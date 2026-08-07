Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

Nicaragüenses están viéndose afectados por recibir dólares dañados de cajeros, mientras el Banco Central no regula el canje

Las quejas apuntan a billetes de USD 20 manchados o rotos; un usuario retiró USD 400 y terminó con USD 60 afectados y descuentos en el mercado informal

Dos manos de una persona sostienen un fajo de billetes de un dólar estadounidense mientras sale de la ranura de un cajero automático gris.
Los bancos de Nicaragua entregan dólares deteriorados en cajeros y dejan a los clientes sin un mecanismo claro de canje. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los bancos en Nicaragua están entregando dólares deteriorados en cajeros automáticos y, cuando los clientes intentan cambiarlos, a menudo rechazan esas mismas piezas, una práctica que deja a los usuarios expuestos a pérdidas económicas y sin una vía clara de protección porque el Banco Central no regula el canje de efectivo estadounidense como sí ocurre con el córdoba, según dos medios nicaragüenses.

Las quejas se concentran en billetes de USD 20 manchados, viejos o rotos, la denominación que, según cita Nicaragua Investiga, suele dispensar el cajero. El problema se ha multiplicado en las últimas semanas en redes sociales, de acuerdo con Divergentes, donde los clientes también cuestionan por qué las entidades privadas entregan dinero en ese estado.

PUBLICIDAD

Un usuario que pidió reserva de identidad relató al medio que retiró USD 400 y recibió tres billetes de USD 20 en mal estado, para un total de USD 60 afectados. Como no obtuvo solución en la sucursal, recurrió a cambistas informales, que le descontaron 50 córdobas por cada pieza y le hicieron perder 150 córdobas en total.

El Banco Central de Nicaragua solo obliga al canje de córdobas deteriorados

La diferencia central está en el alcance de la regulación. Según Divergentes, aunque el dólar circula ampliamente en el país, la moneda oficial de Nicaragua es el córdoba, por lo que la normativa del Banco Central de Nicaragua sobre canje de billetes deteriorados se aplica a la moneda nacional y no a los dólares estadounidenses.

PUBLICIDAD

Manos de dos personas intercambian billetes de dólar estadounidense. Sobre el mostrador hay monedas, papeles, teléfono, monitor y calculadora. Una persona usa uniforme.
El Banco Central de Nicaragua limita el canje obligatorio de billetes deteriorados al córdoba y excluye al dólar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Reglamento para la aplicación de la norma para el canje de billetes y monedas obliga a los bancos comerciales a aceptar y cambiar billetes manchados, rotos o deteriorados sin cobro cuando se trata de córdobas, porque su emisión y circulación están a cargo del BCN. Esa cobertura no alcanza al efectivo en dólares, lo que deja a quienes reciben esas piezas con menos mecanismos de defensa.

La respuesta de cada banco frente a billetes estadounidenses dañados queda sujeta a su política interna.

Los clientes quedan atrapados entre el rechazo bancario y el mercado informal

La situación se agrava cuando el deterioro es mayor y el billete ya no encuentra aceptación ni en el circuito formal ni en el informal. Una joven que habló bajo anonimato contó a Nicaragua Investiga que la semana pasada retiró USD 60 de una remesa familiar en un cajero automático y recibió todos los billetes manchados; uno, además, estaba roto.

Cuando reclamó en ventanilla, el personal aceptó cambiarle únicamente las piezas manchadas. El billete roto fue rechazado con el argumento de que no había salido del sistema automático, pese a que había sido entregado por el cajero de la propia entidad, según su testimonio.

Una mano retira billetes de dólar estadounidense, incluyendo uno de un dólar y otro de diez dólares, de la ranura de un cajero automático.
Los dólares deteriorados entregados por cajeros en Nicaragua abren una disputa que el Banco Central no cubre como al córdoba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si un banco entrega dólares deteriorados, el cliente debe presentar el reclamo en ese momento ante el área de servicio al cliente de la sucursal o del propio banco, de acuerdo con Divergentes. Aunque el BCN no tiene competencia para regular el canje de dólares estadounidenses, sus normas sí obligan a las entidades financieras a disponer de canales para atender las reclamaciones de sus clientes.

Temas Relacionados

Banco CentralNicaraguadólarCajeros automáticosCórdobas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

Según la PNC, Denis “N” extorsionaba a una empresa de microcréditos al suplantar a un inspector de la Superintendencia de Bancos en San Pedro Sacatepéquez

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

MSC Group anunció el nuevo destino cerca de La Romana, con visitas del MSC Opera en cada itinerario y opción de crucero back-to-back de 14 noches

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

La especialista explica que la creación visual permite expresar recuerdos y emociones difíciles de verbalizar, y señaló que la elección de materiales como lápiz, acuarela o barro debe ajustarse al perfil y necesidades de cada paciente

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

En otra acción judicial el modus operandi de los aprehendidos consistía en que utilizaban la fachada de comerciantes ambulantes para la venta de sustancias ilícitas

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

La DPI capturó a un supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro agravado en Yoro, donde los responsables exigían L3 millones (USD 112.164) por la liberación de la víctima.

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

TECNO

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Qué pasa con los correos de Hotmail hoy y cómo usarlos

Códigos gratis de Free Fire para hoy, 7 de agosto de 2026: consigue recompensas exclusivas sin pagar

Cómo saber saber si tengo activadas las alertas de sismos y de emergencias en mi celular Android

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Netflix estrenará en septiembre un documental íntimo sobre Fito Páez

“Sterling Point”, el nuevo drama juvenil de Prime Video que apunta al maratón

¿Se define otro X-Men? Crecen los rumores sobre Kit Connor como el nuevo Cíclope de Marvel

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘El último mono’ con Juan Dávila a los tiburones de ‘En mar abierto’

Los hijos de Perez Hilton abandonaron su casa momentos antes de que sufriera una “grave crisis de salud mental”

MUNDO

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib