Ni 7.000 ni 10.000: cuál es el número de pasos que realmente recomienda la ciencia

Más de 5.000 adultos europeos participaron en el estudio, que rastreó sus hábitos de actividad física y peso durante 18 meses - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio internacional liderado por la Universidad de Granada desafía la creencia extendida de que caminar 10.000 pasos al día es indispensable para adelgazar. La investigación analizó los hábitos de más de 5.000 adultos de distintos países europeos, rastreando su actividad física y evolución de peso durante 18 meses.

Los resultados muestran que caminar entre 7.000 y 8.000 pasos diarios basta para obtener beneficios sustanciales en la reducción de peso, la mejora de la salud cardiovascular y la disminución del riesgo de enfermedades metabólicas. Según los autores, la cifra de 10.000 pasos no proviene de evidencia científica sólida, sino de una estrategia de mercadotecnia japonesa de los años 60, que fue adoptada globalmente sin validación médica.

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El informe señala que incrementar la actividad física diaria, incluso sin alcanzar el umbral de 10.000 pasos, tiene efectos positivos medibles en el metabolismo y la composición corporal. En el grupo de participantes que aumentó su promedio de pasos de 4.000 a 7.500, se observó una reducción promedio del 6% en el peso corporal y del 12% en el riesgo de síndrome metabólico.

Además, la investigación destaca la importancia de adaptar los objetivos a la edad, el estado de salud y el estilo de vida de cada individuo, enfatizando que lo fundamental es evitar el sedentarismo y priorizar la constancia. Los expertos recomiendan metas personalizadas, ya que forzar una cifra arbitraria puede generar frustración o abandono en personas con movilidad limitada o condiciones crónicas.

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Cambios en las recomendaciones sobre la actividad física

Incrementar los pasos diarios de 4.000 a 7.500 implicó una reducción del 6% en el peso corporal y del 12% en el riesgo de síndrome metabólico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización de las recomendaciones responde a una mayor comprensión de la relación entre movimiento y salud integral. Los especialistas de la Universidad de Granada y colaboradores internacionales insisten en que la adherencia a largo plazo y el bienestar general mejoran cuando las metas son alcanzables y adaptadas, en lugar de uniformes.

El estudio advierte sobre el riesgo de medicalizar o hacer obligatorio un número rígido de pasos, pues esto puede provocar ansiedad o percepción de fracaso en quienes no logran esa cifra. En cambio, se recomienda promover la integración progresiva de la actividad física en la vida diaria, valorando cada incremento en el nivel de movimiento como un avance positivo.

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Un aspecto destacado por los investigadores es el impacto que tiene la flexibilidad en los objetivos de pasos sobre la motivación y la constancia. Los datos revelan que las personas que ajustan sus metas de acuerdo a sus posibilidades reales logran mantener hábitos activos durante más tiempo y reportan una mejor calidad de vida.

Además, el informe subraya que reconocer los logros individuales, en vez de perseguir estándares universales, contribuye a una experiencia más saludable y sostenible de la actividad física.

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Beneficios adicionales de caminar más allá del conteo de pasos

Los expertos de la Universidad de Granada destacan que los objetivos de pasos deben adaptarse a la edad, salud y estilo de vida de cada persona - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también subraya que los beneficios de caminar regularmente van mucho más allá de la pérdida de peso. Entre los hallazgos de los estudios más recientes, se documenta una mejora significativa en la salud mental, con descensos en los niveles de estrés y síntomas depresivos, así como un fortalecimiento del sistema inmunológico y una mejor calidad del sueño entre quienes mantuvieron una rutina constante de caminatas.

Los expertos sugieren complementar la caminata diaria con hábitos saludables como una alimentación balanceada y descanso adecuado. Finalmente, destacan que la clave está en la regularidad y el disfrute de la actividad, más que en alcanzar una cifra específica, promoviendo así un enfoque sostenible y motivador para la salud pública.

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Los autores del estudio insisten en que no existe una fórmula única para todos y que las necesidades individuales deben guiar la planificación del ejercicio. Recomiendan que cada persona consulte con profesionales de la salud para establecer metas realistas y seguras, especialmente quienes padecen condiciones médicas preexistentes o limitaciones físicas.

Esta orientación personalizada, respaldada por la evidencia científica, permite que el caminar se convierta en una herramienta accesible y efectiva para mejorar la calidad de vida en diferentes contextos y etapas de la vida.

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