Flavio Mendoza contó por qué su hijo le pide hablar con la mamá de Messi tras cada partido: “Llamala a la tía Celia”

Flavio Mendoza contó en La Noche de Mirtha que su hijo Dionisio le pidió que contactara a Celia Messi para decirle a Lionel Messi que su familia lo ama pase lo que pase (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

Durante la emisión de La Noche de Mirtha (Eltrece) del sábado por la noche, Flavio Mendoza reveló que su hijo Dionisio le pidió, en medio del llanto, que contactara a Celia Messi para transmitirle el amor de la familia al capitán de la Selección argentina.

Mendoza contó que, en medio de uno de los partidos, Dionisio rompió en llanto. “Me dice: ‘Por favor, papá, llamala a la tía Celia y decile que pase lo que pase, a Leo lo amamos igual’”, relató, con la voz cargada de emoción. La reacción de María Belén Ludueña, también en la mesa, fue inmediata: “Ay, me muero”, dijo. El coreógrafo explicó que la angustia de su hijo no era por el resultado en sí, sino por la intensidad con la que vive cada momento del torneo. “No puede ser que lo viva tan así, con esa pasión que creo que solamente los argentinos tenemos”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Lo que siguió sorprendió aún más a los comensales. Mendoza reveló que efectivamente le escribió a Celia María Cuccittini, la madre del capitán de la Selección, con quien mantiene comunicación. “Automáticamente me contesta, y yo digo que esta mujer, con todo lo que está atravesando con su hijo allá, me está contestando”, contó, con visible gratitud. El intercambio confirmó lo que el coreógrafo ya sabía: “Nosotros amamos, amamos a la familia Messi”.

El encuentro de Dionisio con Lionel Messi se viralizó en un video que, según Flavio Mendoza, vuelve a circular en recopilaciones sobre el capitán argentino

La anécdota abrió paso a una reflexión más amplia sobre la generación de Dionisio y su relación con el fútbol argentino. Mendoza señaló que su hijo creció sin conocer la derrota de la Selección: “La generación de mi hijo no vio perder. Al no ver perder, es como que no se acostumbran al fracaso”. Desde el otro lado de la mesa, Pichu Streaneo aportó su propia perspectiva: su hijo Luca, de 23 años, sí vivió el Mundial de Brasil 2014 y las Copas América perdidas. “Como yo soy uruguayo, él me decía: ‘No, pero Uruguay le va mejor’. Y yo le dije: ‘Vos aguardá que vas a festejar más que yo’”, recordó entre risas.

PUBLICIDAD

El vínculo de Dionisio con Messi tiene, además, un capítulo propio. Ludueña lo recordó en la mesa: el nene estuvo con el astro del fútbol y la reacción fue tan emotiva que el video se viralizó. “Se murió cuando lo vio”, describió Mendoza. “Sale por el mundo porque cada vez que hacen algún recopilado de Messi, siempre hay un niño y siempre me mandan ese video”, agregó el coreógrafo, que reconoció que el clip circula con distintas etiquetas de origen. “Fue muy emotivo”, cerró.

La mesa también fue escenario de otro momento que combinó humor y fervor mundialista. Ludueña le entregó a Mirtha Legrand, y al resto de los invitados, una estampita con el rostro de la conductora, inspirada en las imágenes del Sagrado Corazón, bajo el nombre de “Santa Mirtha”. La propuesta aludía a los memes que circularon en redes con Legrand como cábala de la Selección. “Para que nos traiga mucho éxito”, dijo Ludueña al repartirlas. La conductora reaccionó con humor: “Hasta ahora nos ha ido muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Le viene muy bien a la Argentina esto”.

PUBLICIDAD

Mirtha Legrand recibió una estampita de 'Santa Mirtha' como cábala de la Selección argentina y celebró el buen momento del equipo en el Mundial

Ante la pregunta de Ludueña sobre cómo se sentía en ese rol, Legrand no dudó: “Muy feliz. Los sigo muy de cerca, veo los partidos y me gusta mucho el fútbol. Soy de Racing, por eso”. Y agregó: “Pensando que gane Argentina”.

Los elogios a Messi no tardaron en llegar. Mirtha lo definió con una sola palabra: “Mágico”. Destacó su velocidad, su capacidad para generar juego colectivo y, sobre todo, su humildad. “No es egoísta. Quiere que sus compañeros se luzcan también”, señaló la conductora. Mendoza la secundó: “Yo siempre se lo digo a Celia: ‘Tenés un hijo que es como algo único’.” Legrand cerró esa parte de la charla con una definición que resume el consenso de la mesa: “Un predestinado”.

PUBLICIDAD

El último en recibir aplausos fue el director técnico Lionel Scaloni, a quien Mirtha conoció en persona al grabar juntos una publicidad en un estudio de Barracas. “Él estaba como un poquito nervioso, nunca había hecho nada. Yo le dije: ‘Quedate tranquilo, esto es fácil’”, contó la conductora. Mendoza destacó que el resultado fue muy natural. “Scaloni es un mago. Maravilloso, maravilloso”, cerró Legrand, antes de invitar a sus comensales a empezar a comer.