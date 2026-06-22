Las 7 recomendaciones para reducir el riesgo de lesiones en el fútbol

Especialistas en medicina deportiva y exjugadores destacan la importancia de la prevención para reducir el riesgo de lesiones durante la competencia (Europa Press)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 reúne a las principales figuras del fútbol internacional en una competencia marcada por la exigencia física, los desplazamientos entre tres países y las condiciones climáticas que enfrentarán los equipos. Si una lesión altera el rumbo de una selección, la prevención es tan importante como la preparación táctica.

Con partidos distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México, los futbolistas afrontan un calendario intenso que demanda atención permanente sobre el estado físico y mental.

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El exdelantero de la selección estadounidense Jozy Altidore y la neuróloga Shae Datta, especialista de NYU Langone Health, compartieron una serie de recomendaciones destinadas a reducir el riesgo de lesiones durante el torneo, según un informe publicado por Forbes.

1. Escuchar las señales de dolor

La primera recomendación apunta a reconocer el dolor como una advertencia del organismo y no como un obstáculo que debe ignorarse. Altidore utilizó una experiencia personal para ilustrar la importancia de actuar a tiempo ante cualquier molestia física.

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Jozy Altidore advirtió que en la Copa Mundial de la FIFA 2026 los futbolistas deben reconocer el dolor y tratarlo antes de volver a jugar (REUTERS)

Recordó la lesión muscular que sufrió durante el debut de Estados Unidos frente a Ghana en la Copa Mundial de 2014, cuando un desgarro de grado dos en el isquiotibial izquierdo lo dejó fuera del resto de la fase de grupos.

“Hay que saber identificar cuándo se siente dolor y tratarlo en su origen antes de volver a jugar”, afirmó Altidore a Forbes. Al recordar aquella situación, agregó: “Ahora que lo pienso, no me sentía bien antes del partido”.

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El exfutbolista de 36 años también señaló que “si me pusiera a mí mismo como ejemplo, habría alzado la voz en ese momento”.

2. Realizar controles para detectar conmociones cerebrales

Los golpes en la cabeza representan una de las principales preocupaciones dentro del fútbol moderno. Los cabezazos, choques entre jugadores y caídas pueden derivar en lesiones neurológicas que requieren una evaluación inmediata.

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Shae Datta señaló que la Copa Mundial de la FIFA 2026 requiere controles para detectar conmociones cerebrales durante los partidos y entre un encuentro y otro (REUTERS)

Shae Datta, profesora clínica adjunta de neurología y codirectora del Centro de Conmociones Cerebrales de NYU Langone, destacó la necesidad de realizar revisiones periódicas tanto durante los encuentros como en los períodos entre partidos.

La especialista remarcó la importancia de identificar síntomas compatibles con conmociones cerebrales y garantizar que quienes sufran este tipo de lesiones dispongan del tiempo necesario para recuperarse antes de volver a la actividad competitiva.

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3. Mantener una hidratación adecuada

Las altas temperaturas previstas en algunas sedes del Mundial constituyen otro factor de riesgo para los futbolistas. Además de aumentar las probabilidades de agotamiento por calor o golpe de calor, la deshidratación puede afectar el funcionamiento muscular.

Según explicó Altidore, el calor también podría modificar la mecánica corporal y favorecer la aparición de lesiones sin contacto físico entre jugadores.

Las altas temperaturas en algunas sedes del Mundial 2026 aumentarán el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y lesiones musculares sin contacto (REUTERS)

Por ese motivo, insistió en la necesidad de prestar especial atención al consumo de líquidos. “Es fundamental mantenerse bien hidratado. Nunca se está lo suficientemente hidratado”, sostuvo.

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4. Fortalecer y estirar los músculos

La preparación física es parte de las estrategias preventivas. Mantener una musculatura fuerte y flexible ayuda a reducir el riesgo de desgarros y brinda mayor protección a las articulaciones.

Los isquiotibiales, cuádriceps, gemelos y músculos de la pantorrilla participan constantemente en acciones como carreras, frenadas, saltos y cambios de dirección. Su fortalecimiento contribuye a disminuir la posibilidad de lesiones en rodillas y tobillos.

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El fortalecimiento y el estiramiento de isquiotibiales, cuádriceps, gemelos, pantorrillas y zona media ayudan a prevenir lesiones en rodillas, tobillos y columna lumbar (REUTERS)

El análisis de Forbes también destacó la relevancia del trabajo sobre la zona media del cuerpo. Una musculatura abdominal desarrollada permite distribuir mejor las cargas que recibe la columna lumbar durante los movimientos propios del juego.

5. Cuidar el estado de la superficie de juego

Las condiciones del terreno de juego representan otro elemento vinculado a la seguridad de los deportistas. Campos irregulares o con mantenimiento deficiente incrementan las probabilidades de sufrir lesiones, especialmente en rodillas y tobillos.

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Aunque los futbolistas tienen una capacidad limitada para modificar estas circunstancias, el mantenimiento adecuado de los campos forma parte de las medidas destinadas a reducir riesgos durante la competencia.

6. Utilizar equipamiento apropiado

El uso correcto de la indumentaria deportiva también forma parte de la prevención. Las canilleras constituyen una protección básica para las piernas, mientras que el calzado debe ajustarse correctamente a las características de cada superficie.

El uso de canilleras y calzado adecuado figura entre las medidas recomendadas para reducir el riesgo de lesiones durante la práctica del fútbol (REUTERS)

Expertos consultados por Forbes, señalaron que los botines moldeados o las suelas acanaladas suelen formar parte del equipamiento recomendado. Los tacos atornillables pueden proporcionar una mayor tracción, aunque también incrementan el riesgo de determinadas lesiones.

7. Respetar los tiempos de descanso

La recuperación física y mental completa la lista de recomendaciones. La edición 2026 del Mundial implica extensos desplazamientos entre distintas ciudades de tres países, un factor que añade exigencia adicional para los participantes.

Altidore destacó que esta situación obliga a replantear la preparación entre encuentros. “Hay que pensar de forma un poco diferente en los entrenamientos y en la mentalidad, porque no es una temporada en la que haya tiempo para prepararse”, explicó.

El exdelantero estadounidense añadió: “Tienes siete partidos para hacerlo bien, así que tienes que empezar con mucha rapidez para asegurarte de que todos estén en sintonía”.