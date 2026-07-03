Salud

Por qué el consumo de café, té y mate se asocia a una mayor longevidad, según un experto

El doctor Sebastián La Rosa detalla los mecanismos detrás de estos beneficios y advierte sobre un factor que la mayoría pasa por alto en el momento de sumar estas bebidas a la dieta

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Tres tazas de café, té y mate sobre una superficie de madera; el vapor de las bebidas forma relojes de arena, hojas verdes y corazones.
El consumo habitual de café, té y mate se vincula con beneficios para la salud y la longevidad, según Sebastián La Rosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de café, y mate se vincula con beneficios sobre la salud y la longevidad. Así lo sostiene el doctor Sebastián La Rosa, experto en longevidad, en declaraciones recogidas por Men’s Health España.

La Rosa afirma que la ciencia ha demostrado “en innumerables ocasiones” que el café es una bebida saludable, asociada a una mayor esperanza de vida por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. El artículo también menciona un estudio publicado en European Heart Journal que respalda estos beneficios.

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También aclara que estos efectos también pueden observarse en otras infusiones como el y el mate, debido a la presencia de sustancias estimulantes semejantes. Integrar estas bebidas en la dieta diaria puede contribuir a la protección del organismo mediante mecanismos antioxidantes y antiinflamatorios. Advierte que el efecto estimulante requiere atención, ya que puede influir en el descanso nocturno.

Primer plano de una persona bebiendo de una taza de café humeante en una cafetería, con un vaso de café latte estratificado en la mesa.
La ciencia asocia el café con una mayor esperanza de vida por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, con respaldo de un estudio publicado en European Heart Journal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo influye el horario de consumo en el descanso

El momento en el que se ingieren bebidas como el café, el té o el mate es determinante para el bienestar general, especialmente por su relación con el sueño. La Rosa enfatiza que importa cuánta cafeína se consume y cuándo.

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El estudio ha observado diferencias en la protección que ofrecen estas bebidas según el horario de consumo. Quienes optan por tomar café únicamente por la mañana presentan una mayor protección que aquellos que lo consumen durante todo el día.

La razón principal es que la cafeína, la teína y la mateína son estimulantes que pueden interferir en el descanso nocturno. Por ello, el horario de ingesta se vuelve un factor clave para obtener los beneficios sin perjudicar el sueño.

Primer plano de una taza de vidrio transparente con té caliente, de la que sale vapor, sobre una encimera de mármol. Hay hojas de boldo verdes esparcidas alrededor.
El té y el mate también pueden aportar beneficios al organismo por la presencia de sustancias estimulantes semejantes a las del café (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida media de la cafeína y su efecto en el sueño

La cafeína permanece en el organismo por varias horas tras su consumo. La Rosa explica que la vida media de la cafeína supera las cinco horas, por lo que el café o mate que se toma por la tarde sigue teniendo efecto en el cuerpo por la noche.

Por ejemplo, una taza de café a las 16 horas puede reducirse a la mitad en concentración a las 21 horas, pero esa cantidad todavía resulta suficiente para impactar el sueño profundo, resalta el especialista.

La presencia de cafeína durante la noche afecta la capacidad del cuerpo para alcanzar las fases del sueño profundo. Esto limita la recuperación de energía y puede influir en el bienestar diario. El experto advierte que, debido al aumento en la cantidad de café o mate que la gente suele ingerir hoy día, el problema se intensifica incluso si se reduce la dosis a la mitad por la tarde.

Primer plano de manos sosteniendo un mate humeante con bombilla. A su lado, un termo de acero inoxidable emite vapor, con fondo verde de hojas desenfocadas.
El horario de consumo de café, té y mate influye en el bienestar general porque la cafeína puede alterar el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación para la tarde

Para minimizar el impacto negativo de la cafeína en el descanso, propone una regla: evitar cualquier consumo de cafeína después de las 14 horas. Recomienda optar por alternativas sin cafeína si se desea compartir una bebida socialmente en la tarde, como el café descafeinado.

Esta pauta se basa en la evidencia de que la cafeína afecta la calidad del sueño incluso en cantidades aparentemente pequeñas. El especialista insiste en que, para garantizar un sueño profundo y reparador, es preferible abstenerse por completo de cafeína durante la segunda mitad del día.

Tres personas, dos hombres y una mujer, sentados en una mesa de madera, riendo y compartiendo mate con un termo oscuro en el centro.
Sebastián La Rosa recomienda evitar el consumo de cafeína después de las 14h para proteger la calidad del sueño y la recuperación de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa con el café descafeinado

Aunque el café descafeinado y otras bebidas sin cafeína se presentan como opciones alternativas, el doctor matiza que no son completamente libres de sustancias estimulantes, destaca el experto. El café descafeinado contiene pequeñas cantidades de cafeína, por lo que no es recomendable abusar de su consumo.

El experto sugiere que, aunque una taza ocasional de café descafeinado por la tarde no suele tener consecuencias graves, consumir grandes cantidades puede acumular suficiente cafeína para interferir en el sueño.

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