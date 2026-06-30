Río Negro: La Libertad Avanza gana músculo partidario y suma a un ex Pro al armado patagónico

El senador Enzo Fullone y el diputado Aníbal Tortoriello.

La conducción de La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro fortalece su armado interno con nuevas incorporaciones de dirigentes que adhieren al proyecto político del presidente Javier Milei.

Con la diputada nacional Lorena Villaverde desplazada de la toma de decisiones, aunque todavía al frente de la presidencia partidaria, la fuerza comenzó a delinear su estrategia para los próximos comicios provinciales, en los que buscará competir con un candidato propio.

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El senador nacional Enzo Fullone, vicepresidente del partido y principal armador libertario en la provincia, mantiene una línea directa con la Casa Rosada. Esta semana anunció la afiliación del diputado nacional Aníbal Tortoriello, ex dirigente del PRO que ya se había alineado con la conducción nacional libertaria, aunque hasta ahora no contaba con ficha de afiliación.

Esta semana anunció la afiliación del diputado nacional Aníbal Tortoriello,

Fullone celebró la incorporación del exintendente de Cipolletti. Tortoriello fue candidato a gobernador por el PRO y, tras renovar su banca en la Cámara de Diputados, ya había anticipado su intención de volver a competir por la Gobernación bajo el sello de La Libertad Avanza.

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El anuncio había generado resistencias dentro del espacio, donde algunos dirigentes cuestionaban una eventual candidatura de Tortoriello por no integrar formalmente el partido. Sin embargo, su reciente afiliación despejó ese obstáculo y abre la posibilidad de una competencia interna de cara a la definición de las candidaturas para 2027.

Fullone, quien asumió su banca en el Senado tras la salida de Villaverde hacia la Cámara de Diputados, tampoco descarta disputar esa postulación.

“La Libertad Avanza continúa consolidando su estructura política en Río Negro con nuevas incorporaciones que fortalecen el crecimiento del espacio en toda la provincia”, señaló el comunicado difundido para anunciar la afiliación de Tortoriello.

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El objetivo, agregó el texto, es “consolidar una estructura política sólida, ampliar su presencia territorial e incorporar nuevos dirigentes comprometidos con las ideas de la libertad”.

En los últimos meses también se sumaron al espacio los legisladores provinciales Martina Lacour y Claudio Doctorovich, entre otros dirigentes que decidieron incorporarse al proyecto político encabezado por Javier Milei.

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“Cada incorporación fortalece un proyecto que trasciende los nombres propios. Estamos construyendo un espacio con dirigentes comprometidos con las ideas de la libertad y con la transformación que impulsa el presidente Javier Milei. Río Negro tiene un enorme potencial y queremos que esas ideas lleguen a cada ciudad y a cada vecino de la provincia”, afirmó Fullone.

El senador también sostuvo que la incorporación de Tortoriello representa “un paso importante” para consolidar el partido en Río Negro. “Aporta experiencia, gestión y un fuerte compromiso con el cambio que eligieron los argentinos. Su decisión de sumarse demuestra que cada vez son más quienes entienden que este es el camino para transformar definitivamente a Río Negro y al país”, afirmó.

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Sin mencionar nombres, Fullone anticipó que La Libertad Avanza presentará un candidato propio en las elecciones provinciales de 2027 para disputar la Gobernación al oficialismo de Juntos Somos Río Negro, que lidera Alberto Weretilneck.

Más allá de su afiliación al espacio libertario, Tortoriello mantiene el armado de Creo Río Negro, el partido que fundó antes de incorporarse a LLA y que cuenta con representación en distintos ámbitos legislativos de la provincia.

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“Ese partido es y seguirá siendo una herramienta que mantenemos disponible y que estará a disposición de La Libertad Avanza”, aseguró.