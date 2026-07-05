Salud

Cómo equilibrar carbohidratos, proteínas y grasas para comidas más completas

El enfoque sugiere distribuir los grupos de alimentos de manera clara para evitar la monotonía, aprovechar mejor los ingredientes disponibles y construir comidas más equilibradas, sin depender de reglas rígidas ni planes difíciles

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Un plato con pollo, quinoa, espinacas, aguacate en cubos, tomates cherry, batata asada, aguacates cortados en tabla, un vaso de agua con limón y una mano.
El método del plato organiza las comidas con una referencia visual simple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo de ritmo acelerado, un plato equilibrado y saciante resume una forma práctica de organizar comidas agradables y capaces de aportar energía duradera. Una guía de Eating Healthy Magazine plantea que esa meta puede alcanzarse con una combinación consciente de macronutrientes y alimentos ricos en nutrientes.

Según la revista citada, la idea central consiste en entender cómo se combinan carbohidratos, proteínas y grasas en la alimentación diaria. Para lograr comidas que sostengan el cuerpo, el punto de partida es comprender los tres macronutrientes, ya que cada uno cumple una función distinta en la nutrición y en el aporte de energía.

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Infografía con un plato dividido en carbohidratos, proteínas, grasas y vegetales; iconos de ejercicio, músculo, cerebro; texto explicativo y logo de Infobae.
El equilibrio de macronutrientes sostiene la saciedad y la energía diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los carbohidratos constituyen la fuente de energía que el cuerpo utiliza de forma preferente, tanto en las actividades cotidianas como en el ejercicio intenso. El medio distingue entre simples y complejos, y recomienda dar prioridad a estos últimos para obtener una energía más duradera.

Entre las opciones que menciona figuran la quinoa, el arroz integral y la avena. Los presenta como elecciones adecuadas para integrar en las comidas habituales.

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Las proteínas resultan necesarias para la reparación de tejidos, la formación muscular y la función inmunitaria. Eating Healthy Magazine señala además que conviene incorporar distintas fuentes de este nutriente a lo largo de la semana.

Una mujer con bata de laboratorio muestra un plan de comidas en una tableta a un hombre. La mesa tiene garbanzos, lentejas, frutas, plantas y una tetera.
Los carbohidratos complejos aportan energía más duradera que los simples. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa variedad, añade el texto, permite beneficiarse de distintos perfiles de aminoácidos y apoyar prácticas agrícolas sostenibles. La fuente no detalla en este fragmento una lista concreta de alimentos, pero sí subraya la importancia de diversificar.

Las grasas también forman parte de una comida equilibrada, ya que intervienen en la absorción de nutrientes, la producción hormonal y el mantenimiento de las membranas celulares. El artículo indica que las grasas saludables deben estar presentes en cada comida.

A la vez, aconseja evitar las grasas trans y limitar las grasas saturadas para cuidar la salud del corazón y reducir la inflamación. El equilibrio entre estos tres macronutrientes, sostiene el texto, crea la base de comidas ricas en nutrientes.

Vista aérea de un plato dividido con ensalada, brócoli, coles de Bruselas, sopa de verduras, salmón, aguacate, yogur con frutos secos, huevo, arroz integral, pan y batatas.
La variedad de fuentes de proteína evita la monotonía y amplía nutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) subrayan que una distribución equilibrada de macronutrientes favorece el control del peso y reduce el riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares.

Según el CDC, “incluir variedad de alimentos frescos en cada comida permite optimizar la absorción de nutrientes y mantener niveles de energía constantes a lo largo del día”.

La guía propone además el método del plato como una herramienta visual para simplificar la planificación de las comidas. Aunque no detalla la proporción exacta de cada grupo de alimentos, sí lo presenta como una referencia práctica.

Vista cenital de una mesa de madera rústica con una abundante selección de alimentos frescos que incluyen carne roja, pollo, pescado, huevos, vegetales, frutas y cereales.
La diversidad de colores en frutas y verduras amplía el aporte de fitonutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese esquema se aplica a distintos momentos del día. El desayuno, indica el texto, debe ayudar a activar el metabolismo y marcar el ritmo de la jornada, mientras que el almuerzo ha de sostener la energía hasta la cena y mantenerla estable.

La cena puede ser algo más ligera, pero sin perder su aporte de nutrientes esenciales. En paralelo, el artículo insiste en el valor de los alimentos densos en nutrientes, que ofrecen un contenido alto de nutrientes con una cantidad relativamente baja de calorías.

En frutas y verduras, cada color se asocia con nutrientes distintos, por lo que la recomendación es buscar una amplia variedad a lo largo de la semana. El texto añade que los cereales integrales conservan más nutrientes naturales y fibra que los refinados.

Fotografía cenital de una mesa dividida. A la izquierda, platos de comida saludable: salmón, ensaladas, verduras, nueces. A la derecha, comida rápida: hamburguesa, papas fritas, dulces y refrescos.
Limitar grasas trans y moderar saturadas contribuye al cuidado cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones de la Harvard T.H. Chan School of Public Health señalan que consumir una amplia gama de frutas y verduras no solo aporta vitaminas y minerales esenciales, sino que también contribuye a la prevención de enfermedades gracias a los fitonutrientes presentes en cada grupo de color.

El equipo de Harvard recomienda “llenar al menos la mitad del plato con vegetales y frutas de diferentes tonos para maximizar los beneficios nutricionales”.

También remarca que diversificar las fuentes de proteína ayuda a evitar la monotonía y puede aportar beneficios distintos para la salud. Esa lógica de variedad atraviesa toda la propuesta alimentaria recogida por Eating Healthy Magazine.

Una mujer en un supermercado Whole Foods Market selecciona productos frescos de estantes llenos de vegetales y frutas, sosteniendo una cesta de compras.
La preparación anticipada facilita porciones listas sin perder equilibrio alimentario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las dudas frecuentes, la guía aborda la alimentación vegetariana o vegana. En esos casos, señala que es posible organizar comidas equilibradas con proteínas de origen vegetal como legumbres, frutos secos, semillas, tofu y tempeh, junto con una presencia destacada de verduras y cereales integrales.

Sobre la preparación anticipada de comidas, el texto la describe como una práctica basada en cocinar en cantidad y guardar los alimentos en recipientes por porciones. También sugiere elegir platos que se conserven bien, como salteados o sopas, y almacenarlos en el refrigerador o en el congelador.

Vista cenital de cuatro recipientes con comidas saludables: pollo asado con vegetales, quinua con garbanzos, bayas con kiwi y yogur, y hummus con galletas.
Un plato equilibrado combina sabor, textura y practicidad en cada comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona tiene necesidades o restricciones alimentarias específicas, la recomendación es consultar a un dietista titulado. Según recoge la revista citada, ese profesional puede ofrecer pautas adaptadas para cubrir los requerimientos nutricionales sin sacrificar salud ni sabor.

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