Hoy será el día más frío del año: el pronóstico para el AMBA y las alertas en casi todo el país

La ola polar marca hoy las temperaturas más bajas del año en AMBA (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

La ola polar no cesa en el AMBA ya que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que hoy es el día más frío del año con una temperatura mínima de -1 °C, en el marco de las alertas amarillas por temperaturas extremas en casi todo el país. El alivio comenzará durante el cierre del fin de semana, cuando volverán las probabilidades de lluvia.

En la Ciudad de Buenos Aires, este jueves se registró una mínima de 1,8 °C, el valor más bajo de 2026 hasta ahora en la capital. La sensación térmica descendió a -0,7 °C por el viento moderado del sur.

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Pero hoy esa cifra se quebrará: con un amanecer que ronda los 0°C y que, a lo largo del día, llegará a los 10°C por la tarde. Durante la noche descenderá a 6°C en el AMBA.

El Observatorio Central Buenos Aires informa los datos meteorológicos de las 7h, con una temperatura de -0.1°C, humedad del 86% y cielo despejado. (Servicio Meteorológico Nacional)

De acuerdo con el organismo, la jornada de hoy estará dominada por tiempo estable y sin lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque la sensación térmica podría ubicarse por debajo de los valores previstos por efecto del viento.

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Para mañana, sábado, la temperatura será de 3°C por la mañana, trepará a 11°C por la tarde y disminuirá a 8°C al caer el sol. Según el pronóstico, el domingo llegará con una mínima de 7°C, una máxima de 12°C y chances de precipitaciones de entre 40% y 70% hacia la tarde y la noche. Para ese evento se estiman acumulados de 15 a 20 milímetros sobre el centro del territorio bonaerense, sin fenómenos de impacto asociados.

Un gráfico detalla el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo temperaturas máximas y mínimas diarias y las condiciones del cielo por franjas horarias, desde el viernes 3 hasta el jueves 9. (Servicio Meteorológico Nacional)

Un dato relevante es que gran parte de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta naranja por el frío extremo. Durante el día de hoy, en el conurbano, los registros son más bajos. Morón y Ciudad Jardín (Palomar), por ejemplo, alcanzan una temperatura de -4°C, mientras que en localidades del interior de Buenos Aires como General Alvear la temperatura es de -5°C, durante la mañana.

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Alertas por frío extremo en gran parte del país

El mapa de alertas para este viernes muestra el alcance masivo territorial del fenómeno: solo Santa Cruz y Tierra del Fuego no revelan alertas por frío extremo, el resto del país (21 provincias, parciales o totales) figura bajo la advertencia amarilla por frío extremo: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica las zonas de Argentina con alertas por temperaturas extremas de frío, con una alerta naranja en Bahía Blanca, emitida el 2 de julio de 2026. (Servicio Meteorológico Nacional)

El nivel naranja, de mayor intensidad, se concentra en el centro de la provincia de Buenos Aires. La Patagonia, en cambio, ya dejó atrás la etapa más intensa de la ola polar y aparece sin alertas activas en el relevamiento oficial.

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Por otro lado, el ranking de los puntos más fríos del viernes dejó a Esquel (Chubut), en el primer lugar, con una sensación térmica de -12,9°C y detrás se ubicó Coronel Suárez (Buenos Aires) con una ST de -8,6°C.

La tabla detalla las temperaturas y sensación térmica más bajas del país (Servicio Meteorológico Nacional)

Nevadas en localidades poco habituales

La ola de frío también dejó postales inusuales en varias provincias. Este jueves nevó en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y uno de los casos fue Mar del Plata, donde las playas aparecieron cubiertas de blanco por primera vez en 35 años.

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Los reportes bonaerenses también se concentraron en Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres, donde vecinos registraron el fenómeno en fotos y videos difundidos en redes sociales. En Córdoba, amanecieron cubiertas de nieve La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita.

Nevó en Mar del Plata 2

En Tucumán, Tafí del Valle registró una caída de nieve. Se trata de un fenómeno habitual durante el invierno en esa zona, aunque suele llamar la atención por el movimiento turístico que genera.

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