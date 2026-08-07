Deportes
Agregar Infobae enGoogle

La millonaria cifra a la que se vendería la pelota que usó Maradona para sus dos goles ante Inglaterra en el Mundial 1986: cuándo será la subasta

El balón fue subastado en 2022 y su nuevo propietario buscará desprenderse de este preciado objeto, que fue sometido a diferentes pruebas de autenticación

El último toque de Diego Maradona para marcar el Gol del Siglo ante Inglaterra (Créditos: Action Images / Juha Tamminen)
El último toque de Diego Maradona para marcar el Gol del Siglo ante Inglaterra (Créditos: Action Images / Juha Tamminen)
Guardar

El Mundial 1986 fue la plataforma de presentación para el mejor partido que haya jugado un futbolista en todas las Copas del Mundo. Según los registros oficiales de la FIFA, Diego Maradona le marcó a Inglaterra la Mano de Dios y el Gol del Siglo en solo 3 minutos y 49 segundos, dos tantos que pasaron a la historia de la competición. Y esa misma pelota que ingresó en la valla de Peter Shilton por duplicado será subastada y se espera que sea vendida en una cifra que ronda los 10 millones de dólares.

Este emblemático balón había sido recuperado por el árbitro tunecino Ali Bennaceur, quien lo vendió en una subasta de Graham Budd Auctions en Londres en noviembre de 2022 por un monto de dos millones de libras esterlinas (USD 2.7 millones), y ahora su nuevo propietario lo pondrá en venta a través de Heritage Auctions, una de las casas de subastas más prestigiosas de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La sociedad comercial tendrá su próxima venta de objetos de interés deportivo entre el 21 y 23 de agosto, y la puja comenzó en línea, a través de su sitio oficial, con un precio de USD 2.500.000, aunque las primeras ofertas elevaron ese monto a USD 2.650.000, según repasó el diario francés L’Équipe, ya que se permite que los interesados registren sus ofertas máximas antes del inicio de la subasta en vivo en las fechas mencionadas. Se espera que alcance las siete cifras en el transcurso de estos días y podría superar los USD 9,2 millones pagados por la camiseta que usó Maradona en aquel duelo disputado en el Estadio Azteca de México

Tiempo atrás, Bennaceur explicó a través de una carta fechada en 2023 y adjunta a la pelota que el protocolo de la FIFA estipulaba que el balón debía regresar al árbitro al término del cotejo, que ese esférico en particular fue el único que se utilizó en los 90 minutos, y que lo había conservado durante más de treinta años. Tras el pitazo final con victoria 2-1 de la Albiceleste en los cuartos de final, lo recuperó y le pidió que lo firmarán a sus asistentes, Bogdan Dotchev de Bulgaria, Benry Ulloa Morera de Costa Rica e Idrissa Traoré de Mali. Sus firmas continúan visibles en la pelota ligeramente desinflada.

PUBLICIDAD

Se subasta la pelota de la Mano de Dios de Diego Maradona a Inglaterra

Además, Heritage Auction la hizo examinar por Sports Investors Authentication, una empresa enfocada en la autenticación de objetos de colección deportivos (incluida la indumentaria de los atletas) con el fin de reforzar el origen de ese preciado material. La analizaron de manera minuciosa desde todos los ángulos y la compararon con fotografías del partido desarrollado en la Ciudad de México. De esa manera, comprobaron que varias marcas corresponden a ese duelo, más allá de las siguientes inscripciones en la pelota: Balón oficial de la Copa Mundial 1986, Azteca México, Adidas, cosido a mano con garantía de 1 año.

“Su informe señala un desgaste consistente con el del juego, incluyendo rozaduras, marcas de campo, escritura posterior al partido descolorida y las distintivas marcas manuscritas en forma de “X” que se encuentran comúnmente en los balones preparados para la Copa Mundial de 1986”, constan en la página web de Heritage Auction.

En este sentido, precisaron que realizaron un segundo servicio de cotejo fotográfico, que llegó a la misma conclusión mediante un examen independiente: “Su certificación identifica una serie de características únicas visibles tanto en el balón ofrecido como en las fotografías del partido del 22 de junio de 1986. Entre las marcas distintivas se encuentran una marca negra alargada que atraviesa uno de los paneles estampados, marcas negras adicionales en paneles blancos adyacentes y un patrón de desgaste y pliegues único de este balón en particular. Estas características no solo se compararon con fotografías del partido de Inglaterra, sino también con otros balones Adidas Azteca utilizados durante la Copa Mundial de 1986, concluyendo que la combinación de identificadores visibles era única del ejemplar en cuestión. El informe especifica que el balón coincide fotográficamente con imágenes del momento exacto del gol de la “Mano de Dios”, así como con fotografías adicionales de los cuartos de final”.

pelota-maradona-gol-inglaterra-Mundial-1986
La firma de uno de los asistentes de Bennaceur

La trascendencia de la Mano de Dios, sumado a que el equipo de Carlos Salvador Bilardo se quedó con ese título en la final ante Alemania, hace que la casa de subastas estime que el objeto pueda superar el umbral de los USD 10.000.000. La entidad se llevará una comisión del 20%, que deberá ser abonada por el ganador de la compulsa, y por el momento este tesoro se exhibe en su sucursal de Beverly Hills.

