transita su mejor Copa del Mundo: “Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso. Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia. Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA”.

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Publicación de red social del perfil de Leo Messi con una foto grupal de la Selección Argentina, cuerpo técnico en un salón, y texto de pie de foto
El sentido posteo de Lionel Messi en Instagram

Si bien algunos, como Juan Musso y Enzo Fernández decidieron compartir en sus redes directamente el posteo del capitán, la gran mayoría optó por subir a su propia cuenta la postal con un mensaje. “Termina este viaje inolvidable… Fueron 50 días llenos de recuerdos, emociones y momentos que ya forman parte de la historia. Gracias por el cariño, por sentirse representados por este grupo, por la energía que nos hicieron llegar y por llevar nuestra bandera a cada rincón del mundo. Es un orgullo inmenso ser argentino y contemporáneo de esta Selección, un equipo que quedará para siempre en las páginas más importantes de nuestra historia. Ahora nos queda un paso más. Y hacia allá vamos, juntos, con la misma ilusión de siempre", escribió Rodrigo De Paul.

“La importancia de la unión, la colaboración diaria y el apoyo incondicional donde todos aportan lo mejor de sí para el bienestar de todos hacen que vengan cosas increíbles. Gracias gracias y gracias mañana queda solo disfrutar”, firmó Dibu Martínez. “Un excelente grupo, un lado humano que no hay palabras para describir. Todos, pero todos, tirando siempre para adelante, en cada detalle, dejando la vida por esta selección. Mañana, todos juntos, como lo hemos hecho desde el día 1. Un privilegiado por formar parte de este EQUIPO!!! Vamos, Argentina!!!”, se sumó Licha Martínez.

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Nicolás Tagliafico fue otro de los que eligió esa significativa imagen para expresarse: “Detrás de cada entrenamiento, de cada viaje y de cada partido hay un grupo increíble. Muy feliz de formar parte de esto. Mañana, una vez más, por este grupo y por toda la gente que siempre está”. Un caso similar al del Cuti Romero: “Una vez más, hasta el último día defendiendo estos colores. Que lindo es ser parte de este hermosa familia. Detrás de cada entrenamiento, de cada esfuerzo y de cada paso, hay algo que nos hace más fuertes: este grupo increíble y una familia que eligió caminar unida. Gracias a todos los argentinos que estén donde estén, mañana nos van a acompañar y alentar. Todos juntos una vez más. Vamos Argentina”.

Leandro Paredes fue contundente –“todos juntos por otro gran sueño”, escribió–, pero Nicolás Otamendi escribió un extenso mensaje en la que será su última aparición vestido de albiceleste: “Fueron 50 días… y llegó ese momento que tanto soñamos desde que comenzó esta competición. Detrás de esta final hay viajes, charlas, mates, sacrificio, trabajo, esfuerzo y un grupo que nunca dejó de creer. Gracias a cada persona que recorrió este camino con nosotros, por ir en busca del sueño de todos. Ahora solo queda el último paso. Lo intentaremos una vez más, como lo hicimos siempre, con el corazón y el alma, para coronarnos por todo el pueblo argentino, por nuestras familias y por cada persona que nos acompañó y nos hizo sentir su apoyo desde distintos rincones del mundo. Juntos, como siempre. Hasta el final ¡Vamos, Argentina!“.

El arquero Gerónimo Rulli también subió esta foto: “Gracias a esta familia por todos estos 50 días juntos, a mis compañeros, al cuerpo técnico, cuerpo médico y a todo el staff que día tras día están para absolutamente todo lo que necesitamos. Mañana se viene otra final del mundo y sin ustedes no hubiese sido posible , no puedo estar más orgulloso de pertenecer a este increíble grupo de personas, sigamos haciendo historia juntos”.

A todos ellos se sumaron dos de la nueva camada, como lo son Thiago Almada y Valentín Barco. “Solamente agradecerles a cada una de estas personas por estos 50 días compartidos que no me los voy a olvidar nunca en mi vida. Aprendí y disfruté muchísimo junto a este grupo que tanto nos dio a todos los argentinos y estoy totalmente orgulloso por formar parte y estar en una final del mundo! Vamos mañana todos juntos por el último paso”, firmó el Colo. “Gracias a cada uno de ustedes por estos lindos días mañana vamos por todo, todos juntos como siempre. Vamos Argentina”, se unió el mediocampista.

LOS POSTEOS DE LOS JUGADORES

Publicación de Emi Martínez en red social, que muestra a la selección argentina de fútbol en un salón con candelabros y espejos
Emiliano Dibu Martínez
Publicación de Lisandro Martínez. Grupo numeroso de hombres con uniformes deportivos claros y oscuros posa en un salón con candelabros y espejos
Lisandro Martínez
Publicación de Rodrigo De Paul en red social. Contiene una foto de la Selección Argentina en un salón con candelabro, rodeados de espejos y un texto
Rodrigo De Paul
Publicación de Instagram de Leandro Paredes con una foto de grupo de la selección argentina de fútbol en un salón. El texto dice 'Todos juntos por otro gran sueño'
Leandro Paredes
Una publicación de redes sociales de Nicolás Tagliafico con una foto de un numeroso grupo de jugadores de la selección argentina en un salón
Nicolás Tagliafico
Publicación de red social de Nicolás Otamendi con una foto grupal de la Selección Argentina. El texto expresa un mensaje de cara a la final
Nicolás Otamendi
Captura de pantalla de una publicación de Gero Rulli con una foto de grupo de la selección argentina y su staff posando en un salón
Gerónimo Rulli
Captura de pantalla de una publicación de Instagram de Valentin Barco con la Selección Argentina. Incluye foto grupal y texto
Valentín Barco
Pantallazo de una publicación en redes sociales de Thiago Ezequiel Almada con una foto de grupo de la selección argentina y el texto 'Vamos Argentina'
Thiago Almada

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