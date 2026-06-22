El auge de los electrolitos: por qué estos suplementos se volvieron tendencia y cuándo su consumo es útil

Las bebidas y suplementos de electrolitos impulsan un mercado de USD 40.000 millones previsto para 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas y suplementos de electrolitos se multiplican en supermercados y redes sociales, impulsados por campañas que los asocian con mayor energía, mejor concentración y una hidratación superior.

La tendencia generó un mercado valorado en USD 40.000 millones previsto para 2025, según reportó The Washington Post. Influencers y usuarios comparten rutinas y recomiendan el consumo diario de polvos y tabletas, mientras el número de publicaciones con la etiqueta #electrolitos supera las 460.000 en TikTok.

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La promesa de una solución rápida para el cansancio cotidiano y la fatiga convirtió estos productos en aliados de quienes buscan mejorar su rendimiento físico y mental, aunque especialistas advirtieron que sus beneficios pueden ser limitados para la mayoría de la población.

Los electrolitos como sodio, potasio, calcio y magnesio cumplen funciones clave en los músculos, los nervios, la presión arterial y el equilibrio de líquidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con The Washington Post, expertos afirmaron que los sobres y bebidas con electrolitos están lejos de ser necesarios para todos y, en ciertos casos, su consumo excesivo puede provocar riesgos para la salud.

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Qué son los electrolitos y por qué importan

Los electrolitos incluyen minerales como sodio, potasio, calcio y magnesio, fundamentales para mantener la función muscular, la regulación de la presión arterial, el ritmo cardíaco y el equilibrio de líquidos en el organismo.

Estos minerales permiten la transmisión de señales eléctricas en los nervios y músculos, y su presencia resulta clave para evitar la deshidratación.

Según explicó Matthew Black, nutricionista registrado en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, el potasio, el calcio y el magnesio también contribuyen al buen funcionamiento de los vasos sanguíneos y la regulación de los niveles de azúcar en sangre.

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La mayoría de las personas puede obtener los electrolitos necesarios con una alimentación equilibrada, sin recurrir a suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sodio y el cloruro, por su parte, regulan la cantidad de agua dentro y fuera de las células y ayudan a mantener el volumen sanguíneo, especialmente después de perder líquidos por sudoración, orina o enfermedades.

La nutricionista y especialista en deporte Renee Korczak indicó a The Washington Post que estos componentes son esenciales, pero la mayoría de las personas pueden cubrir sus necesidades a través de una alimentación equilibrada.

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Consumo cotidiano y marketing

El auge de los productos con electrolitos se vincula, en parte, con la vida acelerada y la sensación constante de cansancio. Según Korczak, muchas personas recurren a estos suplementos por la facilidad que ofrecen y porque el sabor agradable las motiva a hidratarse con mayor frecuencia.

Además, la exposición en redes sociales y la recomendación de figuras influyentes contribuyen a normalizar el consumo regular, incluso en quienes no realizan actividad física intensa.

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Especialistas señalan que el sabor y la practicidad de estos productos favorecen su consumo habitual, incluso entre personas que no realizan actividad física intensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creación de bebidas deportivas se remonta a investigadores de la Universidad de Florida, quienes diseñaron Gatorade para reponer líquidos y sales minerales en jugadores de fútbol americano. Hoy, el mercado se expandió a consumidores que buscan una hidratación fácil y rápida para enfrentar jornadas laborales o familiares exigentes.

¿Quiénes realmente necesitan suplementos de electrolitos?

La investigación científica se ha centrado en los beneficios de los electrolitos para atletas de resistencia o personas sometidas a ejercicio prolongado en ambientes calurosos.

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El informe realizado por The Washington Post detalló que, en estos casos, las bebidas especializadas pueden rehidratar el cuerpo de manera más eficiente que el agua común. Una revisión de estudios indicó que la reposición de electrolitos es recomendable cuando la actividad física supera una hora y se produce una sudoración abundante.

Existen otras situaciones donde estos productos pueden resultar útiles: tras episodios de vómitos o diarrea, durante enfermedades que alteran el equilibrio de líquidos o en condiciones como el síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS) y la enfermedad inflamatoria intestinal.

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Las bebidas con electrolitos resultan útiles sobre todo en atletas de resistencia, ejercicio prolongado en calor y cuadros con vómitos o diarrea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Black subrayó que siempre debe consultarse a un médico en casos de enfermedades crónicas o consumo de medicamentos que modifiquen la regulación de líquidos.

Riesgos por exceso y recomendaciones

Especialistas consultados por The Washington Post subrayaron que el consumo excesivo de electrolitos puede acarrear consecuencias negativas.

Algunos productos contienen más de 500 o 1.000 miligramos de sodio por porción, una cantidad significativa si se considera que la Asociación Estadounidense del Corazón sugiere no superar los 1.500 miligramos diarios en adultos. El exceso de sodio eleva el riesgo de hipertensión y puede afectar la salud cardiovascular.

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Además, los sobres y bebidas suelen tener azúcares añadidos y un alto grado de acidez, lo que puede dañar el esmalte dental. Los riñones, aunque filtran el exceso de minerales, pueden verse sobrecargados ante el uso frecuente de suplementos concentrados.

Expertos señalaron que un exceso de sodio y otros electrolitos puede afectar el equilibrio del organismo y exigir un mayor esfuerzo a los riñones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los síntomas de un consumo elevado figuran debilidad muscular, fatiga, dolor de cabeza y confusión, además de arritmias en casos severos.

Korczak recomendó prestar atención a la etiqueta de los productos y a las condiciones de salud individuales. Advirtió que mujeres embarazadas, personas con hipertensión, insuficiencia cardíaca o enfermedades renales deben consultar con un especialista antes de incorporar suplementos de electrolitos a su dieta.

Alternativas y hábitos saludables

Los expertos citados por The Washington Post insisten en que la mayoría de los adultos sanos pueden cubrir sus necesidades de electrolitos a través de alimentos como frutas, verduras, productos lácteos, pescado, semillas y legumbres.

Los especialistas señalan que frutas, verduras, lácteos, pescado, semillas y legumbres aportan los electrolitos necesarios para la mayoría de los adultos sanos sin recurrir a suplementos (Freepik)

Los beneficios de una dieta variada y la hidratación regular superan los de cualquier suplemento para la población que no enfrenta condiciones de esfuerzo físico extremo o pérdida significativa de líquidos.

El atractivo de las bebidas y polvos con electrolitos reside en su facilidad de consumo y en el marketing que los presenta como una solución para el cansancio diario, pero los especialistas coinciden en que su uso debe limitarse a contextos médicos o deportivos específicos.