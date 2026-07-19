Por cuánto tiempo le da la FIFA la Copa del Mundo original a los campeones y cómo es la exclusiva réplica que les entrega

Lionel Messi besa el trofeo original de la Copa del Mundo durante la ceremonia de coronación en Qatar 2022 (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

“Había dos personas de la FIFA atrás mío cuando iba caminando con la copa, y les pregunté por qué estaban conmigo, y me dijeron: ‘Porque esa es la original’. Y cuando miro, Leo iba a cocochito del Kun (Agüero) con otra copa y no era la original, era la trucha... era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la sacaron”. Ángel Di María recordó una particular anécdota de los festejos en Qatar 2022 y planteó el disparador sobre el trofeo original de la Copa del Mundo que permanece bajo custodia de la FIFA. Los campeones del mundo se llevan una réplica.

El artículo 45 del Reglamento del Mundial, que menciona “trofeo, distinciones y medallas”, explica con claridad cómo es el procedimiento para prestar el premio original a cada selección que sale campeona del mundo.

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“A la selección ganadora del Mundial de la FIFA 26 se le hará entrega del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, el cual seguirá siendo propiedad de la FIFA. Inmediatamente después del pitido final, la selección ganadora recibirá el trofeo en una ceremonia que se celebrará en el terreno de juego. Una vez finalizada dicha ceremonia y antes de abandonar el estadio, la selección ganadora devolverá el trofeo a la FIFA en el vestuario. En ese momento, recibirá el Trofeo de los Campeones de la Copa Mundial de la FIFA (el «trofeo de los campeones»)“, especifica.

En la ceremonia, donde se entregan además medallas de oro para los campeones, es custodiado de manera minuciosa: “La federación participante ganadora deberá tomar todas las medidas necesarias, por cuenta propia, para garantizar la seguridad del trofeo y del trofeo de los campeones mientras dichos galardones estén en su poder”. Esa exclusiva réplica, aunque irá a las vitrinas de títulos de cada país, será legalmente propiedad de FIFA: “La federación participante ganadora custodiará temporalmente el trofeo de los campeones, que seguirá siendo propiedad en todo momento de la FIFA. Deberá devolverlo de inmediato a la FIFA si esta lo solicitara por escrito”. Al fin de cuentas, el capitán del equipo campeón del mundo levanta el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA durante apenas unos minutos antes de devolverlo.

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El trofeo con el que Lionel Messi bajó e el aeropuerto tras ser campeón en Qatar 2022 es una exclusiva réplica que entrega la FIFA (Foto: AP Photo/Gustavo Garello)

El trofeo que se levanta en cada final es una pieza de oro de 18 quilates, con una altura de 36,8 centímetros y un peso de 6,175 kilogramos. Su base está formada por dos bandas de malaquita, una piedra semipreciosa de color verde. La diseñó el escultor italiano Silvio Gazzaniga tras ganar un concurso en el que la FIFA recibió 53 propuestas de artistas de siete países. La pieza, fabricada por la empresa GDE Bertoni en Paderno Dugnano, Italia, representa a dos figuras humanas que sostienen el globo terráqueo.

“Las líneas emergen de la base, se elevan en espirales y se extienden para abrazar el mundo”, describió Gazzaniga sobre su obra, según recogió la FIFA en un comunicado oficial publicado tras su muerte en octubre de 2016. “De las notables tensiones dinámicas del cuerpo compacto de la escultura surgen las figuras de dos atletas en el emocionante momento de la victoria”, añadió el artista en declaraciones reproducidas por la FIFA.

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El trofeo es hueco en su interior. Si fuera macizo, su peso superaría los 68 kilogramos según estimaciones. En la parte inferior de la base están grabados el año y el nombre de cada selección campeona desde 1974.

Desde 2016, el trofeo original tiene su sede permanente en el Museo Mundial de Fútbol de la FIFA, en Zúrich, Suiza. Antes de esa fecha, el objeto estaba resguardado en una bóveda bancaria en la misma ciudad. Según informó la FIFA al inaugurar el museo en febrero de 2016, ambos trofeos históricos —el actual y el Jules Rimet— fueron entregados al recinto y pasaron a estar en exhibición permanente en la galería dedicada a la Copa del Mundo.

