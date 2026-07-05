Deportes

El secreto nutricional de Noruega en el Mundial y un cambio estratégico en la alimentación de Haaland

El plantel europeo apostó por los beneficios del salmón noruego, que aporta proteínas y omega-3, justo antes del cruce de octavos frente a la selección brasileña

Guardar
Google icon
El equipo europeo pidió un envío especial de pescado para la concentración, con el objetivo de potenciar la recuperación y el sistema inmune (REUTERS/Dylan Martinez)
El equipo europeo pidió un envío especial de pescado para la concentración, con el objetivo de potenciar la recuperación y el sistema inmune (REUTERS/Dylan Martinez)

La selección de Noruega sorprendió al solicitar un envío de 300 kilogramos de salmón noruego para abastecer a sus jugadores durante el Mundial de fútbol. El pedido responde a una decisión estratégica encabezada por figuras como el delantero y referente del equipo, Erling Haaland, quien ajustó su alimentación con el objetivo de aprovechar los beneficios de este pescado.

El centrodelantero, de 25 años, se destacó en la competencia por su rendimiento físico y su capacidad goleadora, acumulando cinco tantos en la Copa del Mundo y a la espera de ampliar esa cifra este domingo ante Brasil por los octavos de final. Tanto él como sus compañeros aumentaron el consumo de salmón, un producto que el cuerpo técnico considera clave en la preparación nutricional del plantel.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el portal deportivo The Athletic, el abastecimiento incluye no solo salmón, sino también trucha ártica, fletán y trucha noruega, seleccionados y preparados por los chefs Aron Espeland, Eirik Tufte y Christian Karlsson. Esta decisión está respaldada por información científica que resalta las propiedades del salmón como fuente de proteínas, ácidos grasos omega-3, vitaminas A, D y B12, y antioxidantes.

El cambio de dieta de Haaland y el equipo

Siete filetes de salmón de color naranja intenso y textura brillante, dispuestos sobre hielo picado en una bandeja de metal gris con un fondo blanco borroso
El plantel europeo reforzó su menú con omega-3, vitaminas y antioxidantes, en una logística que incluyó chefs y cadena de frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

El delantero noruego, conocido en el pasado por su preferencia por la carne roja grasa, realizó ajustes en su dieta para optimizar su rendimiento deportivo en el Mundial. De acuerdo con The Athletic, el cuerpo técnico recomendó disminuir el consumo de carnes de digestión pesada y priorizar proteínas de absorción más eficiente, como las que aporta el pescado.

PUBLICIDAD

El propio medio señaló que la selección noruega encargó un nuevo lote especial de pescados que incluye salmón, además de otros productos del mar, con el objetivo de cubrir la demanda alimentaria durante la concentración. Esta estrategia también contempla un segundo envío tras la clasificación del equipo a la siguiente fase.

El chef noruego Aron Espeland explicó al medio deportivo estadounidense, que los platos elaborados para los jugadores combinan técnicas tradicionales con ingredientes frescos, buscando mantener la identidad gastronómica del país y satisfacer las necesidades energéticas de los deportistas.

La inclusión del salmón responde a indicaciones del equipo de nutrición, que valora su capacidad para favorecer la recuperación muscular y fortalecer el sistema inmunológico.

Las propiedades del salmón noruego

Los chefs Aron Espeland, Eirik Tufte y Christian Karlsson diseñaron platos ahumados, asados y marinados, con ingredientes frescos y técnicas tradicionales - Reuters/Vincent Carchietta
Los chefs Aron Espeland, Eirik Tufte y Christian Karlsson diseñaron platos ahumados, asados y marinados, con ingredientes frescos y técnicas tradicionales - Reuters/Vincent Carchietta

El salmón noruego, criado en piscifactorías frente a las costas del país vikingo, concentra nutrientes considerados esenciales para atletas de alto rendimiento. Diversos especialistas lo califican como “superalimento” debido a su riqueza en proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3, vitaminas liposolubles y antioxidantes.

De acuerdo con el reporte de The Athletic, el consumo regular de salmón puede acelerar la recuperación muscular después de esfuerzos intensos, además de contribuir a la prevención de lesiones y la reducción de la inflamación corporal. Estas características motivaron al cuerpo técnico noruego a reforzar la presencia de pescados en los menús diarios del plantel.

Entre los beneficios atribuidos al alimento, destacan su aporte a la función cognitiva, la mejora del estado de ánimo y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Los nutricionistas consultados por el medio deportivo sostienen que la combinación de proteínas y ácidos grasos esenciales resulta especialmente útil para enfrentar el desgaste físico propio de la competición internacional.

