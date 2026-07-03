El narcotraficante y líder criminal ecuatoriano Francisco Manuel Bermúdez Cagua, conocido como ‘Churrón’, fue detenido el jueves por la noche en un operativo militar en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador. Por su captura, Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta USD 5 millones.

El ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, anunció la aprehensión vía redes sociales y afirmó que Bermúdez estaba al frente de Los Choneros, la banda criminal más antigua del país. El máximo líder de esta organización, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue recapturado en 2025 y extraditado al país norteamericano.

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Bermúdez es requerido por la justicia estadounidense por delitos de tráfico de cocaína y tenencia de armas con fines de narcotráfico. Según Loffredo, el detenido será trasladado a la Cárcel del Encuentro, una prisión diseñada bajo estrictas condiciones para líderes y cabecillas criminales, inspirada en el modelo carcelario de El Salvador.

Los Choneros controlaron la actividad criminal en Ecuador hasta finales de 2020, cuando estalló una guerra de bandas por el control del crimen en el país.

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Detuvieron en Ecuador a “Churrón”, el líder criminal de Los Choneros por el que EEUU ofrecía USD 5 millones (Archivo)

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos había anunciado la recompensa de USD 5 millones por información que permita la detención o condena de Francisco Bermúdez, uno de los líderes de la organización considerada terrorista por los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos.

“Bermúdez Cagua, quien es el primer miembro de Los Choneros en aparecer en la lista de objetivos del programa de recompensas contra el narcotráfico, participa en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas para Los Choneros”, detalló Tommy Pigott, portavoz principal adjunto del Departamento de Estado.

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La declaración recordó que el 27 de junio de 2025, el reciente detenido, junto a otros líderes de la organización, Darío Javier Peñafiel Nieto (“Topo”) y José Adolfo Macías Villamar (“Fito”), fueron acusados por el Distrito Este de Nueva York de conspiración para importar y distribuir cocaína, así como de posesión de armas de fuego para facilitar el tráfico de drogas.

En la acusación, Churrón y Topo figuran como lugartenientes de alto rango de Fito, quien fue capturado a fines en una residencia de Manta tras un año y medio de fuga. “Fueron lugartenientes de alto rango dentro de la estructura de liderazgo de la organización”, señalaba el documento. La cartera al mando del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, subrayó que Los Choneros mantienen vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa y controlan rutas clave del tráfico de drogas a través de Ecuador.

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José Adolfo Macías, conocido como "Fito", líder del grupo criminal Los Choneros, tras ser recapturado tras su fuga de una prisión de Guayaquil en 2024, en Guayaquil, Ecuador, en esta foto obtenida por Reuters el 26 de junio de 2025 (Fuerzas Armadas del Ecuador/Folleto vía REUTERS/Foto de Archivo)

Durante una visita a Ecuador el 5 de septiembre el año pasado, Rubio declaró a Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida autoriza la sanción de bienes, propiedades y fondos de ambos grupos en el sistema bancario estadounidense y prohíbe cualquier transacción de ciudadanos norteamericanos que involucre activos vinculados a esas organizaciones.

En esa ocasión, el jefe de la diplomacia estadounidense también anunció una ayuda económica de USD 19 millones a Quito, de los cuales 13,5 millones se destinarían a la lucha contra el narcotráfico y 6 millones a la adquisición de drones para la fuerza naval.

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Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos incluyó a 12 grupos latinoamericanos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

Entre los grupos designados figuran, en México: Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noroeste, Cártel de la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Cártel del Golfo; en Ecuador: Los Choneros y Los Lobos; en El Salvador: Mara Salvatrucha y Barrio 18; y en Venezuela: Tren de Aragua y Cártel de los Soles.

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(Con información de EFE)