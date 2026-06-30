Cuáles son los hábitos que pueden elevar un 73% el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares

El entorno laboral con largas horas de oficina, turnos rotativos y pausas escasas condiciona los hábitos alimentarios y favorece elecciones poco saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación diaria desempeña un papel central en la vida de cualquier trabajador. Desde el desayuno hasta la última comida del día, las elecciones nutricionales influyen tanto en el rendimiento físico como en la capacidad de concentración, el estado de ánimo y la energía durante la jornada laboral. Una dieta equilibrada no solo aporta los nutrientes necesarios para mantener la vitalidad, sino que también contribuye a sostener la atención y la productividad en las exigentes rutinas de la vida moderna.

El entorno laboral, cada vez más dinámico y demandante, puede condicionar los hábitos alimentarios. Las largas horas de oficina, los turnos rotativos y las pausas escasas suelen llevar a optar por alimentos rápidos o poco saludables, lo que a largo plazo puede afectar el bienestar general. Por eso, comprender la relación entre la dieta y la salud resulta fundamental: una alimentación adecuada no solo mejora el día a día, sino que también actúa como un pilar clave en la prevención de enfermedades crónicas y en la promoción de una vida laboral más saludable y sostenible.

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Diversas investigaciones científicas señalan que la calidad y el momento de la alimentación diaria pueden impactar de manera significativa tanto en la salud metabólica como en la prevención de enfermedades asociadas al estilo de vida laboral. Elegir alimentos frescos y variados, así como mantener horarios regulares de comida, se asocia con un menor riesgo de alteraciones cardiovasculares y metabólicas, reforzando el papel de la nutrición como pilar para preservar el bienestar en el ámbito profesional.

Entre los casos más graves, los trabajadores con factores de riesgo previos que además mantienen una nutrición inadecuada durante jornadas extendidas enfrentan un incremento de hasta 73% en la mortalidad por enfermedad cardiovascular frente a quienes sostienen horarios y hábitos alimenticios más saludables. En ese tono, trabajar 55 horas o más por semana eleva un 20% las probabilidades de obesidad, mientras que una dieta deficiente —caracterizada por bajo consumo de frutas, verduras y proteínas de calidad, y alta en alimentos ultraprocesados— suma un 34% más de riesgo de obesidad y un 33% adicional de probabilidades de desarrollar diabetes.

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Trabajo, dieta y su impacto en la diabetes

El trabajo por turnos irregulares o rotativos eleva un 25% la probabilidad de diabetes frente a los horarios diurnos regulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo diario no solo determina el ritmo de vida, sino que también moldea de manera significativa los hábitos alimentarios de la población laboral. El diseño de las jornadas, las características del empleo y la posibilidad de acceder a pausas para comer influyen en las decisiones alimenticias y, por extensión, en la salud metabólica de los trabajadores. Investigaciones recientes de la Escuela de Salud Pública Fielding de la UCLA y la Escuela de Enfermería Joe C. Wen de la UCLA han puesto el foco en cómo la combinación de condiciones laborales y pautas de alimentación puede estar relacionada con el desarrollo de enfermedades crónicas.

El análisis de la relación entre la duración de las comidas y el trabajo por turnos revela que estos factores, de manera independiente y conjunta, pueden aumentar la probabilidad de padecer diabetes. Un estudio realizado con una muestra representativa de trabajadores estadounidenses encontró que quienes mantenían una ventana de alimentación prolongada (más de 13 horas entre la primera y la última comida del día) presentaban un riesgo un 51% mayor de desarrollar diabetes si tenían 45 años o menos, en comparación con quienes restringían su ingesta a menos de 13 horas. Por otro lado, los trabajadores sometidos a turnos irregulares o rotativos también mostraron un incremento del 25% en la probabilidad de padecer la enfermedad respecto a quienes trabajaban en horarios diurnos regulares.

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La combinación de una alimentación extendida y trabajo por turnos potencia aún más ese riesgo, especialmente entre los empleados más jóvenes. En este grupo, tener ambos factores presentes eleva hasta un 40% la probabilidad de desarrollar diabetes. Estas asociaciones persisten incluso tras ajustar los resultados por otros factores como la cantidad de energía consumida, la calidad de la dieta y el nivel de actividad física.

La evidencia sugiere que la alteración de los ritmos circadianos, provocada tanto por los horarios laborales atípicos como por el consumo frecuente de alimentos durante periodos prolongados, afecta la regulación metabólica. Esta desincronización biológica es especialmente perjudicial en individuos más jóvenes, cuyo sistema metabólico es más sensible a los cambios en los ciclos de sueño, alimentación y actividad. Para los trabajadores de mayor edad, en cambio, el impacto de la duración de las comidas parece menos relevante, mientras que la exposición a turnos de trabajo irregulares mantiene su efecto adverso.

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La alimentación y su relación con otras enfermedades

Trabajar 55 horas o más por semana se asocia con un 20% más de probabilidades de obesidad, según datos de la encuesta NHANES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajar 55 horas o más por semana se asocia con consecuencias de salud relevantes que van más allá del cansancio o el estrés laboral. Según una investigación a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES), este tipo de jornada extensa eleva en un 20% las probabilidades de obesidad en comparación con quienes tienen horarios más acotados. La situación se agrava cuando la prolongación de la jornada se combina con una dieta de baja calidad, incrementando aún más el riesgo de enfermedades cardiometabólicas.

El análisis revela que no solo el exceso de horas de trabajo es problemático, sino que la calidad de la alimentación resulta un factor clave para la prevención de enfermedades crónicas. Una dieta deficiente (caracterizada por bajo consumo de frutas, verduras y proteínas de calidad, y alta en alimentos ultraprocesados) se asocia con un 34% más de probabilidades de obesidad y un 33% más de riesgo de diabetes entre los trabajadores. Con trabajos extendidos y planes alimentarios poco beneficiosos coinciden, el riesgo de obesidad y mortalidad cardiovascular aumenta debido a la interacción de ambos factores.

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Las consecuencias de esta combinación no se limitan al aumento de peso o al diagnóstico de diabetes. El riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares es especialmente alto en aquellos trabajadores que ya presentan factores de riesgo previos y que, además, mantienen una nutrición inadecuada mientras cumplen con su trabajo. Para este grupo, la mortalidad por enfermedad cardiovascular puede incrementarse hasta en un 73% en relación con quienes mantienen horarios y hábitos alimenticios más saludables.

Frente a este panorama, los expertos destacan la importancia de promover intervenciones integrales en el entorno laboral. Mejorar la oferta de alimentos saludables en los lugares de trabajo y reducir las largas jornadas podrían ser estrategias efectivas para disminuir la prevalencia de obesidad, diabetes y enfermedades del corazón entre la población activa.

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