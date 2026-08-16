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Qué es el timo y por qué una especialista recomienda estimularlo

Un artículo asocia el estrés con el funcionamiento de esta glándula y suma hábitos de alimentación y bienestar como complemento

Persona con camiseta clara muestra una silueta luminosa de un órgano en la zona central del pecho, sobre un fondo neutro.
El timo volvió a ocupar un lugar central en contenidos de bienestar orientados al fortalecimiento del sistema inmune y las defensas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En los contenidos de bienestar circula con frecuencia una promesa recurrente: gestos simples para fortalecer las defensas a partir de prácticas cotidianas y recursos naturales.

En ese marco, una nota reciente volvió a poner el foco en el timo, una glándula vinculada al sistema inmune, y en un ejercicio presentado como parte de una rutina de cuidado general.

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La propuesta ganó visibilidad a partir de una idea frecuente en los contenidos de bienestar: que el estrés puede repercutir sobre distintas funciones del organismo y que determinados hábitos cotidianos pueden contribuir al bienestar general.

Esa clase de enfoque suele reunir hábitos, alimentos y ejercicios bajo una misma lógica, con el sistema inmunitario como eje.

Render 3D de un torso humano translúcido con huesos, pulmones y corazón, que muestra la glándula timo iluminada en color naranja en el centro.
El timo interviene en la producción y maduración de los linfocitos T, células clave del sistema inmune frente a patógenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un artículo de Sport Life, firmado por Aurora Casanova, con formación en salud y bienestar y diplomada en nutrición deportiva, la propuesta plantea la posibilidad de estimular el timo como parte de una estrategia cotidiana más amplia.

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La nota no presenta esa práctica como tratamiento ni como garantía frente a enfermedades, sino como un recurso de apoyo dentro de hábitos de cuidado.

Por qué el timo aparece en este tipo de enfoques

El timo cumple un papel central en la maduración y selección de los linfocitos T, células del sistema inmunitario que participan en la respuesta frente a distintos patógenos.

Aurora Casanova sostuvo que el estrés puede afectar el funcionamiento del timo y reducir la producción de células vinculadas a la respuesta inmunitaria
Aurora Casanova sostuvo que el estrés puede afectar el funcionamiento del timo y reducir la producción de células vinculadas a la respuesta inmunitaria

A partir de esa función, la nota plantea que esta glándula ocupa un lugar relevante en los contenidos orientados al fortalecimiento de las defensas.

La autora también sostiene que los períodos prolongados de estrés pueden influir sobre el funcionamiento del sistema inmunitario. En ese marco, vincula ese efecto con una menor capacidad de respuesta del organismo frente a infecciones respiratorias comunes, como la gripe y el resfriado.

Sobre esa relación, la autora construye la propuesta de incorporar determinadas prácticas que, según plantea, buscarían estimular el timo dentro de una rutina general de bienestar.

Una persona con ropa color beige se toca el pecho; sobre una mesa de madera hay brócoli, rodajas de naranja y kiwi, fresas, una taza de té con limón y un tazón con kéfir.
El enfoque de bienestar suma infusiones con ingredientes vegetales, limón o miel como parte del cuidado del sistema inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio no aparece aislado, sino dentro de una rutina

La nota no presenta el ejercicio como una intervención aislada ni como una solución frente a enfermedades. Según explica Casanova, la práctica se integra en una mirada más amplia del bienestar, que también incluye descanso, alimentación y hábitos cotidianos.

La estimulación del timo aparece así como una de varias acciones propuestas por la autora y no como un tratamiento médico ni como una herramienta destinada a prevenir o curar una enfermedad específica.

Una mano de persona adulta sobre un suéter de lana claro, con dos frascos de miel, rodajas de limón y un tazón de kéfir desenfocados en el fondo.
La sopa de cebolla, el brócoli, el kéfir, la sopa de miso y otros fermentados aparecen en la nota vinculados a la salud intestinal y la salud inmunológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la nota sostiene que una vida saludable no se limita a la alimentación y el ejercicio, sino que también incluye la atención al descanso, el estrés y otros hábitos cotidianos. En ese contexto debe entenderse la práctica descrita: como un recurso de bienestar y no como una recomendación médica formal.

Qué otros hábitos suma la fuente al mismo enfoque

El artículo amplía esa perspectiva con una serie de alimentos y preparaciones que asocia con el cuidado del sistema inmune. Entre ellos menciona infusiones con determinados ingredientes vegetales, con la posibilidad de añadir limón o miel, y señala que pueden tomarse un par de veces al día.

Timo, Glándula Timo
Las frutas cítricas, la granada, las fresas, el kiwi y las mandarinas se incorporan por su aporte de vitamina C en la temporada de gripe y resfriado (Crédito: Grosby)

La autora también menciona la sopa de cebolla, a la que atribuye propiedades antisépticas y diuréticas, y el brócoli, que destaca por su contenido de vitamina C. Sobre este último, recomienda evitar una cocción excesiva.

A esa lista se suman el kéfir, la sopa de miso y otros fermentados, que la autora presenta como aliados para mantener la salud intestinal.

Según detalló, la propuesta parte de la relación entre la salud intestinal y el funcionamiento del sistema inmunitario. Por ese motivo incorpora alimentos fermentados y otros productos que la autora vincula con el cuidado de la microbiota y con una alimentación variada.

Torso de una persona con camiseta blanca, manos cruzadas sobre el pecho, fondo claro difuminado con plantas verdes.
La nota incorpora kéfir, sopa de miso y otros fermentados porque vincula la salud intestinal con la salud inmunológica y la regulación de la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enumeración se completa con frutas como naranjas, granada, fresas, kiwi y mandarinas, seleccionadas en la nota, entre otros motivos, por su aporte de vitamina C.

En el esquema que propone la nota, el ejercicio sobre el timo, la alimentación y la regulación del estrés forman parte de una misma rutina de cuidado orientada a atravesar con más herramientas la temporada de gripe y resfriados.

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