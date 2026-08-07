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La crianza puede compensar el riesgo de TDAH en niños pequeños, según un estudio.

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JUEVES, 6 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- La crianza amable y paciente puede compensar un mayor riesgo de TDAH que los niños podrían haber desarrollado en el útero, según un nuevo estudio.

Los niños pueden tener un mayor riesgo de TDAH si han estado expuestos a inflamación durante el embarazo, causada por factores de salud materna como infecciones, diabetes, tabaquismo y estrés, según los investigadores.

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Pero este riesgo puede mitigarse si los padres desarrollan una relación cálida y receptiva con sus bebés desde temprano, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Child Psychology and Psychiatry.

"Sabemos que la genética juega un papel en el TDAH, pero lo que demuestra esta investigación es que el entorno temprano también es un factor importante", dijo la investigadora principal Hanna Gustafsson, profesora asociada de psiquiatría en la Oregon Health and Science University (OHSU) en Portland.

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"El desarrollo cerebral fetal y el riesgo de TDAH están influenciados por el entorno prenatal", afirmó en un comunicado de prensa. "Sin embargo, el desarrollo cerebral no se detiene cuando nace un niño; Continúa a lo largo de la vida y puede moldearse por las experiencias de los niños, sus relaciones familiares y su comunidad."

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a más de 300 mujeres embarazadas y a sus descendencias.

El equipo midió la inflamación de las futuras madres utilizando muestras de sangre tomadas en el segundo trimestre. El equipo observó entonces las interacciones entre madre e hijo a los 6 meses, y los síntomas de TDAH de los niños se evaluaron a los 3 años.

Los resultados mostraron que una mayor inflamación durante el embarazo se relacionó con síntomas de TDAH durante los primeros años de preescolar del niño.

Sin embargo, los síntomas del TDAH eran más probables cuando los niños experimentaban niveles de crianza sensible inferiores a la media.

Ejemplos de cuidado sensible incluyen:

Dedicar unos minutos del día a interactuar activamente con un niño Responder rápidamente a los niños cuando hablan Hablando con un tono cálido y calmado Saludando o sonriendo al niño

"Hay tanta presión sobre los padres primerizos, pero a nivel social ofrecemos un apoyo y herramientas limitados", dijo la investigadora principal Elinor Sullivan en un comunicado de prensa. Es profesora de psiquiatría y neurociencia conductual en OHSU.

"Esta investigación demuestra que los pequeños momentos de compromiso y conexión emocional con tu hijo pueden tener un impacto significativo y duradero", dijo Sullivan.

Los investigadores planean examinar a continuación intervenciones para reducir la inflamación durante el embarazo, incluyendo la toma de suplementos de ácidos grasos o el uso de meditación mindfulness.

"No hay un manual para la crianza", dijo Gustafsson. "Apoyar a los cuidadores durante la transición hacia la paternidad no solo beneficiará a los niños, sino que también creará familias y comunidades más saludables para las generaciones venideras."

Más información

CHADD tiene más información sobre cómo criar adolescentes con TDAH.

FUENTE: Oregon Health and Science University, comunicado de prensa, 3 de agosto de 2026

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