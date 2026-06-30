Avanza una masa de aire antártico sobre Argentina: ¿podría nevar en Buenos Aires?

Una masa de aire de origen antártico comenzó a expandirse sobre el extremo sur de Sudamérica y avanzará hacia gran parte de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde este martes 30 de junio, una masa de aire de características antárticas comenzó a expandirse sobre el extremo sur de Sudamérica y avanzará progresivamente hacia gran parte de Argentina, con un episodio de frío excepcional por su intensidad, aunque en este caso no tanta persistencia.

El meteorólogo Christian Garavaglia, redactor jefe de Meteored Argentina explicó a Infobae que no se trata de un ingreso frío típico: el aire tiene un origen antártico, es decir, se formó sobre el continente más frío del planeta antes de desplazarse hacia latitudes más bajas.

PUBLICIDAD

Qué es una masa de aire antártica y por qué se diferencia de una polar

El episodio se perfila como un evento de frío excepcional por su intensidad, aunque con menor persistencia que otras irrupciones

Aunque muchas veces se habla de “aire polar” para describir cualquier ingreso de bajas temperaturas, en este caso el fenómeno presenta una particularidad: el aire se originó en el interior del continente antártico.

Allí, durante el invierno, la radiación solar es mínima y el enfriamiento del aire alcanza niveles extremos.

La consecuencia más evidente es la temperatura. "El aire antártico llega con un contenido de frío mucho mayor y con una atmósfera estable, seca y densa", precisó Garavaglia, quien destacó que “a medida que la masa antártica avanza hacia el norte, desplaza al aire más templado y favorece un marcado descenso térmico que puede extenderse durante varios días".

PUBLICIDAD

Las masas de aire polar, en cambio, son más frecuentes en Argentina. Si bien también provocan irrupciones de frío, suelen moderarse parcialmente durante su recorrido sobre el océano y, en muchos casos, pierden intensidad antes de alcanzar el centro y norte del país.

Las irrupciones antárticas, por el contrario, logran conservar una mayor parte de su frío original, especialmente cuando avanzan impulsadas por una circulación atmosférica favorable que permite el ingreso directo desde altas latitudes sin atravesar extensas zonas oceánicas templadas.

PUBLICIDAD

Un fenómeno poco frecuente y de alto impacto

El meteorólogo Christian Garavaglia, de Meteored, explicó que el aire se formó sobre el interior del continente antártico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de eventos no ocurre todos los inviernos con la misma frecuencia e intensidad. Cuando una masa de aire antártica logra avanzar sobre gran parte del territorio argentino, aumenta la probabilidad de registrar temperaturas excepcionalmente bajas, heladas generalizadas e incluso marcas récord en distintas regiones.

Además del descenso térmico, estas irrupciones suelen venir acompañadas de aire muy seco y cielos despejados una vez que pasa el frente frío. Esas condiciones favorecen un enfriamiento mayor durante las noches y las primeras horas de la mañana.

PUBLICIDAD

En ese marco, el ingreso de una masa de aire antártica se ubica entre los fenómenos meteorológicos más relevantes del invierno austral y explica por qué este episodio sobresale frente a las tradicionales olas de aire polar que afectan regularmente al país.

Cuándo se sentirá el pico de frío y qué regiones serán las más afectadas

Las irrupciones antárticas pueden conservar más parte de su frío original si la circulación atmosférica favorece un ingreso directo desde altas latitudes (Télam)

Por una cuestión geográfica de cercanía, la Patagonia será la primera región afectada desde este martes y también la que soportará las menores temperaturas. Según el meteorólogo, rigen alertas oficiales por nevadas fuertes en Tierra del Fuego y se prevén fuertes vientos del sur con ráfagas de hasta 90 km/h en distintas regiones patagónicas.

PUBLICIDAD

Con el ingreso de un anticiclón posfrontal, el frío se acentuará con fuerza en el sur argentino entre el miércoles 1 y el jueves 2, con heladas severas generalizadas y marcas extremas de 10 a 15 °C bajo cero en temperatura real en el centro-oeste de la región.

En el centro y norte de Argentina, el brusco descenso térmico irá llegando de manera escalonada entre el miércoles y el jueves. Los amaneceres del jueves y viernes prometen ser los más fríos del año hasta el momento en diversos puntos del centro y norte del país, con heladas extendidas en todas las provincias centrales y baja sensación térmica.

PUBLICIDAD

Según se prevé, el jueves 2 de julio habrá temperaturas de hasta 10 grados por debajo de los valores normales en una franja grande del territorio nacional.

Dónde se esperan nevadas y qué pasará en Buenos Aires y el AMBA

La nieve podría presentarse con fuerza en el llano del sur mendocino y en forma aislada en sectores de Cuyo y la precordillera del NOA (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este episodio se prevé que la nieve llegue con fuerza al llano del sur mendocino, con impacto en San Rafael y alrededores, y que aparezca en forma más aislada en otros sectores de Cuyo y en la precordillera del NOA.

PUBLICIDAD

También se anticipan nevadas en zonas serranas de San Luis y Córdoba.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, el escenario es más limitado. Garavaglia descartó la posibilidad de nieve en el Área Metropolitana de Buenos Aires y señaló que el máximo escenario posible sería “algunos chaparrones de nieve muy aislados” en el sur de la provincia.

PUBLICIDAD

El experto de Meteored también proyectó una baja chance sobre el sur bonaerense con chaparrones que irían ingresando hacia la noche del miércoles, y mencionó la posibilidad de nevadas débiles en el sudeste bonaerense.

Qué temperaturas se esperan y hasta cuándo durará el frío antártico

Los amaneceres del jueves y viernes se proyectan como los más fríos del año hasta el momento en diversos puntos del centro y norte del país (Europa Press)

Tras un fin de semana con temperaturas levemente sobre la media de las últimas semanas, julio llegará con un nuevo descenso térmico sostenido. En las últimas semanas, las mínimas estuvieron entre 0 y 8 grados, mientras que las máximas no superaron los 15°C.

De acuerdo con la información, el pico del episodio frío se ubicará entre el miércoles y el jueves, con mínimas cercanas a -2°C en sectores de La Pampa y el norte patagónico; alrededor de -1 grado en Córdoba y en San Juan; y al menos 2°C en Rosario y Buenos Aires.

El norte del país también se verá afectado. Se indicó que Salta tendría 2°C y Tucumán cerca de 7°C, con la temperatura más alta del país. En la Patagonia, las condiciones frías se mantendrán durante toda la semana.

Tras el pico del jueves, la masa de aire frío se sostendrá por lo menos hasta el viernes 3 de julio. A partir del fin de semana, la térmica comenzará a subir levemente y el pronóstico prevé temperaturas normales para esta época del año.

Alertas y advertencias por frío extremo: qué provincias están alcanzadas

Este lunes rigió una advertencia de nivel amarillo por frío extremo para Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Rioja, con mínimas que pueden alcanzar los 3°C.

Según marcó el Servicio Meteorológico Nacional, estas temperaturas pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.