La exestrella de la NFL Chris Johnson, anunció que padece ELA y conmovió al deporte estadounidense

El excorredor de los Titans de Tennessee compartió su diagnóstico en “Good Morning America” con ayuda de un generador de voz (Wikipedia)

El ex corredor de la NFL, Chris Johnson, conocido por su paso por los Titans de Tennessee, reveló en una entrevista televisiva que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La noticia, difundida el lunes durante el programa “Good Morning America” de la cadena ABC, generó impacto en el ámbito deportivo, según informó la agencia de noticias Associated Press.

Johnson, de 40 años, se convirtió en figura de la liga durante la temporada 2009, cuando superó las 2.000 yardas terrestres. El exjugador compartió públicamente su diagnóstico un año después de recibirlo, utilizando un dispositivo generador de voz durante la charla televisiva. De acuerdo con AP, la revelación busca impulsar la detección temprana y brindar esperanza a quienes enfrentan esta condición.

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La aparición del exatleta en el campo de los Titans durante un partido ante los Jets de Nueva York en septiembre de 2024, captada en una imagen que circuló ampliamente, cobró ahora un nuevo significado en el contexto de su reciente diagnóstico.

Un diagnóstico que sacude al deporte

El ex corredor explicó que la afección, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, deteriora progresivamente la función motora

La confirmación de la ELA en Chris Johnson se produjo tras un período de exámenes médicos extensos. El exjugador relató en la entrevista que inicialmente esperaba otra causa para sus síntomas. “Esperábamos que fuera otra cosa, pero después de pruebas exhaustivas, finalmente llegaron a un diagnóstico de ELA”, explicó Johnson, según recogió AP.

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La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las células nerviosas responsables del control muscular. Sus manifestaciones incluyen debilidad progresiva y pérdida de la función motora, lo que termina por impactar de forma severa la calidad de vida de quienes la padecen. En la comunidad médica, también se le conoce como la enfermedad de Lou Gehrig, en referencia al histórico beisbolista estadounidense que popularizó su conocimiento público tras ser diagnosticado en la década de 1930.

El diagnóstico de la exestrella de la NFL se suma a los casos de figuras del deporte que han enfrentado públicamente esta condición. Según la agencia de noticias, el excorredor decidió dar a conocer su situación motivado por el deseo de ayudar a otras personas que puedan estar atravesando síntomas similares o buscando respuestas sobre su salud.

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Una carrera marcada por la velocidad y el esfuerzo

El exTitans, Jets de Nueva York y Cardinals de Arizona reveló que vive con esclerosis lateral amiotrófica, una condición que debilita el control musculaR (tennesseetitans)

Chris ingresó a la NFL en 2008, seleccionado por los Titans de Tennessee. Durante su segunda temporada, acumuló 2.006 yardas terrestres, una cifra que lo ubica entre los pocos corredores que han superado la marca de las 2.000 yardas en una sola campaña. Su velocidad y capacidad de romper defensivas le valieron el apodo de “CJ2K”.

Además de su paso por el equipo con sede en Nashville, Johnson jugó para los Jets de Nueva York y los Cardinals de Arizona, consolidando una trayectoria de nueve temporadas en la liga. Su último partido profesional tuvo lugar en 2017. Los registros oficiales de la NFL destacan sus 9.651 yardas terrestres y 55 anotaciones totales, cifras que lo mantienen entre los corredores más productivos de su generación.

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Durante la entrevista con ABC, Johnson manifestó que el diagnóstico no cambió su visión de la vida. “Sigo pensando igual. Sigo soñando. Sigo amando a mi familia”, expresó el exjugador.

El mensaje de Johnson y el impacto en la comunidad

La exfigura de la National Football League compartió su situación en una entrevista televisiva y explicó que, tras exámenes médicos extensos, confirmó la enfermedad (AP)

El anuncio de Chris Johnson generó reacciones en el ámbito deportivo y entre seguidores de la NFL. Según Associated Press, el exjugador enfatizó la importancia de compartir su diagnóstico para influir positivamente en otras personas. “Si ayuda a que aunque sea una persona reciba el diagnóstico antes o le da esperanza a otra familia, entonces vale la pena”, afirmó.

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La visibilidad que otorgan figuras reconocidas como Johnson puede contribuir a sensibilizar sobre la ELA y a fomentar la investigación científica en busca de tratamientos efectivos. Organizaciones dedicadas al estudio de enfermedades neurodegenerativas señalaron que la detección temprana y el apoyo a pacientes y familias constituyen elementos esenciales para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan este padecimiento.

La historia de Johnson se suma a la de otros deportistas que decidieron compartir públicamente diagnósticos complejos, con el objetivo de abrir espacios de diálogo y apoyo dentro y fuera del deporte profesional.

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