Estados Unidos

Los fuegos artificiales del 4 de julio podrían provocar una calidad del aire “peligrosa” en el sur de California

Millones de residentes en zonas urbanas y suburbanas quedaron expuestos a elevados niveles de partículas tóxicas tras las celebraciones, según alertan autoridades sanitarias, que advirtieron sobre riesgos agudos para personas con afecciones respiratorias y cardíacas

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Celebraciones en Long Beach con fuegos artificiales iluminaron la costa y atrajeron a multitudes la noche del 4 de julio (X/Lee Charley)

La jornada posterior al Día de la Independencia dejó niveles peligrosos de contaminación en amplias zonas del sur de California, con efectos directos en la salud de la población.

Desde el sábado por la tarde y durante todo el domingo, la calidad del aire en áreas como el centro y sur del condado de Los Ángeles, el norte del condado de Orange, además de Riverside y San Bernardino, alcanzó valores considerados insalubres, según informó el South Coast Air Quality Management District (SCAQMD).

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Las advertencias también incluyeron el norte de Los Ángeles y el sur de Orange, donde el aire permaneció lejos de los parámetros seguros.

El sur de California registró niveles de contaminación elevados tras los festejos patrios, con efectos visibles sobre la atmósfera urbana (REUTERS/Arafat Barbakh)
El sur de California registró niveles de contaminación elevados tras los festejos patrios, con efectos visibles sobre la atmósfera urbana (REUTERS/Arafat Barbakh)

El aire tras la fiesta: partículas tóxicas y riesgos para la salud

Según Los Angeles Times, el uso masivo de fuegos artificiales en la celebración del 4 de julio provocó la liberación de nubes de gases nocivos, hollín y metales tóxicos finamente pulverizados. Parte de ese material se mantuvo flotando en el ambiente durante horas, y terminó en los pulmones de quienes participaron de los festejos o transitaron por las zonas afectadas.

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Tal y como expresó la entidad reguladora del aire, la combinación de vientos suaves y la intensa actividad pirotécnica desde el sábado al anochecer generó una acumulación de contaminantes que persistirá hasta la tarde del domingo.

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, la exposición a la contaminación generada por la pirotecnia puede provocar:

  • Tos persistente
  • Dificultad para respirar
  • Crisis de asma
  • Infartos

El organismo recomendó que quienes experimenten síntomas cardiovasculares graves, como dolor de pecho o problemas para respirar, busquen asistencia médica de inmediato.

La American Lung Association aseguró que los fuegos artificiales encendidos en viviendas presentan un riesgo aún mayor, ya que los contaminantes se dispersan a alturas bajas y permanecen más cerca de las personas expuestas.

La concentración de humo y residuos en el aire generó advertencias para personas con asma y problemas cardíacos (REUTERS/Mike Blake)
La concentración de humo y residuos en el aire generó advertencias para personas con asma y problemas cardíacos (REUTERS/Mike Blake)

Recomendaciones ante la contaminación persistente

El periodo crítico para la calidad del aire se extendió hasta el domingo por la tarde. Las autoridades sanitarias recomendaron a los residentes de las zonas más afectadas reducir la exposición al aire exterior y evitar la actividad física intensa durante las horas más críticas.

Mantener cerradas puertas y ventanas se convirtió en una de las principales estrategias para minimizar la entrada de contaminantes al interior de las viviendas.

El SCAQMD enfatizó que el uso de ventiladores de toda la casa o enfriadores evaporativos puede agravar el problema, ya que estos aparatos arrastran aire exterior contaminado hacia el interior. Por ese motivo, la recomendación fue optar por purificadores de aire o sistemas de aire acondicionado, siempre que sea posible, para proteger la salud durante los episodios de mayor concentración de humo y partículas.

Las autoridades aconsejaron permanecer en interiores y utilizar sistemas de filtrado para reducir la exposición a contaminantes (REUTERS/Arafat Barbakh)
Las autoridades aconsejaron permanecer en interiores y utilizar sistemas de filtrado para reducir la exposición a contaminantes (REUTERS/Arafat Barbakh)

Según lo reportado por el medio Los Angeles Times, el 4 y 5 de julio suelen figurar entre los días con peor calidad del aire en toda la región.

Este año, la situación se vio agravada por el incendio de un depósito en Boyle Heights a fines de junio, que liberó cantidades extraordinarias de hollín y humo.

El evento fue comparado por las autoridades ambientales con la contaminación generada por los incendios forestales registrados el año pasado.

Vista aérea nocturna de un edificio industrial con grandes llamas y denso humo que se eleva desde el techo. Luces de la ciudad en el fondo
Un reciente incendio en Boyle Heights agravó la situación ambiental al sumar más hollín y cenizas a la región (KTLA 5)

Vigilancia, sanciones y el futuro de los espectáculos pirotécnicos

La masividad del fenómeno no se restringió a los espectáculos oficiales. Los Angeles Times subrayó que en el sur de California se celebraron decenas de fiestas organizadas, a las que se sumaron innumerables explosiones ilegales en barrios y calles.

Esa combinación explica por qué el deterioro de la calidad del aire no se limitó a los sitios de espectáculos autorizados, sino que se expandió sobre una parte mucho más amplia de la región.

En respuesta a la proliferación de fuegos artificiales ilegales, fuerzas policiales de distintas ciudades implementaron el uso de drones para identificar y sancionar a quienes infringieron las normativas durante el fin de semana festivo.

Policías emplearon drones para identificar uso ilegal de pirotecnia, mientras crecen las alternativas tecnológicas para los eventos públicos (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Policías emplearon drones para identificar uso ilegal de pirotecnia, mientras crecen las alternativas tecnológicas para los eventos públicos (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Al mismo tiempo, el auge de litigios impulsados por grupos ambientalistas y la oposición de la California Coastal Commission llevaron a la cancelación de varios espectáculos pirotécnicos tradicionales, reemplazados por exhibiciones con drones en algunas localidades.

El episodio de contaminación registrado este año sirve como recordatorio de los riesgos que implica la pirotecnia masiva para la salud pública y el medioambiente en el sur de California.

Desde entidades como el SCAQMD y la American Lung Association insisten en la necesidad de revisar las prácticas festivas y priorizar alternativas que reduzcan el impacto sobre la calidad del aire y la salud de la población.

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