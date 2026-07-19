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El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi previo a la final: “Toda la familia Argentina está con ustedes”

A horas del duelo ante España, el conductor dejó un texto extenso, habló de orgullo, familia y de una posible despedida del capitán en una Copa del Mundo

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La publicación de Lionel Messi reunió 2,3 millones de me gusta en una hora
La publicación de Lionel Messi reunió 2,3 millones de me gusta en una hora

La noche previa a la gran final del Mundial 2026 encendió las redes sociales con una cadena de mensajes que reflejó el estado de ánimo de todo un país. Lionel Messi publicó una foto grupal del plantel en Instagram (con 2,3 millones de “me gusta” en apenas una hora) y entre los miles de comentarios que se acumularon de inmediato, el de Marcelo Tinelli fue uno de los que más circuló.

A pura emoción, el conductor escribió: “Gracias, Capitán. Mañana toda la familia Argentina está con ustedes en la cancha, desde cualquier lugar del planeta. Orgullosos de la Selección de seres humanos que llevan la celeste y blanca”.

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El comunicador dejó su mensaje en la publicación del capitán, y acumuló más de 4.000 “me gusta” en pocos minutos. Lejos de limitarse a unas pocas palabras, Tinelli escribió un extenso texto que recorrió distintos planos: el deportivo, el emocional y el identitario.

“Todos juntos mañana. Con ustedes en cancha, con millones de argentinos en nuestro país y en cualquier lugar del mundo alentando sin parar”, escribió, antes de invocar imágenes que atraviesan la cultura argentina: “Con los mates. Con los abrazos. Con la familia. Con los que están y los que no están físicamente pero hoy si están dentro nuestro. Por Malvinas. Por el Diego”, agregó.

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Marcelo Tinelli apoyó a Lionel Messi en Instagram antes de la final del Mundial 2026 y afirmó que toda la familia argentina está con la Selección
Marcelo Tinelli apoyó a Lionel Messi en Instagram antes de la final del Mundial 2026 y afirmó que toda la familia argentina está con la Selección

El animador también deslizó una frase que resonó entre los seguidores del equipo: “Porque no sea tu última función”. Con esas palabras, puso sobre la mesa lo que muchos argentinos prefieren no decir en voz alta: que este partido podría ser el último de Messi en una Copa del Mundo. “ Por la vida. Y por el hecho de ser Argentino”, añadió. El cierre del comentario no dejó lugar a dudas sobre su posición: “Pase lo que pase, con ustedes SIEMPRE. Sin ofender a nadie, son la mejor selección de la historia. GRACIAS POR TANTO”.

La publicación de Messi fue, en sí misma, un texto que muchos interpretaron como un mensaje de despedida. El capitán de la Selección Argentina compartió una imagen donde aparece todo el plantel reunido en lo que parece ser un salón del hotel donde concentra el equipo, y acompañó la foto con palabras que trascendieron el partido. “Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, escribió el rosarino.

El mensaje continuó con un agradecimiento a compañeros, cuerpo técnico y al personal que trabaja detrás de escena. “Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”, cerró Messi, antes de la ya infaltable arenga: “VAMOS ARGENTINA”.

El capitán de la albiceleste compartió una imagen con todo el plantel que formó parte del Mundial 2026 (Instagram)
El capitán de la albiceleste compartió una imagen con todo el plantel que formó parte del Mundial 2026 (Instagram)

La sección de comentarios se convirtió en un mural digital de la Argentina futbolera. Antonela Roccuzzo, esposa del capitán, respondió con una serie de emojis de caras llorando. Yanina Latorre escribió un escueto “Te amo”. El periodista Diego Leuco pidió: “Disfrutalo mucho”. Grego Rossello fue más efusivo: “¡¡VAMOS CAPITÁN!! ¡Nos hiciste felices 20 años!”. Cale Ruggeri sumó su propio “Vamossss”. Y Sergio Lapegue sintetizó el sentimiento colectivo: “Son la alegría de la familia argentina”.

El partido que motiva todo ese fervor se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, ante más de 82.000 espectadores. Argentina enfrentará a España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con inicio a las 16 horas de Argentina, las 15 en la costa este de Estados Unidos y las 21 en la península ibérica. El campeón defensor buscará su segundo título consecutivo; España intentará repetir la hazaña de Sudáfrica 2010 y alzar su segunda copa del mundo.

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