Un “superalimento” en la mesa de los atletas

Plato blanco con salmón, arroz integral, espárragos, espinacas y tomates cherry. Se observa aceite de oliva y una vela tenue al fondo.
La decisión se apoya en nutrientes presentes en este pescado, como proteínas, vitaminas A, D y B12 y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del salmón noruego como ingrediente central en la dieta de la selección responde tanto a criterios científicos como a aspectos culturales. Para muchos jugadores, mantener el vínculo con la gastronomía de su país resulta fundamental durante largos periodos de concentración lejos de casa.

The Athletic detalló que los chefs diseñaron menús que incluyen variantes de salmón ahumado, asado y marinado, con acompañamientos que buscan equilibrar la ingesta de calorías y micronutrientes. La logística para asegurar la calidad del producto requirió coordinación con proveedores, así como el monitoreo permanente de la cadena de frío.

El abastecimiento extraordinario de pescado subraya la importancia creciente de la nutrición en el fútbol de élite. Según datos citados, la selección vikinga prevé mantener este enfoque nutricional durante toda su participación en el torneo, a la espera de nuevos envíos según avance en la competición.

Temas Relacionados

Erling HaalandNoruegaBrasilSalmónNutriciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se corre el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: Leclerc lidera y Colapinto marcha 11°

Luego de un despite en la clasificación que le hizo largar 19°, el argentino debe remontar en Silverstone para sumar puntos con Alpine

Se corre el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: Leclerc lidera y Colapinto marcha 11°

La selección de Cabo Verde llegó a su país tras la histórica participación en el Mundial: el multitudinario recibimiento

Cientos de hinchas acudieron al aeropuerto y ovacionaron al plantel tras la gran performance que tuvo durante la Copa del Mundo

La selección de Cabo Verde llegó a su país tras la histórica participación en el Mundial: el multitudinario recibimiento

Las perlitas de la insólita carrera de autos Lego antes del GP de Gran Bretaña de F1: la maniobra de Colapinto y un ganador inesperado

Los 22 pilotos de la Máxima se divirtieron en una competencia de karts hechos con 28.300 piezas cada uno

Las perlitas de la insólita carrera de autos Lego antes del GP de Gran Bretaña de F1: la maniobra de Colapinto y un ganador inesperado

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La máxima campeona del mundo buscará avanzar a los cuartos de final ante el conjunto nórdico

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La brillante largada del argentino Nico Varrone en la Fórmula 2: superó a siete autos en Silverstone

El bonaerense arrancó 19º y avanzó siete lugares en el GP de Gran Bretaña. Luego lo perjudicó un toque de un rival y terminó 13º. Matthia Colnaghi resultó 21º en la Fórmula 3

La brillante largada del argentino Nico Varrone en la Fórmula 2: superó a siete autos en Silverstone

DEPORTES

Se corre el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: Leclerc lidera y Colapinto marcha 10°

Se corre el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: Leclerc lidera y Colapinto marcha 10°

La selección de Cabo Verde llegó a su país tras la histórica participación en el Mundial: el multitudinario recibimiento

Las perlitas de la insólita carrera de autos Lego antes del GP de Gran Bretaña de F1: la maniobra de Colapinto y un ganador inesperado

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La brillante largada del argentino Nico Varrone en la Fórmula 2: superó a siete autos en Silverstone

TELESHOW

Entre el cansancio y la felicidad, las primeras horas de Juli Puente con Serena al llegar a su hogar: “No me preparé”

Entre el cansancio y la felicidad, las primeras horas de Juli Puente con Serena al llegar a su hogar: “No me preparé”

A un mes de la muerte del Indio Solari, la familia compartió una imagen de sus últimos momentos con vida: “Te amamos”

El emotivo posteo de Carolina Baldini a su hijo Giovanni Simeone por su cumpleaños: “Me hizo mamá por primera vez”

Rubén Blades vuelve a Argentina para despedirse de los escenarios: “Ya hice lo que tenía que hacer”

Las Primas: del furor de los ’80 al fenómeno que desafió al tiempo y convirtió sus canciones en himnos bailables

INFOBAE AMÉRICA

Decodifican una tablilla romana que revela una maldición contra esclavos multiculturales

Decodifican una tablilla romana que revela una maldición contra esclavos multiculturales

Nueva ola de violencia en Guatemala deja tres muertos y un herido en ataques armados

Panamá lidera propuesta para garantizar el acceso a sueros anti venenos en Centroamérica

La justicia ordena la prisión preventiva para cinco acusados por el decomiso de 100 frascos de ketamina en Nicaragua

Ucrania atacó una base aérea rusa clave en Crimea en medio de contactos diplomáticos con Trump