El secreto nutricional de Noruega en el Mundial y un cambio estratégico en la alimentación de Haaland

El equipo europeo pidió un envío especial de pescado para la concentración, con el objetivo de potenciar la recuperación y el sistema inmune (REUTERS/Dylan Martinez)

La selección de Noruega sorprendió al solicitar un envío de 300 kilogramos de salmón noruego para abastecer a sus jugadores durante el Mundial de fútbol. El pedido responde a una decisión estratégica encabezada por figuras como el delantero y referente del equipo, Erling Haaland, quien ajustó su alimentación con el objetivo de aprovechar los beneficios de este pescado.

El centrodelantero, de 25 años, se destacó en la competencia por su rendimiento físico y su capacidad goleadora, acumulando cinco tantos en la Copa del Mundo y a la espera de ampliar esa cifra este domingo ante Brasil por los octavos de final. Tanto él como sus compañeros aumentaron el consumo de salmón, un producto que el cuerpo técnico considera clave en la preparación nutricional del plantel.

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De acuerdo con el portal deportivo The Athletic, el abastecimiento incluye no solo salmón, sino también trucha ártica, fletán y trucha noruega, seleccionados y preparados por los chefs Aron Espeland, Eirik Tufte y Christian Karlsson. Esta decisión está respaldada por información científica que resalta las propiedades del salmón como fuente de proteínas, ácidos grasos omega-3, vitaminas A, D y B12, y antioxidantes.

El cambio de dieta de Haaland y el equipo

El plantel europeo reforzó su menú con omega-3, vitaminas y antioxidantes, en una logística que incluyó chefs y cadena de frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

El delantero noruego, conocido en el pasado por su preferencia por la carne roja grasa, realizó ajustes en su dieta para optimizar su rendimiento deportivo en el Mundial. De acuerdo con The Athletic, el cuerpo técnico recomendó disminuir el consumo de carnes de digestión pesada y priorizar proteínas de absorción más eficiente, como las que aporta el pescado.

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El propio medio señaló que la selección noruega encargó un nuevo lote especial de pescados que incluye salmón, además de otros productos del mar, con el objetivo de cubrir la demanda alimentaria durante la concentración. Esta estrategia también contempla un segundo envío tras la clasificación del equipo a la siguiente fase.

El chef noruego Aron Espeland explicó al medio deportivo estadounidense, que los platos elaborados para los jugadores combinan técnicas tradicionales con ingredientes frescos, buscando mantener la identidad gastronómica del país y satisfacer las necesidades energéticas de los deportistas.

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La inclusión del salmón responde a indicaciones del equipo de nutrición, que valora su capacidad para favorecer la recuperación muscular y fortalecer el sistema inmunológico.

Las propiedades del salmón noruego

Los chefs Aron Espeland, Eirik Tufte y Christian Karlsson diseñaron platos ahumados, asados y marinados, con ingredientes frescos y técnicas tradicionales - Reuters/Vincent Carchietta

El salmón noruego, criado en piscifactorías frente a las costas del país vikingo, concentra nutrientes considerados esenciales para atletas de alto rendimiento. Diversos especialistas lo califican como “superalimento” debido a su riqueza en proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3, vitaminas liposolubles y antioxidantes.

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De acuerdo con el reporte de The Athletic, el consumo regular de salmón puede acelerar la recuperación muscular después de esfuerzos intensos, además de contribuir a la prevención de lesiones y la reducción de la inflamación corporal. Estas características motivaron al cuerpo técnico noruego a reforzar la presencia de pescados en los menús diarios del plantel.

Entre los beneficios atribuidos al alimento, destacan su aporte a la función cognitiva, la mejora del estado de ánimo y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Los nutricionistas consultados por el medio deportivo sostienen que la combinación de proteínas y ácidos grasos esenciales resulta especialmente útil para enfrentar el desgaste físico propio de la competición internacional.

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Un “superalimento” en la mesa de los atletas

La decisión se apoya en nutrientes presentes en este pescado, como proteínas, vitaminas A, D y B12 y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del salmón noruego como ingrediente central en la dieta de la selección responde tanto a criterios científicos como a aspectos culturales. Para muchos jugadores, mantener el vínculo con la gastronomía de su país resulta fundamental durante largos periodos de concentración lejos de casa.

The Athletic detalló que los chefs diseñaron menús que incluyen variantes de salmón ahumado, asado y marinado, con acompañamientos que buscan equilibrar la ingesta de calorías y micronutrientes. La logística para asegurar la calidad del producto requirió coordinación con proveedores, así como el monitoreo permanente de la cadena de frío.

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El abastecimiento extraordinario de pescado subraya la importancia creciente de la nutrición en el fútbol de élite. Según datos citados, la selección vikinga prevé mantener este enfoque nutricional durante toda su participación en el torneo, a la espera de nuevos envíos según avance en la competición.