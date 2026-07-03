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La ONU advirtió que “El Niño” se intensificará en los próximos meses y creará fenómenos extremos en todo el mundo

Un organismo de Naciones Unidas que estudia la meteorología mundial sostuvo que el evento meteorológico aumentará el riesgo de olas de calor, sequías y lluvias torrenciales, entre otros episodios

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Un coche oscuro visto de perfil atraviesa una calle inundada, levantando grandes salpicaduras de agua. Al fondo, se observan palmeras bajo un cielo nublado
La OMM anunció la movilización de su sistema para reforzar los pronósticos estacionales, mejorar las alertas tempranas y coordinar acciones con gobiernos

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que El Niño evolucionará rápidamente hasta convertirse en un episodio fuerte en los próximos meses, lo que incrementará la probabilidad de fenómenos extremos y desastres naturales en diversas regiones del planeta. El organismo de la ONU advirtió que el fenómeno climático aumentará el riesgo de olas de calor, sequías, lluvias torrenciales y otros eventos meteorológicos extremos.

Los datos presentados por la OMM señalan que el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental se intensificará entre julio y septiembre, y alcazarán anomalías de temperatura superficial del mar superiores a 2°C. Se prevén temperaturas por encima de la media en la mayoría de las zonas habitadas del mundo, así como un aumento de las lluvias en el Pacífico ecuatorial y condiciones más secas en el océano Índico tropical, el subcontinente indio y gran parte de Australia.

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El organismo internacional anunció la movilización de su sistema para reforzar los pronósticos estacionales, mejorar las alertas tempranas y coordinar acciones con gobiernos, agencias humanitarias y sectores vulnerables como la agricultura y la salud, con el objetivo de mitigar el impacto sobre las poblaciones y las economías.

“Se han desarrollado condiciones de El Niño en el Pacífico tropical y se prevé que se intensifiquen rápidamente en los próximos meses, lo que aumentará la probabilidad de... fenómenos meteorológicos extremos en muchas partes del mundo”, nformó la OMM.

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Las previsiones para el trimestre julio-septiembre indican menos precipitaciones de lo habitual en partes de Centroamérica, el Caribe y el noroeste de Sudamérica, mientras que el suroeste de Estados Unidos podría experimentar un periodo más húmedo. Para Europa, la OMM anticipa lluvias por encima de lo normal en el sur y por debajo de la media en el norte del continente.

Imagen satelital en blanco y negro muestra un supertifón con un ojo bien definido y nubes en espiral; contornos de tierra aparecen en el lado izquierdo
Imagen satelital en blanco y negro muestra un supertifón con un ojo bien definido y nubes en espiral (Créditos: NOAA)

El fenómeno El Niño, que suele aparecer cada dos a siete años, es uno de los principales reguladores naturales del clima global. Aunque se trata de un evento natural, la organización subraya que el cambio climático amplifica sus efectos.

El episodio anterior, que se desarrolló entre 2023 y 2024, contribuyó a que esos años establecieran récords de temperatura global y se asoció a graves sequías en el sur de África, Centroamérica y el norte de Sudamérica, así como a un aumento de incendios forestales e inundaciones en distintas partes del mundo.

Aunque El Niño suele alcanzar su máxima intensidad entre noviembre y febrero, el aumento de las temperaturas globales se registra habitualmente después de ese periodo. “Las condiciones de El Niño ya están presentes y se prevé que se intensifiquen rápidamente hasta convertirse en un fenómeno fuerte”, afirmó la directora general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo.

Saulo advirtió que este desarrollo “intensificará las probabilidades de sequía y lluvias torrenciales, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones”. Destacó la importancia de los pronósticos estacionales avanzados y de las alertas tempranas para salvar vidas y reducir el impacto sobre las economías y las comunidades.

La OMM instó a prepararse para un episodio de El Niño "fuerte" tras el verano europeo, que dejará sequías y lluvias intensas
La OMM instó a prepararse para un episodio de El Niño "fuerte" tras el verano europeo, que dejará sequías y lluvias intensas

La OMM precisó que no existen pruebas de que el cambio climático incremente la frecuencia o intensidad de los episodios de El Niño. Sin embargo, la agencia considera que el calentamiento global puede amplificar los efectos relacionados, ya que un océano y una atmósfera más cálidos aumentan la energía y la humedad disponibles para fenómenos extremos, como olas de calor y lluvias intensas.

El fenómeno climático El Niño incrementa la actividad de la temporada de huracanes en el Pacífico, según coinciden expertos. Los especialistas señalan que el ciclo natural de calentamiento contribuirá a elevar aún más las temperaturas globales en un planeta ya afectado por el efecto invernadero derivado de la quema de combustibles fósiles, lo que probablemente potenciará el clima extremo en distintas regiones del mundo.

(Con información de AFP y EFE)

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