Costa Rica

Los fondos de pensiones en Costa Rica se recuperan y alcanzan su mejor nivel en mayo

La Superintendencia de Pensiones reportó una mejora en las seis operadoras, con saldos de los afiliados de nuevo en niveles similares a los de enero tras una mayor estabilidad externa

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Enfoque en adultos mayores haciendo fila en un banco frente a una ventanilla con el rótulo 'Atención Pensionados', donde una cajera asiste a un cliente.
Los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias recuperaron valor en mayo en las seis operadoras de pensiones complementarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de un inicio de año marcado por la inestabilidad, los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) experimentaron una recuperación en mayo en las seis operadoras de pensiones complementarias.

Este repunte permitió que los saldos de los afiliados volvieran a niveles comparables a los de enero y, en algunos casos, incluso los superaran, según reportó la Superintendencia de Pensiones a través de datos difundidos por CR Hoy.

El retorno positivo se reflejó en todos los horizontes de inversión estandarizados: tres, cinco y diez años. Las operadoras Popular Pensiones y BAC Pensiones lograron los rendimientos más altos, aunque el resto de las entidades también mostró una mejora en sus resultados.

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La variación respondió a una mayor estabilidad en los mercados internacionales y a la apreciación del colón frente al dólar, factores que habían impactado negativamente los fondos en febrero y marzo.

Los fondos del ROPC recuperaron valor luego de varios meses de volatilidad en los mercados internacionales y de la apreciación del colón frente al dólar, que habían presionado a la baja los saldos de los afiliados. La mejoría permitió que los saldos regresaran a niveles similares o superiores a los registrados a comienzos de año.

El valor cuota se consolida por encima de los ₡14.000 (USD 26)

El valor cuota, indicador principal del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, superó en promedio los ₡14.000 (USD 26) durante la primera semana de junio de 2026. Este dato, destacado por el exsuperintendente de Pensiones Édgar Robles a CR Hoy, contrasta con el valor inicial de alrededor de ₡1.000 (USD 1.90) en 2001, cuando comenzó el sistema.

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Un escritorio de madera clara con un expediente abierto, fajos de billetes de colones costarricenses, una calculadora y unas gafas.
Los saldos de los afiliados del ROPC volvieron a niveles comparables a los de enero y en algunos casos los superaron. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este incremento significa que los aportes realizados desde los primeros años se multiplicaron por catorce, reflejando el efecto acumulativo de la capitalización y los rendimientos obtenidos a lo largo de los años. Aunque el valor cuota puede experimentar caídas transitorias debido a episodios de volatilidad, su tendencia de fondo ha sido de crecimiento constante.

Róger Porras, presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones y gerente general de Popular Pensiones, señaló que el reciente comportamiento de los fondos confirma la naturaleza de largo plazo de las inversiones del ROPC. “Las variaciones de corto plazo no deben interpretarse como pérdidas definitivas. En inversiones como el ROPC, lo relevante es su desempeño a lo largo del tiempo”, aseguró.

Recuperación en todos los plazos de inversión

Las tasas de rentabilidad nominal obtenidas en mayo de 2026 para los períodos de tres, cinco y diez años reflejan la evolución favorable del valor cuota del ROPC. Este dato ofrece una visión precisa de cómo se han comportado los fondos gestionados por las diferentes operadoras en plazos cortos, medios y largos.

La estructura de inversión del régimen mantiene una orientación al largo plazo, diversificando los fondos en diferentes instrumentos del mercado financiero. Por ello, los movimientos de corto plazo suelen estar dentro de una estrategia dirigida al crecimiento sostenido de los recursos de los afiliados.

CR Hoy indicó que los mercados financieros muestran actualmente un ambiente de mayor estabilidad. Este entorno ha favorecido la recuperación del valor de los fondos del ROPC y, en general, el desempeño de todas las operadoras de pensiones complementarias del país.

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