Ciencia

Cómo el cerebro puede seguir dos conversaciones a la vez, según la ciencia

Un estudio reciente explora una habilidad poco conocida de la mente en medio de la multitud y abre nuevas preguntas sobre cómo nos relacionamos en ambientes ruidosos

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Dos hombres conversan en primer plano dentro de una cafetería. Otros clientes ocupan mesas, baristas preparan bebidas en la barra. Hay luz natural.
Un experimento revela cómo el cerebro puede atender dos conversaciones a la vez en ambientes ruidosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una cafetería bulliciosa, dos amigos discuten el resultado de un partido de fútbol mientras, a solo dos mesas, una pareja debate acaloradamente sobre el futuro de su relación. Sin querer, uno de los amigos capta una frase dicha en voz baja por la pareja: “Esto no puede seguir así”. Su mirada se cruza con la de su interlocutor, que, sin perder el hilo del partido, también parece haber percibido algo relevante de la conversación ajena.

El cerebro humano puede captar dos conversaciones a la vez durante un breve instante, sin desconectarse del presente. Así lo demuestra una investigación reciente del Trinity College de Dublín, publicada en la revista PLOS Biology, que desafía la creencia de que solo podemos concentrarnos en una voz por vez.

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El estudio revela que el cerebro tiene la capacidad de iniciar el seguimiento de una nueva conversación antes de soltar completamente la anterior, generando una superposición de uno a dos segundos. Durante ese lapso, ambas conversaciones se representan de manera simultánea en la corteza cerebral, según comprobaron los científicos mediante electroencefalografía (EEG).

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Investigadores del Trinity College de Dublín detectaron una superposición cerebral de uno a dos segundos entre conversaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Giovanni Di Liberto, profesor de la Escuela de Informática y Estadística de Trinity, explicó: “Nuestros hallazgos sugieren que algunas personas tienen una mayor facilidad natural para realizar varias tareas a la vez, lo que les permite explorar mejor lo que sucede a su alrededor sin perder de vista la conversación que están manteniendo”. Esta facultad, bautizada como seguimiento dual, varía entre individuos y puede conferir ventajas en contextos sociales donde la atención debe alternarse con rapidez.

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Cómo se puso a prueba la atención paralela

El experimento convocó a voluntarios que escucharon dos grabaciones de charlas TED con ruido ambiente. Se les pidió alternar la atención entre ambos oradores, mientras los investigadores registraban su actividad cerebral. Descubrieron que el cerebro comienza a procesar la voz nueva aun sin dejar de atender la anterior, lo que genera una señal neuronal única en el EEG. En palabras del equipo, esta habilidad permite decidir si una conversación cercana contiene información útil sin perder el hilo de la charla principal.

La investigación, financiada por Research Ireland y la Fundación Demant, y con la participación del Centro de Investigación Eriksholm, concluye que la alternancia atencional ayuda a explicar por qué algunas personas parecen especialmente hábiles para moverse en ambientes sociales ruidosos, como bares, reuniones familiares o eventos concurridos.

Un hombre y una mujer sentados frente a frente en una mesa de madera de una cafetería, con tazas de café y otras personas al fondo.
La corteza cerebral logra representar simultáneamente dos voces distintas, según registros de EEG (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo anticipa aplicaciones tecnológicas concretas. Comprender cómo el cerebro alterna entre voces podría inspirar el diseño de audífonos inteligentes capaces de ayudar a los usuarios a enfocarse en una voz sin aislarlos de lo que ocurre alrededor. Comprender los mecanismos cerebrales que permiten alternar la atención entre voces podría inspirar el desarrollo de audífonos más avanzados.

El estudio también ayuda a entender por qué algunas personas, incluidos adultos mayores o quienes tienen dificultades auditivas, experimentan un mayor cansancio en lugares concurridos. En otras palabras, el esfuerzo extra para procesar varias fuentes de sonido puede agotar más rápido a ciertos grupos.

Multitarea auditiva, una ventaja que no todos comparten

No todos poseen la misma capacidad de seguimiento dual. El desempeño varía según la persona y puede influir tanto en la vida social como profesional, ya que quienes logran alternar la atención sin perder información suelen moverse mejor en reuniones, negociaciones o situaciones de alta demanda cognitiva.

“Esta breve capacidad de ‘seguimiento dual’ parece variar de persona a persona, potencialmente otorga a algunos individuos una ventaja en situaciones donde cambiar rápidamente la atención es valioso”, enfatizó Di Liberto. Es decir, el cerebro funciona como un radar flexible que ajusta el enfoque según la importancia de lo que ocurre alrededor.

El fenómeno, denominado “seguimiento dual”, varía entre personas y ofrece ventajas sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)
El fenómeno, denominado “seguimiento dual”, varía entre personas y ofrece ventajas sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación liderada por el Trinity College de Dublín, y que contó con la colaboración del Centro ADAPT de Investigación de Irlanda para la Tecnología de Contenido Digital Impulsada por IA, abre preguntas sobre cómo la atención y la memoria operan en contextos saturados de información. Además, invita a explorar estrategias educativas, tecnológicas y de inclusión para quienes tienen dificultades en el procesamiento auditivo.

La superposición breve entre conversaciones podría ser la clave para entender tanto las habilidades sociales avanzadas como los desafíos que enfrentan quienes tienen dificultades auditivas.

El cerebro, en definitiva, parece estar equipado para no perderse nada importante, incluso en los entornos más ruidosos.

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