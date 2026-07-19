El jefe militar iraní amenazó a EEUU con una respuesta “devastadora” tras la octava ofensiva de Washington en Irán

El general señaló que las Fuerzas Armadas emplearán “todo nuestro potencial y capacidad” para reforzar la cooperación entre los distintos cuerpos militares (AP/Archivo)

El general Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya y uno de los principales mandos del Ejército de Irán, amenazó este domingo a Estados Unidos y afirmó que las Fuerzas Armadas iraníes responderán de forma “contundente y devastadora” ante cualquier nueva acción considerada una agresión contra el país. La advertencia se produce en plena escalada militar entre Washington y Teherán en Medio Oriente.

En un mensaje difundido por medios oficiales iraníes, Abdullahian reafirmó el compromiso del estamento militar con el líder supremo, Mojtaba Khamenei, y aseguró que las fuerzas seguirán sus directrices para preservar “los ideales de la revolución”, la unidad nacional y la seguridad del país.

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El general señaló que las Fuerzas Armadas emplearán “todo nuestro potencial y capacidad” para reforzar la cooperación entre los distintos cuerpos militares, la población y las instituciones del Estado, con el objetivo de “garantizar los intereses de la nación iraní, defender los derechos del pueblo y la seguridad nacional”.

Abdullahian dirigió una advertencia directa a Washington, al que calificó de “criminal, traidor y astuto”. “Cualquier intento de codicia, intimidación, totalitarismo y barbarie será respondido con contundencia y devastación por los valientes y poderosos combatientes creyentes de las fuerzas armadas”, afirmó, y añadió que Teherán impondrá a su adversario “costos aún más altos que las dos y tres guerras impuestas”.

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El general defendió que las capacidades defensivas de Irán constituyen “un sólido respaldo para la paz y la seguridad” y permiten al Gobierno desarrollar sus políticas en favor de la población.

Varias personas pasan junto a una valla publicitaria con la imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, en Teherán (WANA vía REUTERS)

Por otra parte, acusó a Estados Unidos de intentar fomentar divisiones internas tras sufrir “una serie de derrotas en la guerra militar”. Afirmó que el “campamento enemigo” busca enfrentar a la población con las autoridades iraníes y reclamó mantener la cohesión nacional para frustrar lo que describió como “una siniestra conspiración”.

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Abdullahian concluyó que las Fuerzas Armadas iraníes protegerán “con todo nuestro potencial y capacidad” la unidad del país bajo el liderazgo de Mojtaba Khamanei y reiteró su compromiso con la defensa de la República Islámica.

A su vez, el Ejército iraní anunció que a primera hora del domingo lanzó una nueva oleada de ataques con drones contra objetivos estadounidenses en Kuwait. Según el comunicado difundido, los ataques se dirigieron a un depósito de municiones en el campamento Al-Adairi y a instalaciones de personal y equipamiento en la base aérea Ali Al Salem. Las autoridades indicaron que los ataques formaron parte de la decimoséptima fase de la Operación Saegheh.

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Una plataforma de misiles iraní (AP/Vahid Salemi/Archivo)

Por su parte, Estados Unidos concluyó esta madrugada la octava ronda de bombardeos contra Irán por orden del presidente Donald Trump, con el objetivo de reducir la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y en respuesta al ataque de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que asesinó a dos militares estadounidenses en Jordania. Aún permanece un soldado desaparecido.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que los ataques aéreos comenzaron a las 18.00 horas de este sábado (hora local de la costa estadounidense). Horas después, el CENTCOM dio por concluida la ofensiva de la noche, la octava consecutiva, y aseguró que más de 50.000 uniformados estadounidenses continúan desplegados en la región, “en estado de máxima vigilancia, concentrados, letales y listos para la acción”.

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Según el CENTCOM militar, “estos ataques tienen como objetivo reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania anoche”..

En una actualización difundida en redes sociales, el CENTCOM comunicó que las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas, así como depósitos de misiles y drones iraníes, “continuando así el debilitamiento de las capacidades militares de Irán”.

Además, los recursos militares estadounidenses atacaron a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica responsables de los ataques contra militares estadounidenses en Jordania el 17 de julio.

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