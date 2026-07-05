Un neurocientífico de Stanford analizó cómo la edad afecta al cerebro y el rol de la tecnología en su cuidado

La neurociencia y la tecnología redefinen el abordaje del envejecimiento cerebral con ejercicios cognitivos y tecnología inmersiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fronteras de la neurociencia y la tecnología se están redefiniendo en el abordaje del envejecimiento cerebral. Nuevos desarrollos en ejercicios cognitivos y tecnología inmersiva abren oportunidades para revertir el deterioro en personas mayores, según se planteó en una reciente conversación entre Chris Wharton y Walter Greenleaf, experto en neurociencia y salud digital.

El miedo a perder la independencia y la identidad figura como el principal temor ante el paso del tiempo, un desafío que la ciencia y la innovación buscan encarar con herramientas cada vez más precisas.

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El avance de estos recursos no solo apunta a mejorar la calidad de vida, sino también a transformar la forma en que se entienden la prevención y la rehabilitación. El Dr. Greenleaf destacó en The Living Room Podcast que la clave reside en intervenciones personalizadas, retroalimentación inmediata y la integración de la tecnología en la rutina diaria, sin desplazar al usuario del centro de la experiencia.

Ejercicios cognitivos personalizados: igualar el rendimiento de jóvenes y mayores

En el campo de la salud cerebral, el Dr. Greenleaf subrayó la capacidad de los ejercicios cognitivos en entornos virtuales para revertir el declive en funciones ejecutivas de adultos mayores. “En sus 60 años pueden hacer ciertos ejercicios facilitados por entornos virtuales y sus puntajes en funciones ejecutivas pueden revertirse hasta situarse en el rango de personas mucho más jóvenes”, afirmó Greenleaf en The Living Room Podcast.

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El neurocientífico Walter Greenleaf afirmó que los ejercicios cognitivos en entornos virtuales pueden revertir el declive de las funciones ejecutivas en adultos mayores (Captura de video: YouTube/@The.Living.Room.Podcast)

De acuerdo con el especialista, investigaciones recientes respaldaron que la plasticidad cerebral no se pierde con la edad y que existen intervenciones capaces de modificar el rendimiento cognitivo incluso en etapas avanzadas de la vida.

Esta visión desplaza la idea de que el envejecimiento conlleva un deterioro inevitable. El diseño de ejercicios adaptados y la posibilidad de medir en tiempo real los avances individuales permiten trazar estrategias de prevención y rehabilitación con mayor eficacia, integrando tecnologías emergentes como la realidad virtual y la inteligencia artificial.

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Personalización y retroalimentación: la nueva frontera del bienestar

La personalización surge como uno de los ejes centrales en la aplicación de tecnología a la salud. Greenleaf explicó que los futuros dispositivos, como las anteojos inteligentes, desplazarán a los teléfonos móviles y ofrecerán información personalizada en tiempo real, ajustada a las necesidades y objetivos de cada usuario.

“En vez de mirar un dispositivo, miraremos a través de uno y hablaremos. Solo al observar los estantes del supermercado, veremos información sobre qué elegir para mejorar la salud”, detalló el neurocientífico.

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La realidad virtual y la inteligencia artificial permiten diseñar estrategias de prevención y rehabilitación con medición en tiempo real y ejercicios personalizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a retroalimentación inmediata constituye un factor clave para motivar la adherencia a los hábitos saludables. Según el experto, la tecnología permite cerrar el ciclo de información y motivación, facilitando que los usuarios vean el impacto directo de sus decisiones cotidianas.

La medición de variables como la dirección de la mirada, las expresiones faciales o el tono de voz, combinadas con análisis de datos, abren la puerta a intervenciones más precisas y personalizadas.

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La propuesta del Dr. Greenleaf incluyó técnicas motivacionales como la interacción con un “futuro yo” virtual, que refleja las consecuencias a largo plazo de las decisiones actuales, desde la alimentación hasta el ejercicio. Esta estrategia busca incentivar cambios sostenidos y transformar la relación con el autocuidado.

Realidad virtual para el tratamiento de traumas y fobias

Otro aspecto destacado por los expertos es el uso de la tecnología inmersiva para intervenciones psicológicas. Según explicó Greenleaf durante su diálogo con Wharton, el empleo de realidad virtual posibilita la creación de entornos seguros para enfrentar traumas, fobias o adicciones de manera controlada.

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La realidad virtual crea entornos seguros para tratar traumas, fobias, adicciones, ansiedad y estrés postraumático con terapias de exposición controladas (Captura de video: YouTube/@The.Living.Room.Podcast)

“La reacción al entorno virtual es idéntica a la del entorno real”, indicó el neurocientífico, lo que permite utilizar esta tecnología en terapias de exposición y entrenamiento emocional sin riesgos añadidos.

La experiencia inmersiva permite que las personas se enfrenten progresivamente a estímulos que, de otra manera, serían difíciles de abordar en la vida cotidiana. Esta metodología demostró utilidad en el manejo de ansiedad, estrés postraumático y otros trastornos.

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Además, la capacidad de medir de manera objetiva las respuestas cognitivas y emocionales en tiempo real convierte a estas plataformas en recursos valiosos para el seguimiento y la adaptación de los tratamientos.

Desafíos en la adherencia y el diseño centrado en el usuario

Uno de los grandes retos identificados es la necesidad de reducir la complejidad tecnológica y promover la participación activa de los usuarios. Greenleaf destacó que la clave está en diseñar sistemas que se adapten a los objetivos y motivaciones individuales, permitiendo ajustes dinámicos ante cambios en las prioridades personales.

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La integración de nuevas tecnologías en el ámbito de la salud cerebral y emocional avanza hacia una mayor precisión y accesibilidad. Sin embargo, el éxito de estas herramientas depende de su capacidad para integrarse de manera sencilla en la vida cotidiana y promover la adherencia, un desafío constante para desarrolladores y profesionales de la salud.