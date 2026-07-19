¿Pueden los estiramientos cambiar la altura?: la verdad detrás de una creencia popular

Los estiramientos también mejoran la circulación, alivian dolores musculares menores, reducen el estrés y ayudan a conservar la postura con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estiramientos forman parte de muchas rutinas de actividad física y cuidado corporal. Esta práctica, presente tanto en el deporte profesional como en la vida cotidiana, busca preparar el cuerpo para el movimiento y contribuir al bienestar general. Aunque suele asociarse con la flexibilidad, su importancia va más allá de ese único aspecto. Consiste en movimientos controlados que elongan los músculos y los tendones.

El objetivo principal es aumentar la amplitud de movimiento de las articulaciones y preparar el cuerpo para el ejercicio o para la actividad diaria. Según Mayo Clinic, ayudan a mantener la flexibilidad, lo que resulta fundamental para la salud muscular y articular. Esta práctica puede reducir el riesgo de lesiones, mejorar la postura y aliviar tensiones acumuladas en el cuerpo. Además, Cleveland Clinic destaca que incorporarlos de manera estática después del ejercicio contribuye a prevenir la rigidez muscular y a promover una recuperación más eficaz. Recomendaciones de ambos centros de salud sugieren realizarlos de manera regular, enfocándose en los principales grupos musculares y manteniendo cada posición entre 20 y 30 segundos para lograr beneficios notables en la movilidad y la calidad de vida.

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El mito de los estiramientos y el crecimiento de estatura

Sentirse más alto tras una sesión de estiramientos es una experiencia común, pero la idea de que los estiramientos pueden aumentar la estatura real es un mito. Expertos como la Dra. Lauren Wichman, especialista en medicina deportiva de la Cleveland Clinic, y el fisioterapeuta Devin Trachman, citado por Peloton, coinciden en que no tienen la capacidad de alargar los huesos ni modificar la altura genética de una persona. La estatura está determinada principalmente por la genética, la nutrición y el estado general de salud, como señalan tanto Healthline como Medical News Today.

La idea de que los estiramientos aumentan la estatura es un mito, porque no pueden alargar los huesos ni modificar la altura genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto que pueden lograr los estiramientos es ayudar a corregir la postura, lo que puede hacer que una persona “aparente” ser más alta. Esta diferencia no proviene de un crecimiento físico, sino de la alineación corporal y la reducción de la tensión muscular, aspectos que suelen influir en la forma en que se percibe la altura. Según la Dra. Wichman, “mejorar la postura puede ayudar a parecer más alto”, pero no se traduce en un aumento real de centímetros.

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Qué factores determinan la estatura de una persona

La estatura de cada persona está condicionada en gran medida por la herencia genética. Medical News Today indica que cerca del 80% de la altura final depende de los genes, mientras que el resto está influido por factores como la nutrición, la actividad física y ciertas condiciones médicas o ambientales. Esta afirmación se ve reforzada por Healthline, que subraya el papel central de la genética, aunque también reconoce la importancia de una alimentación adecuada y la presencia de hormonas como la del crecimiento.

Durante la niñez y la adolescencia, las placas de crecimiento ubicadas en los huesos largos posibilitan el aumento de estatura. La Cleveland Clinic detalla que estas placas se cierran tras la pubertad, momento a partir del cual el crecimiento óseo se detiene. Las mujeres suelen alcanzar su altura definitiva entre los 14 y 15 años, y los hombres entre los 16 y 18 años.

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La estatura depende sobre todo de la genética, aunque la nutrición, la actividad física y ciertas condiciones médicas también influyen (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutrición es otro aspecto clave: una dieta equilibrada, rica en calcio, proteínas, vitaminas y minerales, favorece el desarrollo óptimo del cuerpo. Healthline recomienda asegurar el consumo adecuado de calcio y vitamina D para mantener la densidad ósea, tanto en la juventud como en la adultez, y evitar así la pérdida de estatura por debilitamiento de los huesos. Además, el sueño de calidad y la actividad física regular también resultan fundamentales para alcanzar el potencial máximo de crecimiento durante las etapas de desarrollo, ya que estimulan la producción de la hormona del crecimiento.

Con el paso de los años, es común que las personas experimenten una disminución en la altura, sobre todo a partir de los 30 años. Esta pérdida suele deberse a la compresión de la columna, la descalcificación ósea y la debilidad muscular. Medical News Today advierte que, en promedio, un adulto puede perder hasta 1,2 centímetros por década tras los 30 años, y este proceso puede acelerarse si aparecen enfermedades como la osteoporosis.

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Para minimizar la pérdida de estatura asociada a la edad, los especialistas recomiendan mantener una dieta rica en nutrientes, realizar ejercicios de carga para fortalecer los huesos y los músculos, y evitar hábitos nocivos como el tabaquismo. El fortalecimiento del núcleo abdominal y la práctica regular de yoga o estiramientos también pueden contribuir a conservar la postura y reducir el impacto del envejecimiento sobre la estatura, como sugiere Medical News Today.

¿Cuáles son los beneficios de los estiramientos?

Los estiramientos aportan una serie de beneficios comprobados para la salud física. Uno de los principales es el aumento de la flexibilidad, que facilita la movilidad diaria y mejora el rango de movimiento de las articulaciones. Esto puede traducirse en una mayor capacidad para realizar tareas cotidianas y actividades deportivas con menor riesgo de lesiones musculares o articulares.

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Los estiramientos pueden mejorar la postura y hacer que una persona parezca más alta, pero no suman centímetros reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra ventaja es la prevención de rigidez muscular. Estirar después de la actividad física ayuda a que los músculos retomen su longitud natural y evita la sensación de tensión o acortamiento que suele aparecer tras el ejercicio intenso. Asimismo, la práctica regular de estiramientos contribuye a mejorar la circulación sanguínea en los músculos, lo que favorece la recuperación y puede acelerar la eliminación de residuos metabólicos generados durante el esfuerzo físico, según Cleveland Clinic.

También se ha observado que ayudan a aliviar dolores musculares menores y a reducir el estrés, ya que promueven la relajación corporal. Mayo Clinic señala que mantener una rutina puede mejorar la postura, ya que la flexibilidad adecuada de los músculos favorece una alineación correcta del cuerpo.

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