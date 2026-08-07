“Jamás dije tarados”: la explicación de Caputo tras su frase sobre la industria y la reacción del sector

Caputo había calificado de "tarados" a quienes defienden el modelo kirchnerista. (REUTERS/Agustín Marcarian)

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Luego de que la Unión Industrial Argentina (UIA) replicara sus dichos sobre la industria, el ministro de Economía, Luis Caputo, adoptó una postura conciliadora con los referentes del sector al asegurar que sus críticas estaban direccionadas hacia el kirchnerismo.

“Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior que lo único que hizo crecer fue el déficit, y con ello, la inflación y la pobreza”, escribió Caputo en su cuenta oficial en la red social X.

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Durante su participación en un evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa, el titular del Palacio de Hacienda disparó contra quienes afirman que el avance de los sectores primarios como la energía, el agro y la minería se dan en detrimento de la industria.

Qué dijo Caputo

“Parece que veníamos de un boom de industria, que desde 2011 a 2023 la economía venía espectacular, que la industria era competitiva y crecía espectacularmente. Era exactamente lo contrario”, comenzó diciendo el funcionario.

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Las declaraciones de Caputo derivaron en una respuesta del titular de la UIA.

Y continuó: “La industria en esos años, en el modelo de los cracks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas 10 veces lo que valían. Para todos los tarados que hablan de la industria...”.

Bajo su perspectiva, en los gobiernos anteriores el sector industrial recibía subsidios tanto en servicios como en otros costos, lo que provocaba que los argentinos afrontaran precios hasta diez veces superiores a los internacionales. En tal sentido, deslizó que esta situación se modificó y actualmente los precios en la Argentina resultan comparables a los de los países vecinos.

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En su intervención, Caputo cuestionó a quienes señalan que solo cuatro sectores económicos muestran crecimiento, en referencia a aquellos ligados al comercio exterior como el petróleo, la minería y el agro. Según su análisis, esta crítica carece de fundamento porque son esos sectores los que aportan los dólares que benefician al conjunto de la economía. Además, afirmó que gracias a ese aporte, las empresas pueden importar sin tener que pagar coimas, girar dividendos y los argentinos pueden acceder a la compra de divisas para ahorro.

Al referirse a los pedidos de igualdad de condiciones, como los planteados por la UIA, el ministro de Economía anticipó que la infraestructura nacional tendrá “un cambio sustancial” en los próximos dos años. Sin embargo, subrayó que para aliviar la carga impositiva es necesario avanzar en determinados frentes. “Nosotros, para seguir bajando impuestos, necesitamos que el país crezca y la economía se formalice”, detalló.

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La respuesta de la UIA

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, salió al cruce de los dichos del funcionario nacional y afirmó que respaldar a la industria no entra en conflicto con la estabilidad macroeconómica que impulsa el Gobierno. Además, remarcó que resulta fundamental comenzar a reconocer a los empresarios que apuestan e invierten en el país.

El titular de la UIA, Martín Rappallini, planteó que "defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica". (Captura)

“No voy a entrar en polémicas, pero no son declaraciones felices que ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar a este país adelante. Nosotros creemos que defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la normalización de la economía”, aseveró Rappallini en Radio Mitre en respuesta a los dichos del titular de la cartera económica.

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A la vez, el titular de la entidad fabril subrayó que la defensa de la industria apunta a lograr condiciones competitivas justas. “Venimos planteando los problemas que afectan a esta competitividad, que son los problemas impositivos, laborales, de infraestructura, de financiamiento, la competencia desleal que está impactando fuertemente, el bajo consumo y la caída de actividad en muchos de los sectores industriales. Nosotros no estamos defendiendo privilegios, lo que defendemos es que queremos tener las mismas condiciones para competir”, sostuvo el dirigente.

El referente industrial señaló que la UIA difundió un estudio comparativo sobre la carga tributaria que enfrentan los productores argentinos, donde se identificó un nivel del 52%, el más alto a nivel global. Como ejemplo, mencionó los derechos de exportación, mientras en otros países existen subsidios para la industria.

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“Hay que empezar a valorar al empresario industrial que invierte en innovación y exportaciones”, afirmó Rappallini y reiteró que el sector no busca defender privilegios ni solicita devaluaciones, sino acceder a reglas de competencia equiparables a las de los principales competidores internacionales.

A su juicio, la industria cumple un rol central en el desarrollo del país y en la posibilidad de alcanzar una economía ordenada con menor inflación. Desde el organismo industrial se destaca que el sector genera el 18% del Producto Bruto Interno (PBI), sostiene el 20% del empleo y representa el 27% de la recaudación tributaria nacional. Esto significa que, por cada $100 que produce la economía, el rubro aporta $18, pero por cada $100 recaudados en impuestos, el sector industrial contribuye con $27. “Aportamos a las arcas públicas casi el doble de lo que producimos. Somos el motor fiscal de la Argentina”, subrayaron desde la entidad.

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