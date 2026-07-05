Entrenamiento de fuerza, la clave que transforma el rendimiento de los corredores

Un estudio asocia la preparación muscular con una mejor carrera y más resistencia a la fatiga, mientras entrenadores españoles proponen rutinas por bloques de al menos ocho semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación planificada del trabajo muscular en la rutina de quienes practican carrera de fondo se consolida como un factor decisivo para potenciar el desempeño deportivo y prolongar la salud física, según hallazgos publicados en la revista científica British Journal of Sports Medicine. Lejos de ser un complemento opcional, el desarrollo de la fuerza se posiciona como un pilar fundamental en la preparación de corredores de distintas distancias.

Durante años, el consejo predominante fue sumar kilómetros para progresar como atleta. No obstante, la evidencia científica muestra que fortalecer el cuerpo no solo previene lesiones, sino que también permite alcanzar un mayor potencial atlético y una economía de carrera mejorada.

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De acuerdo con las recomendaciones de los entrenadores citados por la revista deportiva SportLife, la fatiga muscular limita el desempeño antes que la capacidad aeróbica, lo que justifica la necesidad de un enfoque combinado en la planificación física.

Un estudio científico respalda la fuerza como aliada del corredor

Entrenadores recomiendan planificar el trabajo muscular en bloques y mantener una frecuencia de dos entrenamientos por semana durante más de ocho semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo analizó el impacto directo de la fuerza en corredores experimentados. La investigación demostró que la implementación de un programa muscular específico incrementa la eficiencia al correr y mantiene la capacidad de rendimiento bajo condiciones de fatiga.

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Los autores concluyen que la integración de la fuerza permite a los atletas sostener altos niveles de desempeño, especialmente en fases avanzadas de la competición o bajo presión.

Estos resultados coinciden con el consenso de entrenadores especializados, quienes señalan que la organización sistemática del trabajo muscular debe ser parte esencial tanto para prevenir lesiones como para optimizar el rendimiento general.

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Planificación y periodización: claves para corredores

Según los entrenadores españoles Luis Berlanga, de la Universidad Francisco de Vitoria, y Daniel Blanco Galindo, coordinador y entrenador en Personal Running, citados por la revista SportLife, la preparación de fuerza debe organizarse en bloques diferenciados y adaptados a cada ciclo de la temporada. “La periodización estratégica maximiza el rendimiento y reduce el riesgo de lesión”, explican. Recomiendan que el programa supere las ocho semanas y que la frecuencia óptima sea de dos sesiones semanales.

En cuanto a la intensidad y el tipo de ejercicios, precisan que las cargas deben variar entre el 40 y el 85 por ciento del peso máximo, priorizando movimientos globales de tren inferior, como sentadillas y trabajos de cadena cinética cerrada. Destacan la importancia de mantener el equilibrio muscular entre el tren superior e inferior y entre ambos lados del cuerpo para evitar descompensaciones musculares y alteraciones posturales.

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Los expertos priorizan movimientos globales de tren inferior y cadena cinética cerrada, e incluyen saltos, dropjumps y ejercicios explosivos para mejorar la velocidad de contracción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas agrupan las diferentes modalidades en tres bloques principales: fuerza máxima, con cargas altas y pocas repeticiones para estimular el sistema nervioso; fuerza explosiva y pliometría, orientadas a mejorar la velocidad de contracción y la técnica; y fuerza resistencia, basada en cargas moderadas y numerosas repeticiones, enfocada en la durabilidad muscular. La combinación de estos enfoques depende de la etapa del ciclo anual y del nivel del deportista.

Ejemplos de rutinas y adaptaciones recomendadas

En la práctica, la rutina muscular puede estructurarse en mesociclos específicos. Durante una semana dedicada a la fuerza máxima, suelen emplearse sentadillas con cargas elevadas (4 series de 5 repeticiones al 85% del peso máximo), tirones y ejercicios para isquiotibiales y cuádriceps en máquina, ajustando el volumen según el grupo muscular.

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Para el bloque de pliometría, los especialistas sugieren saltos con lastre, multisaltos y dropjumps desde altura. En la fase de fuerza explosiva, las opciones principales son sentadillas con salto, cargadas colgantes y saltos a cajón, alternando con multisaltos horizontales.

El mesociclo de fuerza resistencia, esencial en la fase general de acondicionamiento, incorpora ejercicios como caminatas con barra, tijeras con salto, skipping lastrado y repeticiones en cuestas. Cada sesión debe complementarse con calentamiento, trabajo de core, ejercicios preventivos y actividades específicas de técnica y flexibilidad.

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Los profesionales subrayan que la prescripción del entrenamiento debe ser personalizada, considerando el nivel, los objetivos y las características particulares de cada corredor. “La clave está en la combinación estratégica de métodos y en la adecuada distribución de la carga de trabajo”, concluyen.