Los chilenos comenzaron con la reparación de los daños provocados por el violento temporal: aún hay 350.000 hogares sin luz

Vista de un enorme deslizamiento de tierra en una calle de un barrio residencial en Viña del Mar, Chile, el 18 de julio de 2026 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

La zona centro-sur de Chile enfrenta tareas de reparación tras el intenso temporal de las últimas horas, mientras el temporal avanza hacia el norte y se mantiene la alarma roja por riesgo de desbordes y aluviones.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el balance reportó cuatro personas muertas, miles de evacuados de manera preventiva, más de 800 personas albergadas, cerca de un millar aisladas por la crecida de ríos y esteros, y más de 5.500 viviendas dañadas.

PUBLICIDAD

En la población Manuel Bustos, asentamiento de la periferia de Viña del Mar, vecinos trabajaban este sábado para achicar agua, sacar barro de sus viviendas y despejar caminos tras el temporal que afectó la zona.

María Tapia Díaz, presidenta de la asociación vecinal Comité Villa La Padrera, señaló a la agencia EFE: “Sabíamos que venía un temporal, pero no imaginamos que sería de esta magnitud. Tenemos mucha gente ha sufrido desmoronamientos de tierra, voladuras de techos que fueron arrancados de raíz”. Tapia Díaz resaltó como prioridad la reparación de techos y la adquisición de materiales de construcción para afrontar el resto del invierno.

PUBLICIDAD

En este sector, donde residen cerca de 1.500 familias y que resultó gravemente afectado por los incendios de 2024, las pendientes y quebradas complican el tránsito y la asistencia. Carolina Rojas, presidenta del Comité de Vivienda Acogida 2001, indicó: “La situación en general es muy difícil. Estamos levantando los catastros pero te puedo decir que en general, directa o indirectamente, la totalidad de las familias han sufrido daños por el temporal”.

La zona centro-sur de Chile enfrenta tareas de reparación tras el intenso temporal de las últimas horas.

El delegado presidencial en la capital, Germán Codina, señaló: “La Región Metropolitana -a la que pertenece Santiago- resistió relativamente bien. Hicimos un trabajo que fue muy responsable en los campamentos. Quiero agradecerle a esos alcaldes que entendieron lo importante de actuar a tiempo”.

PUBLICIDAD

El temporal afectó a 10 de las 16 regiones del país, con calles anegadas, cortes de luz, intensas marejadas, embarcaciones encalladas, crecidas de ríos y vientos de hasta 160 km/h que derribaron tendidos eléctricos y árboles. Hasta el sábado, más de 350.000 hogares permanecían sin suministro eléctrico, principalmente en Valparaíso.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, expresó: “Fenómenos extraordinarios como este temporal, con más de 200 milímetros de agua que cayeron prácticamente en un día, dan cuenta de los problemas estructurales que tiene Chile”.

PUBLICIDAD

Un cordón policial bloquea el acceso al puente ferroviario de Talagante tras las fuertes lluvias provocadas por un frente meteorológico que causó inundaciones y llevó a las autoridades chilenas a declarar un estado de emergencia (REUTERS/Diego Reyes)

Mundaca añadió: “Somos un Estado que no tiene músculo ni la capacidad suficiente para asegurarle los servicios básicos a la gente en circunstancias de dificultad meteorológica como la que estamos viviendo”.

La Dirección Meteorológica de Chile considera este temporal como uno de los episodios más significativos de los últimos años. El temporal, que se prevé continúe hasta la noche del domingo, avanza hacia el norte y alcanzará primero la región de Coquimbo, donde el Senapred declaró la alerta roja. También existe preocupación en Atacama, epicentro de aluviones en 2015.

PUBLICIDAD

El fenómeno está vinculado a El Niño y ocurre tras un otoño inusualmente cálido y seco en gran parte del país.

(Con información de EFE)