La colección incluye otros objetos vinculados a Diego Maradona, entre los que se destaca la camiseta que utilizó el Pelusa durante el partido contra El Salvador por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 1982, su primera Copa del Mundo con la selección argentina, que espera venderse por un monto cercano a los USD 250.000.

Pero, sin lugar a dudas, la pelota del compromiso ante Inglaterra es la principal atracción porque ambos países mantienen una disputa de larga data por la soberanía de las Islas Malvinas y solo habían transcurrido cuatro años de la Guerra de Malvinas cuando se enfrentaron en 1986. En el plano futbolístico, los dos combinados se volvieron a cruzar en el Mundial 2026 con triunfo 2-1 de Argentina para avanzar a la definición perdida contra España en Nueva Jersey.

MÁS FOTOS DE LA PELOTA

pelota-maradona-gol-inglaterra-Mundial-1986
El árbitro Ali Bennaceur lo puso en venta en 2022
pelota-maradona-gol-inglaterra-Mundial-1986
Esta fue la única pelota que se utilizó en el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1986
pelota-maradona-gol-inglaterra-Mundial-1986
Se espera que sea vendida en más de 10 millones de dólares
pelota-maradona-gol-inglaterra-Mundial-1986
"El balón ha perdido su forma esférica debido a la inevitable degradación de la cámara de aire interna de goma", explicaron desde la casa de subastas
pelota-maradona-gol-inglaterra-Mundial-1986
La pelota fue sometida a dos estudios para reforzar su autenticidad

Temas Relacionados

Diego MaradonaSelección ArgentinaSelección de InglaterraMundial 1986

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará cortar la mala racha en su choque ante el Matador. Desde las 17, por TNT Sports

River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

Estudiantes de La Plata visita a Deportivo Riestra por la fecha 4 del Torneo Clausura

Al mismo tiempo, Atlético Tucumán recibe a Sarmiento. Además de Tigre-River y Boca-Vélez, la jornada del sábado cerrára las 21:30 con los choques entre Instituto-Gimnasia (M) e Independiente-Platense

Estudiantes de La Plata visita a Deportivo Riestra por la fecha 4 del Torneo Clausura

Los homenajes que se realizaron en honor a Jorge Messi en los partidos de la Liga Profesional

Riestra-Estudiantes (La Plata) y Atlético Tucumán-Sarmiento abrieron la jornada del sábado y rindieron respeto al padre de Lionel

Los homenajes que se realizaron en honor a Jorge Messi en los partidos de la Liga Profesional

Boca Juniors intentará acercarse a la punta ante el líder Vélez: hora, TV y formaciones

El Xeneize tendrá un duro compromiso en La Bombonera ante el Fortín. Desde las 19.15, por ESPN Premium

Boca Juniors intentará acercarse a la punta ante el líder Vélez: hora, TV y formaciones

Los mensajes de Barcelona y Real Madrid por la muerte de Jorge Messi

El padre de Lionel Messi falleció durante la madrugada de este sábado a los 68 años

Los mensajes de Barcelona y Real Madrid por la muerte de Jorge Messi

MALDITOS NERDS

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Sam Neill dejó filmadas sus escenas para la película ‘The Legend of Zelda’

Warrior Cats: Clans of the Forest llegará a Switch 2, PlayStation 5 y Xbox

Netflix cancela ‘Heckler’, el spin-off de ‘El juego del calamar’ de David Fincher

Quake celebra 30 años con ‘Dawn of the Machine’, una expansión gratuita

ENTRETENIMIENTO

Final de “House of the Dragon 3”: fecha, hora y dónde ver el episodio 8

Final de “House of the Dragon 3”: fecha, hora y dónde ver el episodio 8

Dwayne Johnson rompe su silencio sobre las malas críticas de “Moana”: “Si no te gusta, no hay problema”

Joe Jonas confiesa que el fracaso de un álbum lo llevó a buscar terapia por primera vez

A más de una década de su final, ‘Glee’ podría estar de regreso: “Vamos a darle vueltas y ver qué obtenemos”

KATSEYE pierde temporalmente a otra integrante: Sophia Laforteza se retira del grupo por problemas de salud

INFOBAE AMÉRICA

Dos personas buscadas por un esquema de lavado de dinero de USD 50 millones fueron arrestadas en Colombia, informó el FBI de Miami

Dos personas buscadas por un esquema de lavado de dinero de USD 50 millones fueron arrestadas en Colombia, informó el FBI de Miami

Un sujeto debió estar preso en 2021, pero siguió libre y cometió un atroz femicidio en Bagaces, Costa Rica

Un puerto seco en Capira será pieza clave de la primera fase del ferrocarril Panamá-Frontera

Ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se realizará sin público

El calor extremo y la sequía superficial ponen en riesgo los cultivos en 116 municipios de Guatemala