Nicaragüenses están viéndose afectados por recibir dólares dañados de cajeros, mientras el Banco Central no regula el canje

Los bancos de Nicaragua entregan dólares deteriorados en cajeros y dejan a los clientes sin un mecanismo claro de canje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los bancos en Nicaragua están entregando dólares deteriorados en cajeros automáticos y, cuando los clientes intentan cambiarlos, a menudo rechazan esas mismas piezas, una práctica que deja a los usuarios expuestos a pérdidas económicas y sin una vía clara de protección porque el Banco Central no regula el canje de efectivo estadounidense como sí ocurre con el córdoba, según dos medios nicaragüenses.

Las quejas se concentran en billetes de USD 20 manchados, viejos o rotos, la denominación que, según cita Nicaragua Investiga, suele dispensar el cajero. El problema se ha multiplicado en las últimas semanas en redes sociales, de acuerdo con Divergentes, donde los clientes también cuestionan por qué las entidades privadas entregan dinero en ese estado.

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Un usuario que pidió reserva de identidad relató al medio que retiró USD 400 y recibió tres billetes de USD 20 en mal estado, para un total de USD 60 afectados. Como no obtuvo solución en la sucursal, recurrió a cambistas informales, que le descontaron 50 córdobas por cada pieza y le hicieron perder 150 córdobas en total.

El Banco Central de Nicaragua solo obliga al canje de córdobas deteriorados

La diferencia central está en el alcance de la regulación. Según Divergentes, aunque el dólar circula ampliamente en el país, la moneda oficial de Nicaragua es el córdoba, por lo que la normativa del Banco Central de Nicaragua sobre canje de billetes deteriorados se aplica a la moneda nacional y no a los dólares estadounidenses.

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El Banco Central de Nicaragua limita el canje obligatorio de billetes deteriorados al córdoba y excluye al dólar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Reglamento para la aplicación de la norma para el canje de billetes y monedas obliga a los bancos comerciales a aceptar y cambiar billetes manchados, rotos o deteriorados sin cobro cuando se trata de córdobas, porque su emisión y circulación están a cargo del BCN. Esa cobertura no alcanza al efectivo en dólares, lo que deja a quienes reciben esas piezas con menos mecanismos de defensa.

La respuesta de cada banco frente a billetes estadounidenses dañados queda sujeta a su política interna.

Los clientes quedan atrapados entre el rechazo bancario y el mercado informal

La situación se agrava cuando el deterioro es mayor y el billete ya no encuentra aceptación ni en el circuito formal ni en el informal. Una joven que habló bajo anonimato contó a Nicaragua Investiga que la semana pasada retiró USD 60 de una remesa familiar en un cajero automático y recibió todos los billetes manchados; uno, además, estaba roto.

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Cuando reclamó en ventanilla, el personal aceptó cambiarle únicamente las piezas manchadas. El billete roto fue rechazado con el argumento de que no había salido del sistema automático, pese a que había sido entregado por el cajero de la propia entidad, según su testimonio.

Los dólares deteriorados entregados por cajeros en Nicaragua abren una disputa que el Banco Central no cubre como al córdoba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si un banco entrega dólares deteriorados, el cliente debe presentar el reclamo en ese momento ante el área de servicio al cliente de la sucursal o del propio banco, de acuerdo con Divergentes. Aunque el BCN no tiene competencia para regular el canje de dólares estadounidenses, sus normas sí obligan a las entidades financieras a disponer de canales para atender las reclamaciones de sus clientes.

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