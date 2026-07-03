Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 3 de julio, resultados, fixture, clasificados y todas las novedades del día

Suiza anota el 2-0 ante Argelia; así los europeos se aseguraron su clasificación a octavos de final (REUTERS/Lee Smith)

Los 16avos de final del Mundial 2026 entran en su último día. Hoy, con los tres cruces, quedarán definidas todas las llaves de los octavos de final y solo 16 selecciones seguirán en carrera por tener su lugar en el desenlace definitivo del próximo 19 de julio.

España es una de las selecciones que se aseguró su boleto a los octavos de final. Este jueves, goleó 3-0 a Austria en Los Ángeles y sacó su chapa de candidato. Mikel Oyarzabal (x2) y Pedro Porro marcaron los tantos de La Roja. Ahora, el próximo lunes se medirá en un partidazo con Portugal de Cristiano Ronaldo.

Mientras la selección mexicana, que también aseguró su lugar entre los mejores 16 del certamen, comenzó a planificar el duelo que tendrá ante Inglaterra. El cruce será este domingo en el Estadio Ciudad de México y se presenta como una oportunidad “histórica” para los de Javier Aguirre, dado que El Tri podría volver a unos cuartos de final por primera vez en 40 años.

Por otra parte, Argentina y Colombia definirán este viernes su destino en la Copa del Mundo. Los actuales campeones del mundo jugarán en el segundo turno de la jornada frente a la sorprendente Cabo Verde. Lionel Scaloni aún no confirmó el equipo y hay dos dudas: Cuti Romero o Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Se espera una invasión de hinchas albicelestes en Miami.

Y el último turno de la jornada será para la selección colombiana, que buscará alcanzar los octavos de final en un duro encuentro ante Ghana. La Tricolor llega tras haber realizado una sólida fase de grupos, donde no perdió y terminó primera. Néstor Lorenzo prepara el regreso de Daniel Muñoz y Johan Mojica en el once inicial.

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