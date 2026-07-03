Cuáles son los cinco jugadores de la Selección Argentina que valen más que el plantel completo de Cabo Verde

Los planteles de la Argentina y Cabo Verde guardan una fuerte diferencia en lo económico

La Argentina y Cabo Verde se cruzarán en los 16avos de final del Mundial 2026, un duelo que combina dos historias deportivas completamente distintas dentro del certamen y una brecha económica que resulta, cuanto menos, llamativa. La magnitud de esa diferencia se resume en un solo dato: cada uno de los cinco futbolistas argentinos mejor cotizados vale, de forma individual, más que la totalidad del plantel caboverdiano, según las tasaciones de Transfermarkt.

El valor total del plantel conducido por Lionel Scaloni asciende a USD 928,62 millones, mientras que el de Cabo Verde alcanza los USD 62,67 millones. La distancia entre ambas escuadras supera los USD 865 millones y es un hecho que la valuación argentina multiplica casi por 15 la de su próximo rival en el Mundial.

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Los cinco argentinos mejor cotizados

Julián Álvarez encabeza el ranking de la Selección con una cotización de USD 116,12 millones, el valor más alto de todo el plantel nacional. Lo sigue Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, tasado en USD 104,51 millones. La lista continúa con Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, cuya ficha se estima en USD 98,70 millones.

Julián Álvarez encabeza el ranking de valor de mercado de la selección argentina con 115 millones de dólares, seguido por Enzo Fernández y Lautaro Martínez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicolás Paz, una de las principales proyecciones del fútbol argentino en Europa, aparece cuarto con USD 92,90 millones. Cierra la lista de los cinco más valiosos Alexis Mac Allister, del Liverpool, con una cotización de mercado de USD 81,28 millones. Incluso este último valor, el más bajo entre los cinco, supera con amplitud los USD 62,67 millones que representa todo el plantel caboverdiano.

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Los cinco jugadores más valiosos de Cabo Verde

Del lado africano, Logan Costa lidera la lista como el futbolista mejor cotizado. El defensor central, de 25 años y actual jugador del Villarreal de España, tiene una valuación de USD 17,25 millones. Detrás se ubica Wagner Pina, lateral derecho de 23 años que milita en el Trabzonspor turco, con una cotización de USD 12,65 millones.

En el tercer escalón aparece Kevin Pina, pivote de 29 años que juega en el FK Krasnodar ruso, tasado en USD 5,75 millones. Sidny Lopes Cabral, lateral izquierdo de 23 años y compañero de Wagner Pina en el Trabzonspor, completa el cuarto puesto con USD 4,6 millones. En tanto, el quinto lugar corresponde a Telmo Arcanjo, extremo derecho de 25 años que se desempeña en el Vitória Guimarães SC de Portugal, con una valuación de USD 3,45 millones.

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Una brecha que se replica en cada puesto

La comparación puesto por puesto profundiza la asimetría entre ambos planteles. Telmo Arcanjo, el quinto jugador más valioso de Cabo Verde, cuesta apenas una fracción de lo que vale Alexis Mac Allister, el quinto en el ranking argentino. Ahora bien, ni siquiera sumando a los cinco futbolistas caboverdianos mejor cotizados —que en conjunto rondan los USD 43,7 millones— se alcanza el valor de mercado de, por caso, Nicolás Paz.

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que actualmente no tiene club, se transformó en una de las figuras del equipo durante la fase de grupos y se volvió viral en redes sociales. (Reuters)

Uno de los datos más curiosos de la lista caboverdiana no está entre sus jugadores más caros, sino en el otro extremo: el arquero Vozinha, el futbolista menos valioso del plantel con apenas USD 57.500, no tiene club en la actualidad. Pese a eso, fue una de las figuras del equipo en los tres partidos de la fase de grupos y se volvió viral en redes sociales por sus atajadas ante España, Uruguay y Arabia Saudita.

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Cómo llegaron a los 16avos de final

La Argentina cerró la fase de grupos como líder del Grupo J, con nueve puntos sobre nueve posibles. La Scaloneta goleó 3-0 a Argelia, superó 2-0 a Austria y cerró la ronda con un 3-1 ante Jordania, con un saldo de ocho goles a favor y apenas uno en contra.

Cabo Verde, en cambio, avanzó desde el segundo puesto del Grupo H sin ganar ningún encuentro. Empató 0-0 con España, igualó 2-2 con Uruguay y volvió a igualar, esta vez 0-0, frente a Arabia Saudita. Con dos goles a favor y dos en contra, sumó tres puntos que le alcanzaron para meterse entre los mejores clasificados.

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El listado completo de la Selección Argentina

Julián Álvarez: USD 115 millones Enzo Fernández: USD 103,50 millones Lautaro Martínez: USD 97,75 millones Nicolás Paz: USD 92 millones Alexis Mac Allister: USD 80,50 millones Cristian Romero: USD 51,75 millones Lisandro Martínez: USD 46 millones Giuliano Simeone: USD 46 millones Valentín Barco: USD 46 millones Exequiel Palacios: USD 28,75 millones Marcos Senesi: USD 28,75 millones José Manuel López: USD 28,75 millones Nicolás González: USD 25,30 millones Facundo Medina: USD 20,70 millones Lionel Messi: USD 17,25 millones Nahuel Molina: USD 17,25 millones Thiago Almada: USD 17,25 millones Rodrigo De Paul: USD 16,10 millones Emiliano Martínez: USD 13,80 millones Giovani Lo Celso: USD 9,20 millones Gerónimo Rulli: USD 6,9 millones Leandro Paredes: USD 5,75 millones Gonzalo Montiel: USD 5,17 millones Nicolás Tagliafico: USD 4,6 millones Juan Musso: USD 3,45 millones Nicolás Otamendi: USD 1,15 millones