Qué aporta la levadura de cerveza y por qué se usa como suplemento nutricional

La levadura de cerveza se presenta como un suplemento nutricional por su aporte de vitaminas del grupo B, proteínas y fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La levadura de cerveza ganó espacio en el mundo del bienestar por una combinación que despierta interés: concentra vitaminas del grupo B, fibra y proteínas, nutrientes vinculados con distintas funciones del organismo y con una alimentación equilibrada.

Su perfil nutricional y la facilidad para incorporarla a la dieta explican parte de su popularidad en contenidos de alimentación y deporte. En ese contexto, suele asociarse con objetivos relacionados con la energía, la recuperación física y el cuidado general del organismo.

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Yolanda Vázquez Mazariego atribuyó a la levadura de cerveza usos vinculados con la energía, la masa muscular, la salud digestiva y el estado de la piel, el cabello y las uñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un artículo de Sport Life, firmado por Yolanda Vázquez Mazariego, doctora en Ciencias Biológicas, naturópata y profesora de nutrición, se trata de un suplemento natural al que se le atribuyen usos vinculados con el aporte energético, la masa muscular, la salud digestiva y el estado de la piel, el cabello y las uñas.

El punto relevante, a partir de esa publicación, no pasa por presentar a la levadura de cerveza como una respuesta universal dentro del bienestar, sino por delimitar con claridad qué es este producto, cómo se obtiene y qué propiedades se le adjudica.

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La levadura de cerveza se obtiene durante la elaboración de la cerveza a partir de microorganismos Saccharomyces cerevisiae que intervienen en la fermentación del cereal (Imagen Ilustrativa Infobae)

De dónde sale y por qué no es lo mismo que la bebida

Según indicó Vázquez Mazariego, la levadura de cerveza se obtiene durante el proceso de elaboración y está formada por microorganismos del tipo Saccharomyces cerevisiae, definidos en la nota como organismos unicelulares que intervienen en la fermentación del cereal. En ese proceso, transforman los azúcares del mosto en alcohol y dióxido de carbono.

La autora detalló que, una vez terminada la fermentación, la levadura sobrante se separa del líquido, se lava y se seca a baja temperatura para conservar sus nutrientes. En la mayoría de los suplementos, además, se desactiva antes de su comercialización.

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Ese paso establece una diferencia central entre la levadura utilizada para fermentar y la que se ofrece como suplemento nutricional.

Tras la fermentación, la levadura de cerveza se separa del líquido, se lava, se seca a baja temperatura y en la mayoría de los suplementos se desactiva antes de su comercialización

De acuerdo con lo explicado por la especialista, la levadura de cerveza que se consume como suplemento no contiene alcohol ni tiene efecto fermentador. La nota remarcó que, aunque ambos productos provienen del mismo proceso, la bebida alcohólica y el suplemento son distintos en composición y efectos.

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Qué composición informa la fuente y a qué usos la vincula

En el artículo, la levadura de cerveza aparece descripta como un producto con carbohidratos, grasas y una proporción mínima de sal.

La autora precisó que aporta entre 320 y 350 kilocalorías por cada 100 gramos, con 40 a 50 gramos de proteínas, 30 a 35 gramos de carbohidratos, 20 a 25 gramos de fibra, cuatro a seis gramos de grasas y menos de 0,1 gramos de sal.

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La levadura de cerveza que se consume como suplemento no contiene alcohol ni tiene efecto fermentador, aunque comparte origen con la bebida alcohólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre esa base, la especialista señaló que este suplemento puede mejorar la producción de energía y reducir la fatiga, apoyar la síntesis de masa muscular, favorecer la salud digestiva, fortalecer el sistema inmunológico en períodos de alto entrenamiento y contribuir al buen estado de la piel, el cabello y las uñas.

Algunos de esos términos requieren una aclaración para lectura general. La síntesis de masa muscular refiere a los procesos por los que el organismo forma y repara tejido muscular a partir de los nutrientes disponibles.

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La salud digestiva alude al funcionamiento del sistema que procesa los alimentos y permite absorber sus componentes. En ambos casos, la explicación de la especialista presenta a la levadura de cerveza como un acompañamiento nutricional posible y no como una solución excluyente.

La composición informada para la levadura de cerveza incluye entre 320 y 350 kilocalorías por cada 100 gramos, con proteínas, carbohidratos, fibra, grasas y una proporción mínima de sal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué formatos se comercializa y qué límites tiene esta información

Según indicó la especialista, la levadura de cerveza puede encontrarse en escamas, cápsulas y comprimidos. Esos formatos se obtienen a partir del secado y la deshidratación, de acuerdo con la explicación de Sport Life.

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La especialista también sostuvo que se trata de una opción apta para dietas vegetarianas o veganas y mencionó que suele utilizarse para el cuidado de cabello y uñas.

La fuente especializada señaló que la levadura de cerveza puede apoyar la producción de energía, reducir la fatiga y fortalecer el sistema inmunológico en períodos de alto entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, agregó que ayuda a perder peso porque disminuye el deseo de consumir alimentos dulces y almidones, según la fuente.

Asimismo, la alta densidad nutricional queda presentada como uno de los ejes del producto, con presencia de vitaminas del grupo B, proteínas y fibra, y con usos atribuidos desde la divulgación especializada al terreno de la nutrición y el deporte.

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