Joaquín Cavanna: “Vivir esta fama después de los 40 es una fantasía”

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Durante años, Joaquín Cavanna imaginó que su vida estaría ligada exclusivamente a las redacciones. Había pasado por Olé, Perfil y la agencia DPA, había cubierto historias de todo tipo y había aprendido que el periodismo muchas veces exige aceptar otros trabajos para poder seguir ejerciéndolo. En España fue guardavidas, vendió ropa de montaña y escribió notas sobre tendencias, dietas o mascotas mientras buscaba consolidarse en el oficio. Nada de ese recorrido hacía pensar que, dos décadas después de sus primeros pasos, terminaría convertido en una de las caras de Paren la Mano, uno de los fenómenos más convocantes del streaming argentino.

La popularidad llegó cuando ya no la esperaba. Con más de cuarenta años, una carrera consolidada y una vida familiar armada, la exposición encontró a Cavanna en un momento muy distinto al de aquellos periodistas que recién empiezan. Lejos de deslumbrarlo, asegura que todavía le cuesta entender lo que ocurre alrededor del programa. “No me termino de adaptar. Es como vivir una fantasía completa. Creo que me ayudó que me agarrara en esta etapa de mi vida, con familia, con hijos y con los pies sobre la tierra. Si esto me pasaba diez años antes probablemente lo habría vivido de otra manera”, reconoció en Infobae a la Tarde.

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Antes del fenómeno

Cuando repasa su recorrido, Cavanna no habla de una carrera lineal ni de decisiones calculadas. Habla de años de trabajo, de incertidumbre y de una convicción que se mantuvo incluso cuando el periodismo no alcanzaba para vivir. Esa etapa en España, donde alternó distintos empleos con colaboraciones periodísticas, terminó dándole una perspectiva que hoy considera fundamental para entender el presente.

Joaquín Cavanna afirmó que la fama de Paren la Mano le llegó después de los 40 y que todavía le cuesta entender la exposición (Infobae en Vivo)

“Hice prácticamente de todo. Fui guardavidas, vendí ropa de montaña y escribía notas sobre cualquier tema que apareciera. Eran años de trabajar muchísimo para sostenerme mientras seguía apostando por el periodismo. Mirándolo hoy, siento que todo eso también me formó. Te obliga a entender que el oficio no siempre es glamoroso y que muchas veces hay que insistir incluso cuando las cosas no salen como uno espera”, recordó.

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Esa insistencia también marcó sus años como cronista. Entre las coberturas que más lo atravesaron mencionó el proceso de identificación de soldados argentinos caídos en Malvinas y el viaje de sus familiares al cementerio de Darwin, una experiencia que todavía recuerda como uno de los momentos más movilizantes de su carrera. “Era probablemente la primera y la última vez que muchas madres iban a ver la tumba de su hijo con nombre. Son esas historias que te recuerdan por qué el periodismo sigue teniendo sentido”.

La casualidad que cambió el rumbo

El streaming apareció cuando menos lo esperaba. No fue el resultado de una búsqueda personal ni de una decisión de reinventarse. La puerta de entrada fue Germán Beder, que detectó en Cavanna una habilidad tan particular como inesperada.

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“Yo solo conocía a Germán. Tenía un talento bastante inútil: consumir muchísimo contenido basura de YouTube y acordarme de referencias completamente absurdas. Él veía eso y un día me dijo: ‘Eso mismo tenés que venir a hacerlo al programa’. Empezó como un juego y terminó cambiándome la vida. Después apareció la amistad con el resto y eso terminó siendo mucho más importante que cualquier otra cosa”.

Cavanna recordó que en España fue guardavidas, vendió ropa de montaña y escribió notas de temas diversos mientras apostaba por el periodismo (Infobae en Vivo)

Con el tiempo, esa relación terminó convirtiéndose en el corazón del programa. Cavanna cree que el éxito del programa no pasa por una fórmula ni por una estrategia para viralizar contenidos, sino por un vínculo que existe también fuera del aire.

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“Nosotros casi priorizamos más el vínculo entre nosotros que el programa. El programa termina siendo una consecuencia de cómo estamos nosotros. No tratamos de parecer más inteligentes o más graciosos de lo que somos. Mostramos nuestras inseguridades, nuestras rarezas y nuestras contradicciones. Creo que la gente percibe que ahí no hay personajes y que lo que pasa al aire es bastante parecido a lo que pasa cuando se apagan las cámaras”.

Una audiencia que todavía los sorprende

Ni siquiera quienes integran el programa encuentran una explicación definitiva para el fenómeno. Mientras la mayoría del equipo supera los cuarenta años, buena parte de la audiencia pertenece a una generación veinte años menor. Esa distancia, lejos de convertirse en un obstáculo, terminó fortaleciendo el vínculo.

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“Eso sigue siendo un misterio para nosotros. La mayoría de quienes nos siguen tienen veintipico y nosotros estamos bastante más cerca de los cincuenta que de los veinte. Evidentemente hay algo que trasciende la edad. Nunca pensamos un programa para determinada generación; simplemente nos mostramos como somos”.

La repercusión también transformó la relación con el público. Los saludos en la calle, las fotos o los mensajes dejaron de ser simples muestras de afecto para convertirse, muchas veces, en relatos profundamente personales.

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Joaquín Cavanna destacó que el streaming de Paren la Mano recibió mensajes de personas que atravesaban momentos difíciles y de argentinos en el exterior que se sienten cerca del país (Infobae en Vivo)

“Hay personas que nos cuentan que el programa las acompañó mientras atravesaban una depresión o un momento muy difícil. También muchos argentinos que viven afuera nos dicen que durante esas dos horas sienten que vuelven al país. Cuando escuchás esas historias entendés que el programa dejó de ser solamente entretenimiento”.

La lógica de Internet, admite, sigue siendo igual de imprevisible que el primer día. Como ejemplo recordó el ya célebre episodio del penal de las madres a Emiliano “Dibu” Martínez. “Era una pavada que salió casi de casualidad en un rincón de las redes de Paren La Mano y terminó explotando por todos lados. Ahí entendés que no existe una receta. Hay veces que pensás muchísimo una idea y no pasa nada; otras, una ocurrencia mínima termina recorriendo todo el país”.

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El periodista sigue ahí

Aunque hoy millones de personas lo identifiquen por el streaming, Cavanna siente que su manera de mirar el mundo no cambió demasiado. Sigue disfrutando de las historias improbables, de las investigaciones largas y de esa mezcla de curiosidad e intuición que, según cree, define al buen periodismo.

Entre los trabajos que recuerda con más cariño aparece la búsqueda de un hombre que había trabajado para los Beatles preparando sándwiches y armando cigarrillos de marihuana para la banda. “Lo rastreé por distintos lugares hasta encontrarlo. Disfruté muchísimo esa nota porque tenía algo de aventura. Siempre pensé que el periodismo necesita cierta irreverencia, la capacidad de insistir cuando una historia parece no conducir a ningún lado. Hay que intentar, a toda costa”.

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Las críticas y la exposición forman parte del presente, pero no alteraron demasiado una forma de entender el oficio construida durante años de redacciones, coberturas y trabajos ocasionales para llegar a fin de mes. Quizás por eso la popularidad no aparece en su relato como un punto de llegada, sino como una consecuencia inesperada de un recorrido mucho más largo. Antes de convertirse en una de las caras del streaming argentino, Cavanna ya había aprendido que las mejores historias casi nunca siguen el camino que uno imagina. Y, sin proponérselo, terminó convirtiéndose en protagonista de una de ellas.

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