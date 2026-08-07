La millonaria cifra a la que se vendería la pelota que usó Maradona para sus dos goles ante Inglaterra en el Mundial 1986: cuándo será la subasta

El último toque de Diego Maradona para marcar el Gol del Siglo ante Inglaterra (Créditos: Action Images / Juha Tamminen)

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El Mundial 1986 fue la plataforma de presentación para el mejor partido que haya jugado un futbolista en todas las Copas del Mundo. Según los registros oficiales de la FIFA, Diego Maradona le marcó a Inglaterra la Mano de Dios y el Gol del Siglo en solo 3 minutos y 49 segundos, dos tantos que pasaron a la historia de la competición. Y esa misma pelota que ingresó en la valla de Peter Shilton por duplicado será subastada y se espera que sea vendida en una cifra que ronda los 10 millones de dólares.

Este emblemático balón había sido recuperado por el árbitro tunecino Ali Bennaceur, quien lo vendió en una subasta de Graham Budd Auctions en Londres en noviembre de 2022 por un monto de dos millones de libras esterlinas (USD 2.7 millones), y ahora su nuevo propietario lo pondrá en venta a través de Heritage Auctions, una de las casas de subastas más prestigiosas de los Estados Unidos.

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La sociedad comercial tendrá su próxima venta de objetos de interés deportivo entre el 21 y 23 de agosto, y la puja comenzó en línea, a través de su sitio oficial, con un precio de USD 2.500.000, aunque las primeras ofertas elevaron ese monto a USD 2.650.000, según repasó el diario francés L’Équipe, ya que se permite que los interesados registren sus ofertas máximas antes del inicio de la subasta en vivo en las fechas mencionadas. Se espera que alcance las siete cifras en el transcurso de estos días y podría superar los USD 9,2 millones pagados por la camiseta que usó Maradona en aquel duelo disputado en el Estadio Azteca de México

Tiempo atrás, Bennaceur explicó a través de una carta fechada en 2023 y adjunta a la pelota que el protocolo de la FIFA estipulaba que el balón debía regresar al árbitro al término del cotejo, que ese esférico en particular fue el único que se utilizó en los 90 minutos, y que lo había conservado durante más de treinta años. Tras el pitazo final con victoria 2-1 de la Albiceleste en los cuartos de final, lo recuperó y le pidió que lo firmarán a sus asistentes, Bogdan Dotchev de Bulgaria, Benry Ulloa Morera de Costa Rica e Idrissa Traoré de Mali. Sus firmas continúan visibles en la pelota ligeramente desinflada.

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Además, Heritage Auction la hizo examinar por Sports Investors Authentication, una empresa enfocada en la autenticación de objetos de colección deportivos (incluida la indumentaria de los atletas) con el fin de reforzar el origen de ese preciado material. La analizaron de manera minuciosa desde todos los ángulos y la compararon con fotografías del partido desarrollado en la Ciudad de México. De esa manera, comprobaron que varias marcas corresponden a ese duelo, más allá de las siguientes inscripciones en la pelota: Balón oficial de la Copa Mundial 1986, Azteca México, Adidas, cosido a mano con garantía de 1 año.

“Su informe señala un desgaste consistente con el del juego, incluyendo rozaduras, marcas de campo, escritura posterior al partido descolorida y las distintivas marcas manuscritas en forma de “X” que se encuentran comúnmente en los balones preparados para la Copa Mundial de 1986”, constan en la página web de Heritage Auction.

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En este sentido, precisaron que realizaron un segundo servicio de cotejo fotográfico, que llegó a la misma conclusión mediante un examen independiente: “Su certificación identifica una serie de características únicas visibles tanto en el balón ofrecido como en las fotografías del partido del 22 de junio de 1986. Entre las marcas distintivas se encuentran una marca negra alargada que atraviesa uno de los paneles estampados, marcas negras adicionales en paneles blancos adyacentes y un patrón de desgaste y pliegues único de este balón en particular. Estas características no solo se compararon con fotografías del partido de Inglaterra, sino también con otros balones Adidas Azteca utilizados durante la Copa Mundial de 1986, concluyendo que la combinación de identificadores visibles era única del ejemplar en cuestión. El informe especifica que el balón coincide fotográficamente con imágenes del momento exacto del gol de la “Mano de Dios”, así como con fotografías adicionales de los cuartos de final”.

La firma de uno de los asistentes de Bennaceur

La trascendencia de la Mano de Dios, sumado a que el equipo de Carlos Salvador Bilardo se quedó con ese título en la final ante Alemania, hace que la casa de subastas estime que el objeto pueda superar el umbral de los USD 10.000.000. La entidad se llevará una comisión del 20%, que deberá ser abonada por el ganador de la compulsa, y por el momento este tesoro se exhibe en su sucursal de Beverly Hills.

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La colección incluye otros objetos vinculados a Diego Maradona, entre los que se destaca la camiseta que utilizó el Pelusa durante el partido contra El Salvador por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 1982, su primera Copa del Mundo con la selección argentina, que espera venderse por un monto cercano a los USD 250.000.

Pero, sin lugar a dudas, la pelota del compromiso ante Inglaterra es la principal atracción porque ambos países mantienen una disputa de larga data por la soberanía de las Islas Malvinas y solo habían transcurrido cuatro años de la Guerra de Malvinas cuando se enfrentaron en 1986. En el plano futbolístico, los dos combinados se volvieron a cruzar en el Mundial 2026 con triunfo 2-1 de Argentina para avanzar a la definición perdida contra España en Nueva Jersey.

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MÁS FOTOS DE LA PELOTA

El árbitro Ali Bennaceur lo puso en venta en 2022

Esta fue la única pelota que se utilizó en el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1986

Se espera que sea vendida en más de 10 millones de dólares

"El balón ha perdido su forma esférica debido a la inevitable degradación de la cámara de aire interna de goma", explicaron desde la casa de subastas

La pelota fue sometida a dos estudios para reforzar su autenticidad