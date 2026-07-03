K-Wellness, el fenómeno coreano que promete convertir cada hábito diario en un acto de bienestar

El K-Wellness redefine el bienestar en la cultura coreana al integrar cuerpo y mente con hábitos de higiene, prevención y constancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El K-Wellness ha redefinido el concepto de bienestar en la cultura coreana, donde el equilibrio entre cuerpo y mente adquiere un sentido integral. En un artículo del medio ¡Hola! se cita a las expertas Mar Chamorro y Yoonkyung Bae, vinculadas al Centro Cultural Coreano (CCC) en España, quienes explican: “Este enfoque se apoya en una larga tradición que valora el cuidado cotidiano, la higiene, la prevención y la constancia”.

Mientras el K-Beauty está centrado en la cosmética y el cuidado externo, el K-Wellness “amplía esa visión y la conecta con una idea de belleza entendida también como el resultado de lo que ocurre dentro –alimentación, descanso, equilibrio emocional, salud digestiva o suplementación–”.

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La publicación también recoge los aportes de María Plaza, experta en bienestar y responsable de comunicación de Miin Cosmetics, quien resalta: “Corea ha sabido elevar el cuidado personal a la categoría de verdadero arte”.

La cultura coreana convierte el cuidado personal en una práctica cotidiana que influye en el estado emocional y físico a través de hábitos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae).

Plaza describe que el K-Wellness es “la manera de cuidarse a uno mismo, ya sea haciéndose un tratamiento, un spa capilar, encendiendo una vela o incluso salir de ruta de cafeterías a tomar un café con amigas”. Según Plaza, estos hábitos se instauran pensando en cómo una se siente con ellos: “Más tranquila y conectada contigo misma”.

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Rutinas matutinas del K-Wellness

El inicio del día en la cultura coreana está marcado por la calma. Despertar sin prisas constituye el primer acto de bienestar de la jornada y es uno de los hábitos centrales del K-Wellness. Entre las prácticas más extendidas se encuentran beber una infusión o agua templada nada más levantarse, realizar estiramientos suaves o practicar yoga ligero. También es habitual dedicar algunos minutos al journaling, ejercicios de escritura y agradecimiento, y planificar el día de forma tranquila.

Este enfoque propone reservar un espacio propio antes de sumergirse en las obligaciones diarias. El acto de cuidar la piel se integra en esta rutina matutina, no tanto como una obligación estética, sino como un momento de “mindfulness”. Plaza sostiene que “no hace falta cumplir los diez pasos, sino encontrar cómo cuidar la piel sin que ello suponga un agobio, más bien un momento de mindfulness”.

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Las rutinas matutinas del K-Wellness incluyen agua templada o infusiones, estiramientos, yoga ligero y escritura para empezar el día con calma (Freepik)

Prácticas para la salud mental

La relación entre cuerpo y mente es central en el bienestar coreano. Los ejercicios de journaling, presentes en la mañana y a lo largo del día, ayudan a liberar tensiones y gestionar emociones. “Escribir cómo nos sentimos en determinados momentos complicados puede liberarnos de estrés”, destacan las expertas.

Encontrar momentos de silencio es otra estrategia característica, ya sea a través de paseos sin móvil ni música para “encontrar conexión con una misma”, o mediante meditaciones en casa con velas o aromas especiales.

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En muchos casos, no se trata de una meditación propiamente dicha, sino de “una elección voluntaria y consciente de no hacer nada”. El orden en casa, la armonía de los espacios y la elección de colores neutros es “otra vía para construir un ecosistema envolvente y más wellness”.

La salud mental en el bienestar coreano se apoya en el orden del hogar, la armonía visual, el silencio y los paseos o meditaciones sin estímulos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño coreano y el cuidado de la piel

El ritual del baño coreano ocupa un lugar importante y se inspira en los jjimjilbang, espacios tradicionales que combinan piscinas, duchas, saunas y salas de exfoliación. Esta experiencia se traduce en casa mediante duchas largas con agua caliente, momentos de contraste o acabar con un peeling corporal intenso seguido de una hidratación profunda, acompañados de música relajante y velas aromáticas.

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Lilin Yang, fundadora de Miin Cosmetics, explica: “Cuando estoy estresada, me gusta darme un baño relajante y aprovechar para ponerme una mascarilla limpiadora. Para mí el bienestar es precisamente eso: encontrar pequeños momentos para cuidarme, desconectar y recargar energía”.

En el cuidado de la piel, las expertas afirman: “La piel sigue siendo importante, por supuesto, pero ya no se concibe únicamente desde la superficie, sino en relación con lo que comemos, cómo descansamos, cómo gestionamos el estrés y qué hábitos mantenemos”.

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El baño coreano, inspirado en los jjimjilbang, traslada al hogar duchas calientes, contraste térmico, peeling corporal e hidratación profunda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de dispositivos como masajeadores o máscaras de luz LED fomenta la desconexión digital y el descanso mental. Yang relata que cuando utiliza la máscara LED, “es un momento muy especial porque durante 20 minutos no puedo usar el móvil y simplemente me tumbo y desconecto por completo. Es casi como una pausa obligatoria para relajarme”.

La alimentación en el K-Wellness

La alimentación ocupa un lugar central en el K-Wellness, con prácticas que priorizan la calidad y la mesura. El consumo de fermentados como el kimchi, la preferencia por verduras, las cantidades pequeñas, sopas calientes e infusiones son característicos de esta tradición culinaria. Comer en Corea implica no solo nutrirse, sino también crear una experiencia sensorial, donde los aromas, la temperatura y los sabores contribuyen al equilibrio físico y emocional.

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Para las profesionales citadas, este enfoque gastronómico va más allá de lo nutricional y se vincula profundamente al bienestar integral. Plaza concluye: es “transformar un gesto cotidiano en una experiencia sensorial completa, alineada con esa visión holística del bienestar”.