Susana Giménez recibió el alta tras ser operada en su regreso al país: “Está descansando en su casa”

Susana Giménez fue operada de una hernia de disco tras permanecer internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires

Susana Giménez estuvo internada desde el miércoles en el Hospital Italiano de Buenos Aires y fue operada de una hernia de disco, según informó este sábado Ángel de Brito a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter). De acuerdo con la información difundida por el periodista, la conductora ya recibió el alta médica y se recupera en su domicilio: “Está perfecta, pero dolorida descansando en su casa”, precisó.

La noticia tomó por sorpresa al público, ya que la diva había tenido una agenda activa en las semanas previas. A comienzos de julio la conductora viajó a Miami junto a su hija Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse para seguir el Mundial FIFA 2026 que se disputa en Estados Unidos. Las imágenes de Teleshow la mostraron en el aeropuerto de Ezeiza caminando de la mano con Mecha, con un look en negro y su habitual buen humor ante los cronistas. “Yo voy a ver a Messi”, declaró sin rodeos antes de abordar el vuelo de American Airlines.

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Durante su estadía en Miami, Giménez estuvo en el Hard Rock Stadium para ver el partido de Argentina ante Cabo Verde, que la albiceleste ganó 3 a 2 en tiempo suplementario. La acompañó su amigo y conductor Marley, y antes del partido se cruzó con Sofía “Jujuy” Jiménez en el estacionamiento del estadio. Cuando Lionel Messi abrió el marcador a los 29 minutos, Giménez fue de las que más fuerte festejó en la platea, y lo remató con un “¡Por favoooor!” que sus acompañantes registraron en video.

Ángel de Brito informó que Susana Giménez recibió el alta médica y se recupera en su casa después de la cirugía

Antes de viajar, la conductora también había revelado en el aeropuerto que avanza en la producción de su biopic. “Ayer me leyeron el tercer capítulo”, contó a principios de mes, y ante la pregunta de si le gustaba lo que escuchaba, respondió sin dudar: “Sí, si estoy hablando yo todo el tiempo”. Sobre un posible regreso a la pantalla chica, en cambio, fue más esquiva: “No lo sé aún”, dijo al ser consultada por sus planes en el canal de las tres pelotas para lo que resta del año.

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El viaje a Miami también había tenido sus propias complicaciones previas. El plan original contemplaba que Giménez viera un partido desde el palco de la familia de Messi, junto a Celia, la madre del capitán argentino, con quien mantiene una amistad. Sin embargo, el plan se habría caído porque Celia y Jorge Messi finalmente no viajaron: Jorge atravesó un problema de salud que, aunque lo dejó fuera de peligro, le impidió emprender el viaje. Ante eso, Giménez terminó en las tribunas junto a Marley y otros famosos argentinos.

En Miami, Susana Giménez asistió al Hard Rock Stadium para ver el triunfo de Argentina ante Cabo Verde y celebró un gol de Lionel Messi

El productor Federico Levrino había anticipado que buscaría aprovechar la presencia de la conductora en Miami para generar contenido, aunque ella se encargó de despejar cualquier expectativa en el aeropuerto: “No voy a hacer un programa”, dijo, aunque dejó abierta la posibilidad de que Marley la pusiera frente a una cámara, como finalmente terminó sucediendo.

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La conductora, según analizó Yanina Latorre en el piso del programa SQP de América TV, tiene plena conciencia del impacto de sus declaraciones públicas. “Susana aprendió que cada vez que habló de un tema fue título durante meses”, sostuvo Latorre, quien interpretó los “no sé” de la conductora como una estrategia deliberada antes que como desconocimiento real.

El viaje de Susana Giménez a Miami cambió porque Jorge Messi tuvo un problema de salud y la familia de Lionel Messi no viajó

De regreso en Argentina, la internación en el Hospital Italiano y la posterior operación de hernia de disco quedaron como el capítulo más reciente de una agenda que, entre el Mundial, el biopic y los rumores de regreso televisivo, no le dio demasiado respiro. Según De Brito, Giménez ya recibió el alta y se encuentra en su casa, aunque dolorida por la intervención.

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