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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 3 de julio, resultados, fixture, clasificados y todas las novedades del día

Este viernes se terminan de definir los clasificados a octavos de final de la Copa del Mundo. Argentina y Colombia cierran la jornada buscando sus respectivos pases

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Suiza anota el 2-0 ante Argelia; así los europeos se aseguraron su clasificación a octavos de final (REUTERS/Lee Smith)
Suiza anota el 2-0 ante Argelia; así los europeos se aseguraron su clasificación a octavos de final (REUTERS/Lee Smith)

Los 16avos de final del Mundial 2026 entran en su último día. Hoy, con los tres cruces, quedarán definidas todas las llaves de los octavos de final y solo 16 selecciones seguirán en carrera por tener su lugar en el desenlace definitivo del próximo 19 de julio.

España es una de las selecciones que se aseguró su boleto a los octavos de final. Este jueves, goleó 3-0 a Austria en Los Ángeles y sacó su chapa de candidato. Mikel Oyarzabal (x2) y Pedro Porro marcaron los tantos de La Roja. Ahora, el próximo lunes se medirá en un partidazo con Portugal de Cristiano Ronaldo.

Mientras la selección mexicana, que también aseguró su lugar entre los mejores 16 del certamen, comenzó a planificar el duelo que tendrá ante Inglaterra. El cruce será este domingo en el Estadio Ciudad de México y se presenta como una oportunidad “histórica” para los de Javier Aguirre, dado que El Tri podría volver a unos cuartos de final por primera vez en 40 años.

Por otra parte, Argentina y Colombia definirán este viernes su destino en la Copa del Mundo. Los actuales campeones del mundo jugarán en el segundo turno de la jornada frente a la sorprendente Cabo Verde. Lionel Scaloni aún no confirmó el equipo y hay dos dudas: Cuti Romero o Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Se espera una invasión de hinchas albicelestes en Miami.

Y el último turno de la jornada será para la selección colombiana, que buscará alcanzar los octavos de final en un duro encuentro ante Ghana. La Tricolor llega tras haber realizado una sólida fase de grupos, donde no perdió y terminó primera. Néstor Lorenzo prepara el regreso de Daniel Muñoz y Johan Mojica en el once inicial.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

09:54 hsHoy

Los partidos del día: 3 de julio

Australia vs. Egipto

  • México: 12.00 hs
  • Colombia: 13.00 hs
  • Argentina: 15.00 hs
  • España: 20.00 hs

Argentina vs. Cabo Verde

  • México: 16.00 hs
  • Colombia: 17.00 hs
  • Argentina: 19.00 hs
  • España: 00.00 hs (sábado)

Colombia vs. Ghana

  • México: 19.30 hs
  • Colombia: 20.30 hs
  • Argentina: 22.30 hs
  • España: 03.30 hs (sábado)

Los partidos del día: 3 de julio (REUTERS/Paul Childs)
Los partidos del día: 3 de julio (REUTERS/Paul Childs)
09:50 hsHoy

La característica del árbitro que puede perjudicar a la Argentina en el partido frente a Cabo Verde

Si bien el conjunto africano es una de las selecciones que menos faltas cometió en la Copa del Mundo, el canadiense Drew Fischer suele perder firmeza ante el juego brusco reiterado

Drew Fischer dirigió solo una vez a la Argentina. Fue en un amistoso con Ecuador en 2024 (Foto Daniel Bartel-USA TODAY Sports)
Drew Fischer dirigió solo una vez a la Argentina. Fue en un amistoso con Ecuador en 2024 (Foto Daniel Bartel-USA TODAY Sports)

La FIFA designó al canadiense Drew Fischer para dirigir el encuentro que la selección argentina disputará frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Nacido en Calgary el 10 de julio de 1980, internacional desde 2015, llega a los 45 años a su primera Copa del Mundo y, por edad, probablemente transite su último Mundial.

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09:48 hsHoy

La lupa sobre el polémico gol anulado a Croacia ante Portugal: cómo funcionó el “chip de la verdad” y qué dice el reglamento

La tecnología fue clave para invalidar el gol de Gvardiol en el final del partido de los 16avos de final del Mundial, que terminó con clasificación del elenco luso. Cómo funciona el sistema

En un partido de alto vuelo, Portugal le ganó 2-1 a Croacia y avanzó a los octavos de final del Mundial. El final fue con polémicas donde la más relevante se originó en el gol anulado por posición adelantada al equipo croata en el tiempo adicionado. La decisión del árbitro fue tras el llamado del VAR y también con la intervención clave de la tecnología que permitió comprobar la acción mediante el chip implantado en la pelota.

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09:34 hsHoy

La actitud de Cristiano Ronaldo con Luka Modric tras el triunfo de Portugal ante Croacia que dio la vuelta al mundo

Terminado el partido en el BMO Field de Toronto, CR7 atravesó el campo para buscar al mediocampista, que tenía la cabeza baja tras la eliminación. Las cámaras registraron el momento que recorrió todos los portales

Terminado el partido entre Portugal y Croacia en el BMO Field de Toronto, con el resultado ya inamovible, Cristiano Ronaldo atravesó el campo para llegar hasta Luka Modrić. El croata tenía la cabeza baja. Lo que ocurrió después, con las cámaras del Mundial 2026 como testigos, fue una de las imágenes más comentadas de la jornada: un abrazo entre dos excompañeros del Real Madrid que podría ser el último de sus carreras a nivel de selecciones nacionales.

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09:28 hsHoy

Con España-Portugal más Suiza, así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 ya tiene seis cruces confirmados y a la espera de los últimos partidos durante el viernes

El festejo de los jugadores españoles en la victoria ante Austria (Reuters/Kirby Lee)
El festejo de los jugadores españoles en la victoria ante Austria (Reuters/Kirby Lee)

El mapa de los octavos de final comienza a quedar cada vez más claro. La victoria de España sobre Austria en los 16avos lo convirtió en otro de los ganadores del pase a la siguiente ronda y espera por Portugal que eliminó a Croacia .

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