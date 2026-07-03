La visita de una estrella de la música que sorprendió a la selección argentina en Miami: “Soñamos despiertos”

El reconocido cantante pasó a saludar al presidente de la AFA Claudio Tapia y se llevó una camiseta firmada por todo el plantel antes del partido ante Cabo Verde.

(Desde Estados Unidos) Fue una jornada especial la que vivió la selección argentina en el día previo a lo que será el trascendental partido que jugará desde las 19 (hora argentina) en Miami ante Cabo Verde por el pase a los octavos de final del Mundial en Norteamérica. Este jueves, por primera vez en lo que va de la Copa del Mundo se entrenó fuera de Kansas City, ya que completó su último entrenamiento en las instalaciones del Inter Miami.

Como suele ocurrir, los medios tuvieron la chance de presenciar los primeros 15 minutos del trabajo del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Una vez que se acabó ese tiempo y la prensa salió del centro de entrenamiento, apareció en escena un personaje famoso por sus letras y canciones que tienen décadas de éxito popular. Andrés Calamaro, autor de obras maestras de la música como Flaca, Sin documentos, Algún lugar encontraré, Alta suciedad o Estadio Azteca, entre tantísimos otros hits.

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“Hola, soy Calamaro, Andrés Calamaro… Me gustaría que escuchemos esta edición con ‘para qué contar el tiempo que nos queda’, de esos versos preferidos en los estadios de ‘Para no olvidar’”, presentó el Salmón las imágenes de la práctica de la Selección. Además, el cantante comentó una publicación del presidente de la AFA Chiqui Tapia, que agradeció su presencia en el centro ubicado en Fort Lauderdale. “Visita de lujo en el entrenamiento de la Selección. ¡Gracias Calamaro por haber venido!”. Luego de eso, quien supo ser parte de bandas icónicas como Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez aprovechó la oportunidad y comentó el posteo.

El abrazo de Calamaro y Messi

“Gracias selección, gracias Chiqui. Que tarde espléndida, que privilegio… Soñamos despiertos”, escribió Calamaro, que aprovechó la ocasión para tomarse fotografías con varios de los integrantes del combinado campeón del mundo. Además de una foto junto a Tapia tomando mate, también se puede ver el momento del abrazo de Andrés con Lionel Messi, lo mismo que el cordial saludo de Rodrigo De Paul. Otro que posó para la foto con el mítico cantante fue Dibu Martínez, algo que también hicieron el arquero Juan Musso y uno de los históricos de este ciclo, el capitán de Boca Juniors Leandro Paredes.

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Por último, Calamaro se fundió en un abrazo conjunto con todo el cuerpo técnico, además de tomarse una postal con un sonriente Scaloni. El cantautor se tomó una pausa en su exitosa gira y agregó una quinta fecha en el Movistar Arena para el 20 de octubre, después de agotar cuatro funciones en Buenos Aires bajo el título “Como Cantor”. El nuevo concierto se suma a las presentaciones del 26 y 27 de mayo, 3 de junio y 8 de junio, todas con localidades agotadas. En la última función, Calamaro incluyó un homenaje al Indio Solari e invitó a Pablo Lescano en “Tres Marías” y a Facundo Soto en “Me Arde”. En shows anteriores participaron Santiago Motorizado en “Cuando no estás” y Trueno el 27 de mayo para “Mil horas”. La gira también pasó por Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Mar del Plata, Bahía Blanca y Montevideo.

Más allá de esta ilustre aparición en el trabajo final antes del duelo ante los caboverdianos en el predio Florida Blue del Inter Miami, los 26 futbolistas convocados trabajaron a la par. La jornada dejó una señal positiva para el cuerpo técnico: Cuti Romero, que había salido ante Austria por molestias en la rodilla derecha y había descansado contra Argelia para llegar al duelo de 16avos, se ejercitó por cuarto día consecutivo a la par de sus compañeros todo indica que volverá a la zaga en lugar de Nicolás Otamendi.

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El Salmón junto a Rodrigo De Paul

La principal incógnita en la formación inicial está en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico fue titular en el tercer partido de la fase de grupos ante Jordania después de perderse los dos primeros por una lesión muscular, y su actuación le dio argumentos para llegar con ventaja al duelo eliminatorio, aunque Facundo Medina lo reemplazó de muy buena forma en los duelos ante Argelia y los europeos, por lo que podría recuperar su lugar en la defensa.

A la espera de la confirmación de Scaloni, este podría ser el equipo que buscará el pase a la ronda de 16 en el Mundial: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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Esta tarde en Miami, y con la presencia de miles y miles de argentinos que estarán en el estadio, y muchos de ellos que viajaron sin tickets con la idea de comprar boletos, pero que no podrán acceder a la cancha, la fiebre argentina en el Mundial volverá a decir presente en otro duelo clave en la Copa del Mundo para los campeones defensores.

Las fotos de la visita de Andrés Calamaro a la selección argentina:

El cantante junto a Scaloni

Dibu Martínez no se perdió la chance de sacarse una foto con el Salmón

Musso, Paredes y Calamaro

El cuerpo técnico, Tapia y Calamaro

El presidente de la AFA junto al reconocido cantante