Salud

Cuál es el síntoma poco conocido que puede advertir una enfermedad cardíaca

El cardiólogo Samer Setareh, del Beverly Hills Cardiovascular and Longevity Institute, advierte que esta manifestación puede aparecer antes que el dolor de pecho y que muchas personas la atribuyen al estrés o la falta de sueño

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Primer plano de dos manos de adulto con vello corporal, una con anillo de oro, sobre un pasamanos de madera; visibles pantalones de mezclilla y escaleras difusas.
La fatiga nueva o persistente puede ser una señal temprana de enfermedad cardiovascular, según el cardiólogo Samer Setareh (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fatiga nueva o persistente puede ser una señal temprana de enfermedad cardiovascular, advirtió el cardiólogo Samer Setareh, director de cardiología y rendimiento cardiovascular del Beverly Hills Cardiovascular and Longevity Institute. El primer síntoma que indaga cuando un paciente dice que está siempre cansado es la falta de aire durante esfuerzos que antes resultaban fáciles, porque esa combinación puede indicar que el corazón no está bombeando con la eficiencia necesaria, según publicó la revista Parade.

Un estudio citado por la revista reveló que entre las personas con insuficiencia cardíaca los niveles de cansancio son altos: hasta 50,4% de los hombres y 51,2% de las mujeres. Ese dato refuerza la idea central del especialista de que el agotamiento no siempre es un malestar inespecífico, sino una pista clínica que puede aparecer antes que el dolor de pecho.

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La imagen más extendida de la enfermedad cardíaca la asocia con dolor opresivo en el pecho o mareos. El cardiólogo, sin embargo, aclaró que en la práctica eso muchas veces no ocurre así.

La fatiga reciente, persistente o asociada a una menor capacidad para hacer ejercicio puede ser una señal de alerta precoz. El especialista subrayó que esto es especialmente importante en las mujeres, quienes tienen más probabilidades que los hombres de presentar síntomas atípicos.

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Si una persona nota un cambio claro en sus niveles de energía y no puede explicarlo por el estilo de vida, el estrés o la falta de sueño, vale la pena consultarlo con un médico, señaló el especialista. Ese descenso de energía puede pasar inadvertido precisamente porque no suele asociarse de inmediato con un problema cardíaco.

Hombre adulto con suéter azul y camisa a cuadros. Su mano izquierda está en el pecho, la derecha sobre un pasamanos de madera. Anillo y reloj visibles. Fondo de escaleras.
La falta de aire durante esfuerzos que antes eran fáciles puede indicar que el corazón no está bombeando con la eficiencia necesaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falta de aire: la primera pregunta clínica

La primera pregunta de Setareh cuando alguien refiere cansancio constante apunta a la respiración: si se queda sin aire al subir un tramo de escaleras o al caminar hasta el auto. Para el cardiólogo, la disnea de esfuerzo es la forma en que el cuerpo avisa que el corazón y los pulmones están teniendo dificultades para responder a la demanda.

Según explicó, que la fatiga y la falta de aire suelen aparecer juntas cuando el corazón no logra satisfacer la demanda del organismo. También señaló que muchos pacientes no reconocen cambios sutiles en su respiración, por lo que esa pregunta puede ofrecer indicios importantes sobre una posible causa cardíaca.

La relación entre salud del corazón y cansancio parte de una función básica: el corazón debe llevar sangre rica en oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Cuando no bombea con eficacia, los órganos y tejidos pueden no recibir el aporte suficiente para cubrir sus necesidades, y entonces aparecen cansancio persistente, menor resistencia física o una sensación general de falta de energía antes de que surjan síntomas más clásicos.

Se trata, conforme al experto, de uno de los síntomas cardíacos menos valorados justamente porque parece poco específico. Esa falta de precisión aparente puede retrasar la identificación de un problema cardiovascular en sus etapas iniciales.

Hombre adulto con suéter gris y pantalones vaqueros se detiene en escaleras. Apoya una mano en el pecho y la otra en la baranda. Pared bicolor y ventana.
La disnea de esfuerzo puede advertir que el corazón y los pulmones tienen dificultades para responder a la demanda del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fatiga cardiovascular: persistente y con señales de alerta

El especialista diferenció el cansancio asociado al corazón del agotamiento cotidiano que muchas personas describen. Un informe citado de la National Sleep Foundation indicó que los estadounidenses sienten somnolencia tres días por semana, pero la fatiga vinculada al sistema cardiovascular sigue otro patrón.

Este tipo de fatiga tiende a ser más persistente y suele aparecer junto con una caída en el rendimiento físico, explicó el director. Los pacientes con frecuencia refieren que ya no pueden seguir el ritmo de actividades antes rutinarias, como subir escaleras, hacer ejercicio o cargar bolsas del supermercado.

También indicó que ese cansancio es habitualmente desproporcionado respecto de la cantidad de sueño y puede empeorar de manera gradual con el tiempo. Cuando aparece acompañado por estos síntomas o por una caída de la tolerancia al ejercicio, requiere evaluación médica.

Entre otros signos de alerta, Setareh mencionó la hinchazón en piernas o tobillos, las palpitaciones, los mareos, la molestia torácica y la necesidad de usar más almohadas para dormir cómodo debido a la dificultad respiratoria al estar acostado.

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