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El trofeo abandona el museo únicamente en tres ocasiones: la ceremonia del sorteo del siguiente torneo, el partido inaugural y la final. Tras la ceremonia de entrega, regresa de inmediato a Zúrich. Solo los campeones del mundo y los jefes de Estado en ejercicio tienen autorización para tocarlo con las manos desnudas; el resto del personal debe usar guantes blancos. Esta ceremonia quedó en evidencia por la confusión que existió durante el sorteo para la Copa del Mundo 2026: Lionel Scaloni entró el trofeo original al evento, pero sorprendió que tenía guantes blancos puestos. Al otro día, en otro evento, el presidente de FIFA Gianni Infantino le pidió disculpas el público y lo hizo subir al escenario para que pueda tocarlo sin guantes, ya que al ser campeón del mundo lo tiene permitido.

Por una confusión de la organización, Lionel Scaloni entró el trofeo original con guantes al sorteo del Mundial 2026: al día siguiente le pidieron disculpas (Foto: Reuters/Stephanie Scarbrough)

El trofeo actual no fue el primero. Desde la primera edición del torneo, en 1930, los campeones levantaban el trofeo Jules Rimet, una estatuilla dorada de 30 centímetros que representaba a Nike, la diosa griega de la victoria, esculpida por el francés Abel Lafleur. Ese trofeo tenía una regla especial: la selección que lo ganara tres veces se lo quedaba de forma permanente.

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Brasil lo conquistó por tercera vez en México en 1970 y se lo llevó definitivamente. Lo que siguió es uno de los episodios más oscuros de la historia del fútbol. Según documentó The Guardian, en la noche del 19 al 20 de diciembre de 1983, un grupo de ladrones redujo al vigilante nocturno de las oficinas de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en Río de Janeiro, forzó la vitrina blindada que exhibía el trofeo y se lo llevó. En el mismo edificio había una réplica, pero los ladrones se decantaron por el original. El trofeo nunca fue recuperado y se presume que fue fundido y vendido como oro en bruto, aunque The Guardian señaló que el escritor de fútbol Simon Kuper cuestionó esa teoría al recordar que el Jules Rimet no era de oro macizo, sino de plata bañada en oro.

Fue precisamente ese robo —y los antecedentes de inseguridad del Jules Rimet, que también fue sustraído en Londres en 1966 y recuperado una semana después por un perro llamado Pickles— lo que llevó a la FIFA a establecer que el nuevo trofeo jamás saldría de su poder. Según informó Reuters al descubrir en 2015 un fragmento de la base original del Jules Rimet en un sótano de la sede de la FIFA en Zúrich, “a diferencia de su predecesor, que fue entregado de forma permanente a la nación que ganara tres Copas del Mundo, el trofeo actual sigue siendo propiedad de la FIFA, mientras que se entrega una réplica a los campeones”.

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Messi besa la Copa del Mundo original (Foto: Reuters/Carl Recine)

Lo que Argentina o España se llevarán a casa tras la final del Mundial 2026 es el FIFA World Cup Winner’s Trophy, una réplica de bronce bañada en oro que reproduce fielmente la forma del original y realizada por GDE Bertoni, la misma empresa italiana que fabricó el trofeo original en 1974, según la cadena beIN Sports, aunque existe escasa información sobre este trofeo alternativo. Las valuaciones que citó el medio The Athletic, portal deportivo del The New York Times, marcan que inicialmente el rumor en torno al valor de producción de la Copa del Mundo original era de 50 mil dólares, aunque ese precio debe ser engrosado año a año: estiman que ya supera los 250 mil dólares. “Si bien calcular el coste de producción es bastante sencillo, determinar el precio de venta es considerablemente más complejo”, reconocieron. En ese contexto, marcaron que si alguna vez se subastara, las tasaciones sugieren que el trofeo original podría valer más de 20 millones de dólares.

La réplica no está disponible para el público en general. La FIFA la produce de forma exclusiva para el equipo ganador esto. En su tienda oficial, vende imitaciones oficiales en miniatura que rondan los 70 dólares.

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El nombre del equipo ganador del Mundial 2026 quedará grabado en la base del trofeo original antes de que este regrese al museo de Zúrich. La base tiene espacio para nuevas inscripciones hasta aproximadamente 2038, momento en que la FIFA deberá tomar decisiones sobre el diseño futuro del trofeo.

Por una confusión, Messi celebró con una réplica después de la ceremonia en Qatar (Foto: Reuters/Carl Recine)