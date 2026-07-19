Qué elegir para entrenar: remo o cinta, el desafío entre máquinas de cardio

La cinta de correr y el remo mejoran la salud cardiovascular con enfoques distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias entre cinta de correr y remo van más allá de la preferencia personal: cada una tiene efectos particulares sobre la salud cardiovascular y la activación muscular. Expertos coinciden en que pequeños ajustes en la rutina y la constancia son determinantes para obtener resultados, más que la máquina elegida.

Comparación de estímulos musculares y técnicos

La cinta reproduce el movimiento de caminar, trotar o correr, mientras que el remo exige un esfuerzo de cuerpo completo con menor impacto articular.

La constancia en el entrenamiento define más resultados que la máquina elegida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Clínica Mayo, el remo puede ser especialmente beneficioso para quienes necesitan cuidar la salud articular, ya que es una actividad de bajo impacto que minimiza el riesgo de lesiones en rodillas y tobillos. Además, la institución destaca que el ejercicio regular en máquinas de remo contribuye a mejorar la resistencia cardiovascular y la capacidad pulmonar en adultos de todas las edades.

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Según Sohee Carpenter, entrenadora física, ambas opciones resultan eficaces para mejorar la salud cardiovascular, aunque cada una demanda distintas habilidades y activa diferentes grupos musculares.

En la cinta, los principales músculos implicados son cuádriceps, isquiotibiales, glúteos, abdomen y pantorrillas. Erica Coviello, entrenadora de running, explicó que este aparato ayuda a desarrollar fuerza, velocidad y resistencia, además de aumentar la densidad ósea por el impacto repetido. Sin embargo, no siempre resulta adecuada para personas con molestias articulares.

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El remo activa el cuerpo completo y reduce el impacto en las articulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, el remo involucra tanto la parte superior como la inferior del cuerpo. Michelle Reno-Parolini, especialista en remo y entrenadora en Estados Unidos, resaltó que esta máquina incrementa el gasto energético y el consumo de oxígeno, incluso con intensidad moderada, y reduce la carga sobre las articulaciones. No obstante, dominar la técnica requiere más tiempo y supervisión inicial, ya que una mala ejecución puede limitar sus beneficios.

Quema de calorías y fuerza muscular

La elección entre ambas máquinas para perder grasa depende de la regularidad y la preferencia. Reno-Parolini sostuvo que el remo puede favorecer una mayor quema calórica en menos tiempo, al involucrar más musculatura, especialmente de la parte superior. Sin embargo, Coviello remarcó que la mejor máquina es siempre la que la persona usará con frecuencia, ya que la constancia es el factor más relevante.

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La cinta trabaja principalmente el tren inferior y permite variar ritmo e inclinación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al desarrollo de fuerza, ambas expertas coincidieron en que el entrenamiento específico con pesas es la vía más eficaz. Aun así, la cinta, especialmente con inclinación, puede añadir un trabajo extra en glúteos y cuádriceps. El remo, por su parte, ofrece un estímulo más amplio por la resistencia que presenta, ya sea por aire o por agua.

Beneficios cardiovasculares y respaldo científico

Los beneficios cardiovasculares de ambas máquinas están respaldados por recomendaciones de instituciones como la American Heart Association. Carpenter indicó que tanto la cinta como el remo mejoran la salud del corazón, siempre que se utilicen con la frecuencia e intensidad adecuadas.

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La técnica correcta en el remo condiciona la eficacia del esfuerzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para trabajos de baja intensidad, recomendó mantener el esfuerzo entre el 70% y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, lo que se asocia al “cardio en zona 2”. Esta modalidad estimula la producción de mitocondrias en las células musculares y mejora la eficiencia metabólica.

Cuando el ejercicio se realiza a una intensidad mayor, por encima del 80% de la frecuencia cardíaca máxima, se fortalece directamente el músculo cardíaco y su capacidad de bombeo. La American Heart Association aconseja acumular al menos 150 minutos semanales de actividad cardiovascular moderada o 75 minutos de alta intensidad para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

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Estudios publicados en The Journal of the American College of Cardiology han demostrado que el ejercicio cardiovascular regular, independientemente del equipo, disminuye la incidencia de eventos coronarios y mejora la salud vascular.

El gasto calórico depende de la intensidad y de la participación muscular total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud enfatiza que tanto el ejercicio en cinta como en remo ayuda a disminuir los niveles de presión arterial y colesterol en sangre, factores asociados a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Según sus guías, estas actividades también contribuyen a la reducción del estrés y mejoran el bienestar general cuando se practican con regularidad.

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Ambas máquinas, por lo tanto, ofrecen beneficios similares siempre que el usuario mantenga la intensidad y la constancia recomendadas por la evidencia científica.

Estrategias prácticas y sostenibilidad

Los intervalos cortos elevan la exigencia y fortalecen la capacidad cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La efectividad de cualquier máquina depende del uso constante y correcto. Para sesiones intensas, Reno-Parolini sugirió intervalos de remo: 30 segundos al máximo esfuerzo y 30 segundos de descanso, durante cinco repeticiones.

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En el caso de la cinta, Carpenter propuso alternar 30 segundos de carrera rápida y 30 segundos de caminata, también en cinco rondas. Quienes prefieran un trabajo continuo pueden iniciar con sesiones de 5 a 10 minutos a ritmo estable e incrementar el tiempo gradualmente.

La progresión gradual y el control del esfuerzo ayudan a prevenir lesiones y abandonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coviello aconsejó aprender a usar las funciones de cada equipo, como las variaciones de inclinación o velocidad en la cinta, y buscar orientación profesional para el remo, dada su mayor exigencia técnica. Carpenter recomendó comenzar despacio, alternar modalidades y priorizar la progresión segura para evitar lesiones.

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La respuesta a la pregunta sobre qué máquina conviene más depende de los objetivos individuales: quema de calorías, desarrollo de fuerza o mejora cardiovascular. Ambas son válidas si se usan con frecuencia y con la técnica correcta. Los estudios y recomendaciones de instituciones como la American Heart Association y la Organización Mundial de la Salud confirman que la clave está en la regularidad y la intensidad adaptada al estado físico de cada usuario.