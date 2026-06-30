Cómo preparar el sueño antes de enfrentar un desafío importante

El estrés anticipatorio antes de una presentación laboral o un examen puede causar insomnio y despertares nocturnos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para dormir antes de un día importante es una experiencia frecuente que puede pasar inadvertida hasta que afecta el rendimiento. El estrés anticipatorio —como el que aparece antes de una presentación laboral o un examen— puede alterar el sueño nocturno, produciendo insomnio o múltiples despertares a lo largo de la noche.

Michelle Drerup, doctora en psicología especializada en medicina conductual del sueño, expresó a través de la Cleveland Clinic, centro médico estadounidense, que las respuestas físicas del estrés, como el aumento de la frecuencia cardíaca y los niveles elevados de cortisol, interfieren con la capacidad natural del organismo para conciliar y mantener el sueño.

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Durante estos episodios de tensión, el impulso natural de sueño disminuye, lo que dificulta quedarse dormido o provoca interrupciones frecuentes durante la noche. La preocupación persistente sobre el desempeño del día siguiente suele intensificar este ciclo, generando noches inquietas y limitando la recuperación necesaria.

La preocupación por el desempeño del día siguiente puede reducir la concentración y la energía tras una noche de mal descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado puede ser un estado de agotamiento al despertar, que a su vez alimenta nuevas preocupaciones y perpetúa el problema. Las personas que experimentan este tipo de insomnio suelen informar sentirse menos concentradas y con menor energía al día siguiente.

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Estrategias para aumentar el impulso natural de sueño durante el día previo

Fortalecer el impulso natural de sueño desde la mañana es clave para contrarrestar el efecto del estrés. Exponerse a la luz solar en las primeras horas ayuda a sincronizar el ritmo circadiano, logrando que el cuerpo se sienta más alerta durante el día y predisponga a la somnolencia cuando llega la noche. Esta acción puede mejorar la calidad del descanso y preparar al organismo para dormir mejor en situaciones estresantes.

La exposición a la luz solar por la mañana ayuda a sincronizar el ritmo circadiano y favorece el sueño nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra estrategia recomendada es incorporar actividad física en algún momento del día. El ejercicio contribuye a aumentar la necesidad fisiológica de dormir, haciendo que el sueño sea más profundo y reparador. Incluso una rutina breve de movimiento puede tener un impacto positivo. Mantener estos hábitos, especialmente cuando se anticipa una jornada estresante, es fundamental para lograr un descanso eficiente.

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Recomendaciones sobre el consumo de cafeína y alcohol

El consumo de cafeína debe limitarse cuando se busca dormir bien. Esta sustancia, presente en el café, té y bebidas energéticas, estimula el sistema nervioso central y puede dificultar tanto conciliar el sueño como mantenerlo. Se aconseja evitar su ingesta en las horas de la tarde y noche, sobre todo en vísperas de eventos importantes.

El alcohol, aunque puede inducir somnolencia al principio, tiende a fragmentar el sueño y provocar despertares a lo largo de la noche. Limitar o eliminar el consumo de estas sustancias antes de acostarse reduce el riesgo de insomnio y mejora la recuperación.

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El consumo de cafeína por la tarde y la noche puede dificultar conciliar el sueño y mantenerlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnicas de manejo de preocupaciones antes de dormir

Reservar un momento específico al inicio de la noche para escribir las preocupaciones es una técnica sencilla que puede reducir el impacto de la ansiedad nocturna. Elaborar una lista de inquietudes y posibles soluciones ayuda a procesar mentalmente lo que podría surgir durante la madrugada. Así, se evita que los pensamientos recurrentes interrumpan el sueño cuando más se necesita descansar.

Este desahogo mental permite que, si las preocupaciones regresan al intentar dormir, la persona ya haya dedicado tiempo a evaluarlas y a planificar respuestas. Tener una estrategia escrita reduce la carga emocional ligada al estrés anticipatorio. Al integrar este hábito en la rutina nocturna, se favorece un estado de mayor tranquilidad y se facilita el proceso de conciliación del sueño.

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Escribir preocupaciones antes de dormir y consultar con especialistas son estrategias útiles ante el insomnio persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consulta con especialistas en caso de insomnio persistente

Cuando el insomnio y el estrés anticipatorio se convierten en un problema recurrente, la intervención de un especialista en sueño puede ser necesaria. El profesional tiene la capacidad de analizar el caso, identificar factores subyacentes y proponer alternativas terapéuticas adaptadas a cada situación. Esta evaluación puede incluir desde cambios en la higiene del sueño hasta tratamientos específicos según las necesidades individuales.

La consulta médica es especialmente relevante si el mal dormir afecta la calidad de vida y el rendimiento diario, ya que existen múltiples enfoques clínicos para abordar estos trastornos. Buscar ayuda profesional permite acceder a estrategias personalizadas y aumenta la probabilidad de recuperar un descanso adecuado.

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